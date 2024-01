Phim của Kim Yoo Jung - Song Kang gây sốt MXH nhưng rating vẫn chạm đáy, hút fan chỉ nhờ cảnh tình tứ?

My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) hiện đã phát sóng đến chặng cuối với 12 tập phim lên sóng. Chỉ còn 4 tập nữa, bộ phim sẽ kết thúc chặng hành trình gây sốt MXH. Hiện tại, trên các bảng xếp hạng danh tiếng xứ Hàn, các từ khóa liên quan đến My Demon, Kim Yoo Jung và Song Kang liên tục nối đuôi nhau đứng những vị trí đầu. Tại Việt Nam, My Demon cũng là chủ đề phim ảnh đứng đầu BXH mức độ thảo luận trên mạng xã hội những tuần qua. Sau mỗi tập phim, những cảnh tình cảm, những tương tác đáng yêu của Kim Yoo Jung và Song Kang đều được săn đón vô cùng mạnh mẽ.

Gây sốt trên MXH là vậy nhưng My Demon lại thất bại thảm hại về mặt tỷ suất người xem. Cụ thể tập 12, phát hành tối 6/1 vừa qua ghi nhận thành tích khiêm tốn là 2,9% theo Nielsen Korea. Đây là kỷ lục thấp nhất của My Demon và gây thất vọng vì đây là lần đầu tiên rating phim tụt xuống mức 2%. Trước đó, dù thu hút sự chú ý nhờ phản ứng hóa học chưa từng có giữa Kim Yoo Jung và Song Kang, nhưng rating vẫn chỉ duy trì ở mức trung bình 4% và bắt đầu giảm mạnh kể từ tập thứ 8. Điều này cũng khiến My Demon trở thành phim cuối tuần (thứ Sáu - thứ Bảy) có rating thấp nhất hiện tại, bị những đối thủ như Hôn Nhân Hợp Đồng, Chào Mừng Đến Samdalri,... bỏ xa.

Việc rating phim không tăng thực ra cũng không có gì khó hiểu. Bởi lẽ kịch bản My Demon không có gì mới mẻ. Ngay từ khi mới lên sóng, nó đã gợi nhắc đến những bộ phim kinh điển như Goblin, Vì Sao Đưa Anh Tới,... Thế nhưng kịch bản phim có phần đuối sức so với những "đàn anh" đi trước khi nội dung My Demon khá... "vô tri", chủ yếu hút khách nhờ tương tác quá đỉnh của cặp chính Song Kang - Kim Yoo Jung.

Suốt thời gian lên sóng, những lần mà My Demon được chú ý, tất thảy đều xoay quanh những cảnh tình tứ, cảnh hôn, cảnh nóng và những cuộc hội thoại đáng yêu của cặp chính. Những yếu tố khác như tranh giành tài sản, đấu đá giới tài phiệt, bí ẩn thân phận nhân vật không được quan tâm nhiều. Thêm vào đó, My Demon cũng chiếu song song trên một nền tảng trực tuyến lớn, điều này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến rating phim.

Nguồn ảnh: SBS