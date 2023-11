Tiếc cho mỹ nam có nhan sắc tỏa nắng: Đóng vai chính phim Hàn hay nhất hiện tại nhưng khán giả vẫn không thể "nhớ mặt"

Một vài bình luận từ các cư dân mạng:

- Cái nết của biên kịch Start-up và While you were sleeping là làm cho nam phụ sáng trưng luôn. Nhưng mà mình có niềm tin mãnh liệt rằng Ki Ho - Bo Geol - Jong Hyeop sẽ lấy lại hào quang nam chính. Tập 4 cực hay luôn, rating 8% cao gần gấp 3 lần tập đầu luôn rồi.

- Mong biên kịch cho nữ chính và nam chính có chút "hint" đi mà.

- Chị em với Start-up và Cheer-up à.

- Sao dạo này mấy anh nam chính hay bị mất đất diễn thế?

- Mình còn chưa nhớ được mặt của nam chính nữa.

- Trả hào quang lại cho nam chính đi.

- Cha Jong Hyeop đóng nam chính mà ít đất diễn hơn bình thường nhỉ, ai ít xem phim kiểu bỏ bẵng tầm 2 tuần chắc quên cả mặt. Phim này giống Cheer up, cũng nâng phụ lên như chính luôn. Nhưng mà đôi chính kiểu gì cuối phim chả về với nhau, lệch đi đâu được.