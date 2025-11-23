Tin lời AI, người đàn ông suýt mất mạng vì ăn nhầm nấm độc

The Asahi Shimbun đưa tin, một người đàn ông ngoài 70 tuổi ở tỉnh Wakayama phải nhập viện khẩn cấp sau khi mất mạng do tin lời trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại của mình.

Vụ việc được chính quyền địa phương công bố gần đây. Theo thông tin ban đầu, ông đã hái một số cây nấm lạ trong khu vực núi Shimokitayama thuộc tỉnh Nara. Không thể tham khảo ý kiến chuyên gia, ông sử dụng chức năng AI để nhận dạng. Ứng dụng cho rằng đây là nấm hương (shiitake) hoặc nấm sò (hiratake), hai loại nấm ăn được phổ biến.

Tin tưởng lời AI, ông mang nấm đi nướng và dùng bữa. Khoảng 30 phút sau, ông xuất hiện các triệu chứng nôn mửa liên tục và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Sau đó, mẫu nấm còn lại được chuyển tới Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tỉnh Wakayama để giám định. Kết quả cho thấy chúng là nấm độc tsukiyotake (Omphalotus guepiniformis). Xét nghiệm tiếp theo xác định có sự hiện diện của illudin S, độc tố đặc trưng của loài nấm này.

Omphalotus japonicus, thường được gọi là tsukiyotake, là một loài nấm mang màu cam đến nâu, có nguồn gốc từ Nhật Bản và Đông Á.

Tsukiyotake thường mọc trên các thân cây dẻ đã đổ hoặc chết, có màu sắc và hình dáng dễ gây nhầm lẫn với nấm hương và nấm sò. Loài này còn phát sáng xanh lam vào ban đêm, khiến nhiều người lầm tưởng là nấm đẹp và vô hại. Tại tỉnh Wakayama, chúng từng được ghi nhận xuất hiện ở khu vực Ryujin trên sườn núi Gomadanzan ở độ cao hơn 1.300 mét.

Theo các cơ quan y tế địa phương, đây không phải là tai nạn đầu tiên. Từ năm 2000 đến nay, đã có ít nhất hai ca ngộ độc liên quan đến tsukiyotake được xác nhận trong tỉnh.

Bộ Y tế cũng cảnh báo nhiều loại nấm khác có thể gây nhầm lẫn nguy hiểm, bao gồm kusaurabenitake dễ bị hiểu nhầm là hon-shimeji; tengutake và dokutsurutake thuộc nhóm nấm độc mạnh; hay kaentake có màu đỏ cam giống ngón tay, chỉ chạm vào cũng có thể gây phồng rộp da.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân không dựa vào kết quả từ AI hay ảnh trên Internet để xác định nấm rừng. Shinichi Kawakami, chuyên gia về nấm tại bảo tàng, nhấn mạnh rằng một số loài dù trông đẹp mắt nhưng tuyệt đối không được ăn, và các loại nấm hoang dã có thể mang vi khuẩn gây hại.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân hết sức thận trọng, tránh tự ý hái và ăn nấm nếu không có kết luận chắc chắn từ chuyên gia.