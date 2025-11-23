Nỗi buồn của Quang Linh Vlogs

Chiều ngày 19/11/2025, thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP.HCM, Thẩm phán Nguyễn Tuấn Anh đã tuyên mức án đối với 5 bị cáo trong vụ án kẹo Kera về tội "Lừa dối khách hàng". Không còn là những tin đồn, mức án 2 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng dành cho Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) đã khiến cộng đồng mạng bàng hoàng. Cùng mức án này là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục).

Quang Linh Vlogs tại phiên tòa xét xử ngày 19/11

Hai chủ mưu là Lê Tuấn Linh (Giám đốc) và Lê Thành Công (Cổ đông sáng lập) lần lượt lĩnh án 3 năm 3 tháng tù và 3 năm tù vì đã lên kịch bản gian dối về công dụng "thực phẩm bổ sung chất xơ" của kẹo Kera để trục lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Quang Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai nhận tham gia góp vốn và livestream bán hàng cùng các cổ đông Công ty Chị Em Rọt với mục đích kiếm thêm thu nhập, nhưng do thường xuyên bận công việc ở nước ngoài nên hầu hết hoạt động của công ty được giao lại cho trợ lý Trần Chí Tâm theo dõi.

Tại tòa, Quang Linh Vlogs liên tục cúi mặt trong suốt phiên tòa xét xử (Ảnh: Viết Thanh)

Tại tòa, sự im lặng và gương mặt lo lắng của Quang Linh đối lập hoàn toàn với nụ cười rạng rỡ thường thấy trên các video triệu view trước đây.

Trước khi phiên tòa diễn ra, dấu hiệu của sự khủng hoảng đã hiện rõ trên các nền tảng mạng xã hội của nam YouTuber này. Theo số liệu thống kê từ Social Blade, kênh YouTube vốn là "thành trì" vững chắc của Quang Linh với hơn 4 triệu người đăng ký đã chứng kiến sự sụt giảm chưa từng có.

Cụ thể, kể từ tháng 4/2025 - thời điểm những lùm xùm về chất lượng sản phẩm bắt đầu nổ ra, kênh này đã giảm hơn 50.000 lượt đăng ký (subscribers). Không chỉ vậy, lượng người xem (views) trên các video mới cũng giảm sút đáng kể so với thời kỳ hoàng kim.

Hơn 50.000 lượt hủy đăng ký kênh YouTube của Quang Linh Vlogs từ tháng 4/2025

Từ những chuyến bay mang hạt giống hy vọng sang châu Phi, đến "chuyến đi" đầy cay đắng vào trại giam, hành trình của Quang Linh Vlogs là một bi kịch của sự hào quang và sai lầm.

Mức án 2 năm tù là hình phạt của pháp luật, nhưng sự sụp đổ của một hình tượng "tử tế" mới là bản án lương tâm dai dẳng nhất. Vụ án kẹo Kera khép lại, nhưng nỗi buồn của Quang Linh và những người từng yêu mến anh thì vẫn còn đó, như một bài học đắt giá cho bất kỳ ai muốn đánh đổi uy tín lấy lợi nhuận.