Mới đầu năm đã có phim Hàn được khen "hay nhất 2024", dàn cast khủng tạo nên "bữa tiệc diễn xuất hoàn hảo"

Sau khi từng gây sốt màn ảnh Hàn vào dịp cuối năm 2023, bộ phim mang tên Death's Game (Trò Chơi Sinh Tử) đã ra mắt phần 2 - 4 tập cuối vào ngày 5/1. Giống hệt phần 1 trước đó, Death's Game tiếp tục nhận được lời khen từ khán giả, được dành tặng những mỹ từ như "phim hay nhất 2024", "bữa tiệc hoàn hảo"...

Death's Game lấy cốt truyện xoay quanh nam chính Choi Yi Jae (Seo In Guk) - một nam thanh niên đang trên bờ vực tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết vì 7 năm rồi không tìm được công việc nào. Vào thời khắc chết đi và chuẩn bị xuống địa ngục, Yi Jae gặp Thần Chết (Park So Dam), thực thể trao cho anh phán quyết rằng anh sẽ "đầu thai" vào 12 con người khác nhau. Tất cả 12 người này đều đang cận kề cái chết, và nếu Yi Jae có thể cứu mạng bất kì ai, anh sẽ chiếm luôn thân xác người đó và sống cho đến hết phần đời còn lại.

Suốt 8 tập phim Death's Game là hành trình nam chính Yi Jae "trải nghiệm" cuộc sống của 12 con người, với 12 câu chuyện, màu sắc và tính cách khác nhau. Đó cũng là lý do mà khán giả vô cùng ấn tượng với việc ekip có thể lồng ghép tất cả 12 cuộc đời đầy màu sắc trong chỉ 8 tập phim ngắn ngủi.

Đã vậy, mỗi câu chuyện còn mang 1 gam màu và thuộc thể loại khác nhau. Death's Game chuyển giao thể loại phim liên tục, lúc hành động, giật gân, kinh di, rượt đuổi hay thế giới ngầm, lúc lại hài hước, châm biếm hay thậm chí tình cảm lãng mạn, tình thân chân thành. Nhiều cư dân mạng gọi phim là "bữa tiệc hoàn hảo" với đủ loại món ăn, có thể phù hợp với mọi đối tượng khán giả.

Phim là sự kết hợp của nhiều thể loại

Chưa kể, Death's Game còn sở hữu lực lượng diễn viên hùng hậu, toàn những cái tên nổi tiếng và sở hữu khả năng diễn xuất được công nhận. Bên cạnh cặp chính Seo In Guk - Park So Dam, phim còn có sự tham gia của Lee Jae Wook, Kim Jae Wook, "chồng quốc dân" Lee Do Hyun, Choi Si Won của Super Junior, "anh trai" Oh Sung Je, mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất Go Yoon Jung... Mỗi người mang đến cho người xem một màn trình diễn ấn tượng riêng, ai cũng đều đáng nhớ và được yêu thích.

Dàn diễn viên hùng hậu của phim

Khán giả bình luận: - Baeksang Rồng Xanh năm nay phải gọi tên một đề cử. - Phim hay xịn xò nha mấy, nội dung ok, dàn cast thì đẹp không có chỗ chê. - Vừa xem vừa trầm trồ, sao làm được cái phim hay thế nhỉ, đan xen đủ thể loại phim nhưng lại tạo thành bữa tiệc hoàn hảo. Trong phim có viễn tưởng, bạo lực học đường, xã hội đen, đua xe, tội phạm, lãng mạn, sát nhân biến thái, tình cảm gia đình... - Phim kịch tính nhưng lại rất nhân văn, có những đoạn hành động cao trào, nhưng có những khoảng lặng rất xúc động. - Khi sống và gặp bế tắc thì con người mong được chết để giải thoát, nhưng đến khi đã chết thì lại khao khát và mong được sống, và trong phim cũng có một câu rất hay: Cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không là chính bản thân mình.

Hiện tại Death's Game đang nhận được số điểm khá cao 9/10 trên trang IMDb, cho thấy tín hiệu tốt và sự đón nhận nhiệt tình bởi khán giả. Song xét về danh tiếng, phim lại có phần lép vế sao với các dự án chiếu đài hiện nay như My Demon, Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi... do chủ yếu phát sóng độc quyền trực tuyến trên Amazon Prime.