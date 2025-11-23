Công an phát cảnh báo mới lần đầu tiên xuất hiện trên Zalo, tất cả người dùng lưu ý!

Ngày 21/11, Công an tỉnh Điện Biên đã phát cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên Zalo, khi đây là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi nhất tại Việt Nam, nơi trở thành “điểm ngắm” của tội phạm công nghệ cao.

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, thời gian gần đây, các chiêu trò lừa đảo qua ứng dụng này liên tục biến tướng, tinh vi hơn, khiến nhiều người mất cảnh giác và bị kẻ gian chiếm đoạt tài sản.

Ứng dụng Zalo (Ảnh minh họa)

Cơ quan Công an cho biết, một trong những thủ đoạn tinh vi là đánh cắp tài khoản Zalo thông qua mã QR hoặc đường link giả mạo. Sau khi chiếm quyền truy cập, đối tượng sẽ giả danh chủ tài khoản, gửi tin nhắn vay mượn tiền đến người thân, bạn bè.

Không ít người nhận tin nhắn nhờ “quét mã để bình chọn hoa hậu” hay “tham gia cuộc thi”, nhưng ngay sau thao tác quét mã, tài khoản đã bị chiếm quyền điều khiển và đối tượng lợi dụng để đi vay tiền cả danh bạ.

Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo thường gửi các đường link có giao diện sao chép từ những trang uy tín như ngân hàng, sàn thương mại điện tử hoặc trang đăng nhập Zalo.

Công an tỉnh Điện Biên cho biết, những đường dẫn này đi kèm lời nhắn gấp gáp như “Tài khoản của bạn sắp bị khóa, hãy xác minh ngay” hoặc “Bạn trúng thưởng, đăng nhập để nhận quà”, nhằm kích thích nạn nhân truy cập và cung cấp thông tin.

Một thủ đoạn đáng lo ngại khác là mạo danh lực lượng chức năng. Theo đó, các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, sử dụng hình ảnh mặc sắc phục, gửi “giấy triệu tập” giả qua Zalo.

Chúng thông báo rằng nạn nhân có liên quan đến vụ án rửa tiền, ma túy hoặc hành vi vi phạm nghiêm trọng. Sau khi đe dọa, các đối tượng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật và chuyển tiền vào “tài khoản tạm giữ” để phục vụ điều tra.

Ngoài ra, nhiều đường link không yêu cầu khai báo thông tin ngay mà âm thầm cài mã độc vào thiết bị. Đáng nói, những mã độc này có thể thu thập dữ liệu cá nhân như danh bạ, tin nhắn, hình ảnh hoặc thông tin ngân hàng.

Một số loại còn cho phép kẻ xấu điều khiển thiết bị để gửi tin nhắn lừa đảo đến người khác, gây hậu quả dây chuyền. Việc Zalo thường xuyên phát cảnh báo giúp người dùng kịp thời nhận diện và xử lý khi gặp đường link đáng ngờ.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, để phòng tránh, người dân không quét mã QR hay nhấp vào đường link lạ, đặc biệt là các link liên quan đến bình chọn, trúng thưởng. Đồng thời, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khuyến cáo, trong trường hợp nhận được tin nhắn nhờ chuyển tiền, người dân phải gọi điện kiểm tra trực tiếp. Thiết bị cá nhân cần thiết lập bảo mật hai lớp và không dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản.

Cuối cùng, Công an tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, người dân cần theo dõi các khuyến cáo chính thức từ cơ quan công an và báo chí để nắm bắt các thủ đoạn mới.