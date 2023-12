Kim Yoo Jung khiến netizen mê mệt vì mặt mộc quá đỉnh, còn được khen trông như "học sinh cấp 3"

Ngay từ khi My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) tung ra những hình ảnh quảng bá dự án, nhan sắc của Kim Yoo Jung đã là chủ đề được rất nhiều khán giả quan tâm. Sau khi bốn tập đầu tiên của bộ phim lên sóng, nếu Song Kang được tung hô bởi diện mạo vô thực, vừa đẹp vừa ngầu thì Kim Yoo Jung cũng nhận về không ít mỹ từ xoay quanh nhan sắc của mình.

Khán giả vô cùng ấn tượng với hình ảnh một Kim Yoo Jung sang chảnh nhưng rất trẻ trung, cuốn hút, đúng chất tiểu thư tài phiệt quyền lực, vạn người mê. Đặc biệt ở những diễn biến mới nhất của bộ phim, người xem còn được thấy mặt mộc của nữ diễn viên trong phân cảnh nhân vật của cô đang ngủ thì bị nam chính gọi điện làm phiền. Trong khoảnh khắc "còn chưa kịp rửa mặt", đầu tóc rối bù, đã thế biểu cảm còn bơ phờ đúng chất đang ngái ngủ, Kim Yoo Jung vẫn đẹp không tì vết.

Mặt mộc đẹp không tì vết của Kim Yoo Jung

Khán giả liên tục cảm thán trước làn da không có bất kỳ khuyết điểm nào của Kim Yoo Jung. Ngay cả khi không trang điểm, chải tóc thì gương mặt của cô vẫn rất tươi tắn. Đặc biệt, chính bởi khoảnh khắc để mặt mộc này, khán giả mới càng Kim Yoo Jung thực sự quá trẻ so với độ tuổi 24 của mình. Không ít bình luận cho rằng cô chỉ như... mới đang học cấp 3.

Kim Yoo Jung quá trẻ khi không trang điểm đậm

Nhan sắc là một lợi thế khiến Kim Yoo Jung được yêu thích nhưng vô tình cũng khiến cô có phần quá trẻ cho vai diễn Do Do Hee 28 tuổi. Vốn đã trẻ tuổi hơn nhân vật, nay gương mặt của Kim Yoo Jung lại được khen trông như học sinh thì không biết cô nên mừng hay lo. Bởi nhân vật Do Hee trẻ đẹp thật đấy nhưng cũng là một người chinh chiến trên thương trường nhiều năm, không thể cứ mãi trông non nớt thế này!

Nguồn ảnh: SBS