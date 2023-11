Rần rần với cảnh "chung chăn gối" của Kim Yoo Jung và Song Kang ở phim mới

Thời điểm hiện tại, bộ phim My demon đang thu hút được nhiều sự chú ý. Tác phẩm này có sự tham gia của hai gương mặt đình đám là Kim Yoo Jung và Song Kang, kể về câu chuyện tình yêu giữa ác quỷ Jung Koo Won cùng với ái nữ nhà tài phiệt Do Do Hee.

Vì nguyên nhân nào đó, ấn ký ẩn chứa sức mạnh của Jung Koo Won chuyển sang người Do Do Hee, thế nên mỗi lần muốn sử dụng nó, anh buộc phải nắm tay cô gái này. Jung Koo Won dĩ nhiên muốn lấy ấn ký trở lại, trong khi Do Do Hee cũng cần năng lực của anh ấy. Vì thế, hai người đã hợp tác với nhau và ký một bản hợp đồng hôn nhân.

Dù có là ác quỷ thì Jung Koo Won cũng vẫn "sợ vợ" như thường, chỉ vì về khuya mà phải bước vào nhà một cách rón rén.

Cả Jung Koo Won lẫn Do Do Hee đều ngượng ngùng và hồi hộp khi nằm cạnh nhau.

Dù chỉ là hôn nhân giả, thế nhưng cuộc sống sau đám cưới của họ vẫn rất thú vị. Theo thời gian, hai người từng bước "yêu giả thành thật" và có với nhau những khoảnh khắc ngọt ngào. Đáng chú ý, một vài phân cảnh đã được "nhá hàng", trong đó bao gồm cảnh hai nhân vật chính ngủ chung giường với nhau. Tất nhiên, dù rủ nhau đi ngủ nhưng cuối cùng, cả Jung Koo Won lẫn Do Do Hee đều thao thức vì quá hồi hộp và ngượng ngùng.

Một vài bình luận của cư dân mạng về cuộc sống hậu hôn nhân của cặp đôi My demon: - Ôi trời, phim vừa hài, vừa ngọt, vừa mãn nhãn với cặp đôi nhan sắc này. Nhìn mà cưng không tả được. - Mê 2 người này quá đi à. Biết là về sau phim sẽ gay cấn đó nhưng mà không sao, cứ vui trước rồi tính. - Trời, đẹp đôi dã man. - Ôi chao ơi, quéo. - Quỷ nhưng mà cấm đi đêm, haha.

Bộ phim My demon do Kim Yoo Jung và Song Kang đóng chính chiếu vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên SBS.