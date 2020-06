Momo (TWICE) bị netizen chê bai tơi tả khi hát live mừng chiến thắng, cất giọng 1 câu "siêu choé" rồi lộ vẻ khó xử ra mặt

TWICE đã giành chiếc cúp đầu tiên trong đợt quảng bá "MORE & MORE" qua màn biểu diễn trên chương trình Show Champion (10/6). Như thường lệ, các thành viên sẽ ăn mừng chiến thắng bằng cách hát lại ca khúc mới trong phần encore, thế nhưng đây lại là lúc Momo bộc lộ nhược điểm trong giọng hát của mình và trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng.

TWICE nhận cúp với "MORE & MORE" (phần hát của Momo từ 1:58)

Phân đoạn của Momo chỉ kéo dài vài giây, cô không phải thực hiện vũ đạo mạnh mẽ nhưng dường như việc phải hát live đã bộc lộ toàn bộ nhược điểm trong giọng hát của nữ idol. Main dancer của TWICE bị Knet chỉ trích thậm tệ vì phát âm khó nghe, hát quá chói tai, hoàn toàn lệch tông so với đồng đội. Dường như chính Momo cũng ngại ngùng với màn thể hiện của mình khi hát xong cô lộ vẻ khó xử ra mặt.

Momo tỏ vẻ ngượng nghịu sau khi hát xong

Knet bình luận:

- "Không phải hát live vốn là vấn đề của cô ấy hay sao? Khi thu âm cũng có thể hiện đúng được lời bài hát đâu?"

- "Vốn biết cô ấy kém nhưng lần này sốc thật sự. Cô ấy là ca sĩ cơ mà?"

- "Hát còn tệ hơn những thành viên người Nhật cùng nhóm như Sana hay Mina… Hát live đã đành nhưng lúc thu âm cũng…"

- "Thế này thì thật sự nghiêm trọng đấy".

Bên cạnh cư dân mạng xứ Hàn, netizen Việt cũng tỏ ra ngao ngán với kĩ năng hát live của Momo trên sân khấu encore của ca khúc "MORE & MORE". Nhiều người cho rằng giọng của nữ idol người Nhật chói tai từ trong bản audio và lại càng bộc lộ nhược điểm khi hát live. Dù Momo nổi tiếng vì nhảy giỏi, nhưng nếu khả năng ca hát của cô không cải thiện thì chẳng khác nào… vũ công.

Vnet cũng thể hiện sự không hài lòng trước phần hát live của Momo

Đây không phải lần đầu tiên Momo bị "ném đá" tả tơi về khả năng ca hát khi TWICE comeback. Ở thời điểm ca khúc "MORE & MORE" vừa lên sóng, nữ idol bị chê là phát âm như dính vào nhau, chẳng khác gì… hát tiếng Nhật dù bài comeback của TWICE là ca khúc 100% tiếng Hàn.

Live "MORE & MORE" - TWICE (line của Momo từ 0:30)

Giọng hát của Momo cũng là tâm điểm tranh cãi trong những lần comeback trước. Nhiều ý kiến cho rằng chất giọng của thành viên người Nhật trở nên chói tai, khó nghe như vậy là do bị JYP ép giọng, phải hát những phân đoạn cao hơn tông giọng thật của mình để phù hợp với các ca khúc của TWICE. Thế nhưng phần thể hiện của Momo trong ca khúc mới nhất cho thấy cô thậm chí còn "lạc quẻ" với đồng đội và chưa thể hiện được sự tiến bộ dù đã debut được 5 năm.

Nguồn tham khảo: theqoo, FB