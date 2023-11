7 phim Hàn dở nhất 2023: Bom tấn rating cũng góp mặt, số 1 bị gọi là "nỗi xấu hổ của nhà đài"

Tiếp nối danh sách những diễn viên, bộ phim xuất sắc nhất 2023, mới đây trang Joynews24 tiếp tục công bố BXH loạt phim truyền hình Hàn thảm hoạ của năm. Danh sách này được thống kê sau cuộc khảo sát 200 người trong ngành giải trí, truyền thông, báo chí và làm phim xứ Hàn.



1. Durian's Affair

Durian's Affair là bộ phim đầu tiên bị réo tên với tổng số 37 phiếu bầu. Phim được trang Joynews24 gọi là "nỗi xấu hổ của nhà đài" bởi phần kịch bản được xây dựng thái quá đến mức phản cảm. Đỉnh điểm của sự tranh cãi là câu chuyện con dâu có tình cảm và thường xuyên buông lời tán tỉnh… mẹ chồng.

2. Cuộc Chiến Sinh Tồn

Được kỳ vọng là Penthouse thế hệ mới nhưng trên thực tế Cuộc Chiến Sinh Tồn lại chỉ là một kịch bản "cố đấm ăn xôi", ôm đồm những tình tiết phi lý. Đứa con tinh thần của biên kịch Kim Soon Ok nhận vô vàn lời chỉ trích, thậm chí còn bị netizen Hàn yêu cầu… cấm chiếu. Phim nhận về 26 phiếu bầu trong cuộc bình chọn này.

3. The Real Be Come

Xếp thứ 3 với 23 phiếu bầu là The Real Be Come của đài KBS. Lý do phim bị đánh giá kém là bởi diễn xuất không thuyết phục của nam chính Ahn Jae Hyun, người vốn dĩ ban đầu không phải nam chính của tác phẩm này.

4. Chuyện Tình Đấm Bốc

13 phiếu bầu là con số mà Chuyện Tình Đấm Bốc nhận được. Ngay từ thời điểm trước lên sóng, phim đã không được khán giả mong chờ do bê bối bạo lực học đường của nữ chính Kim So Hye. Khi lên sóng, phim nhận về rating rất thấp do kịch bản quá nhàm chán và nữ chính không có sức hút.

5. Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2

Nghệ Thuật Săn Quỷ Và Nấu Mì 2 từng là tác phẩm được kỳ vọng nhất nhì 2023 do thành công vang dội từ phần 1. Đáng tiếc kịch bản phần 2 quá nhiều lỗ hổng. Thêm vào đó, việc thay ekip sản xuất từ đài OCN sang đài tvN cũng khiến tác phẩm này bị mất chất. Phim nhận về 10 phiếu bầu trong cuộc bình chọn.

6 - 7. King the Land - Pandora

Cùng nhận được 8 phiếu bầu là hai bộ phim King the Land và Pandora: Phía Dưới Thiên Đường. Cả hai bộ phim này đều bị đánh giá là có kịch bản tệ hại, không xứng với dàn diễn viên. Dù King the Land được xếp vào hàng "bom tấn rating" của đài JTBC trong năm nay nhưng điều đó không tỷ lệ thuận với chất lượng phim.

Nguồn: Joynews24