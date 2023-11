Bộ phim xứng danh "siêu phẩm lãng mạn" của năm, mê mệt màn tái xuất của "mỹ nam được cả showbiz ngưỡng mộ"

Không lên sóng rầm rộ như My Demon hay Hôn Nhân Hợp Đồng, Tell Me That You Love Me cũng là một tác phẩm mới ra mắt tập đầu tiên và lập tức nhận về nhiều phản hồi tích cực. Sở dĩ phim không được PR rầm rộ là bởi nó lên sóng trên một nhà đài kém tiếng là ENA tuy nhiên chất lượng của nó, sau tập đầu tiên, được đánh giá là tỷ lệ nghịch với độ phổ biến. Khán giả dành nhiều lời khen cho phim và đặc biệt là sự trở lại của mỹ nam đình đám Jung Woo Sung.

Tell Me That You Love Me có thể coi là màn tái xuất chính thức trên sóng truyền hình của Jung Woo Sung sau 12 năm. Sở dĩ dùng từ "có thể coi" là bởi hơn một thập kỷ qua, thỉnh thoảng anh có xuất hiện ở những bộ phim truyền hình nhưng chỉ là những vai diễn "góp vui" xuất hiện thoáng qua. 12 năm mới chịu chính thức trở lại, đã thế còn là ở một bộ phim tình cảm, lãng mạn, thực sự khiến khán giả không khỏi bồi hồi. Nhiều người còn cho rằng họ cứ như được trở về những năm 2000, khi Jung Woo Sung nổi đình đám với những bộ phim tình cảm được liệt vào hàng "huyền thoại" màn ảnh Hàn.

Trong lần trở lại này, Jung Woo Sung vào vai Cha Jin Woo, một người khiếm thính và luôn cảm thấy tự ti, không thoải mái khi phải nhắc đến khiếm khuyết của mình. Từ lâu, Cha Jin Woo đã quen với việc thể hiện cảm xúc của mình thông qua các bức tranh thay vì lời nói hay ký hiệu. Cuộc sống thay đổi khi anh tình cờ gặp Jung Mo Eun (Shin Hyun Bin), một người trái ngược hoàn toàn với Jin Woo. Cô ta tự tin, tươi mới và đầy tham vọng, dĩ nhiên Mo Eun thích được thể hiện mọi cảm xúc của mình thông qua lời nói. Hai số phận trái ngược va vào nhau và dần nảy sinh những tình cảm tốt đẹp.

Tell Me That You Love Me được dẫn dắt bởi đạo diễn Our Beloved Summer thế nên mới mở đầu đã mang đến cho khán giả cảm giác dịu nhẹ, dung dị và vô cùng dễ chịu. Mới xem tập một, không ít khán giả đã để lại những bình luận, cho rằng họ cảm thấy "ấm lòng" với tác phẩm này. Đặc biệt ngay mở đầu phim, phản ứng hóa học của các cặp đôi đã hứa hẹn đây thực sự là "siêu phẩm lãng mạn" của năm nay mà khán giả không thể bỏ qua.

Nguồn ảnh: ENA