Cảnh nóng gây sốt MXH của Kim Yoo Jung - Song Kang, body nhà trai khiến dân tình mê mệt

Ngay sau nụ hôn cháy bỏng gây sốt mạng xã hội ở tuần trước, tập mới nhất của My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) tiếp tục khiến khán giả phát cuồng khi mang tới cảnh nóng đầu tiên của cặp chính Gu Won (Song Kang) - Do Hee (Kim Yoo Jung). Kể từ bộ phim 19+ Nevertheless , đã khá lâu rồi khán giả mới lại được thấy Song Kang trong những cảnh giường chiếu đầy cảm xúc.

Sau khi cùng nhau trải qua kiếp nạn sinh tử, tình cảm của Gu Won - Do Hee không chỉ dừng lại ở một bản khế ước hay hình xăm của quỷ mà đã thực sự trở thành tình yêu. Nếu trước đó hai người ngủ chung giường chỉ để Gu Won được "sạc pin", kề cạnh hình xăm giúp duy trì năng lực của quỷ thì hiện tại, hai người thực sự chung giường vì tình cảm dành cho đối phương. Khoảnh khắc Do Hee chủ động cởi áo của Gu Won, hai người trao nhau nụ hôn tình yêu nồng cháy khiến khán giả thực sự bùng nổ cảm xúc.

Ngoài việc phát cuồng khi thấy cặp đôi vạn người mê cuối cùng cũng có cảnh ân ái thì khán giả còn thích thú khi được thấy màn khoe body của Song Kang. Được biết để sở hữu thân hình hoàn hảo, chuẩn bị cho vai diễn này, Song Kang đã giảm tới 10kg. Trước đó, trong những phân cảnh nam diễn viên mặc vest, khán giả đã đánh giá rất cao hình thể vô cùng cân đối của nam diễn viên. Tuy nhiên phải đến phân cảnh này mới thực sự thấy nỗ lực giảm cân, "độ dáng" của Song Kang quá xứng đáng, mang đến thành quả thực sự mãn nhãn.

Nguồn ảnh: JTBC