Bom tấn The Glory có phiên bản Hoa ngữ, nữ chính U50 nhan sắc thua xa Song Hye Kyo

Không có gì nghi ngờ khi The Glory - Vinh Quang Trong Thù Hận là phim Hàn xuất sắc nhất của năm 2023. Danh hiệu này được các nhân viên trong ngành giải trí vừa qua bình chọn nên, cũng như được công nhận bởi khán giả toàn châu Á. Thậm chí, đây còn là phim Hàn hiếm hoi từng mở điểm "cà tươi" 100% trên Rotten Tomatoes.



The Glory có phiên bản Hoa ngữ

Mức độ xuất sắc của The Glory, cũng như vai diễn giúp nữ diễn viên Song Hye Kyo trở thành Thị hậu Baeksang 2023 có tầm ảnh hưởng khủng, và giờ đây sẽ được phía thị trường Hoa ngữ chuyển thể. Theo QQ, TVB đang "ủ mưu" sản xuất The Glory của riêng mình và đã chốt cả tên diễn viên chính.

QQ cho biết bộ phim lần này của TVB sẽ được lấy cảm hứng từ The Glory của Hàn Quốc, song được đổi tên thành Dạ Sắc Nguyệt Quang (Ánh Trăng Đen). Nữ diễn viên vào vai chính thay cho Song Hye Kyo trong phiên bản này sẽ là "chị đại" đình đám Dương Di (Dương Thiến Nghiêu). Đây sẽ là vai diễn đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của Dương Di sau 6 năm kể từ Câu Chuyện Khởi Nghiệp. TVB cũng cho biết vai nữ chính này được đạo diễn và biên kịch "đo ni đóng giày" cho Dương Di.

Dương Thi đóng vai của Song Hye Kyo

Trong quá khứ, Dương Di đã có không ít kinh nghiệm đóng các phim về đề tài tranh đấu nữ quyền, thủ vai các nhân vật nữ quyền lực, thông minh. Những siêu phẩm như Sóng Gió Gia Tộc, Cung Tâm Kế... chính là minh chứng cho năng lực của Đại hoa đán TVB.



Thế nhưng nếu so về nhan sắc, Dương Di rõ ràng lép vế hẳn so với Song Hye Kyo. Ở tuổi U50, Dương Di lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, dẫn đến việc khó hóa thân thành đa dạng kiểu vai trong phim (kể cả thời điểm nữ chính còn đi học). Vì vậy, việc lựa chọn Dương Di cho The Glory bản Hoa ngữ cũng khiến khán giả lo ngại.

Nhan sắc không còn trẻ trung là rào cản lớn của Dương Di

Mặt khác, QQ cũng tiết lộ người sẽ vào vai phản diện trong The Glory phiên bản Hoa ngữ lần này, đó là Lâm Hạ Vy. Trước đó, Lâm Hạ Vy và Dương Di từng hợp tác trong dự án Nghịch Chiến Đường Tây. Sao nữ 8X cũng bày tỏ sự phấn khích khi sắp tái hợp đàn chị, bày tỏ rằng "rất mong chờ để được đóng phim với chị một lần nữa!".

"Thị hậu TVB" Lâm Hạ Vy nhiều khả năng thủ vai "ác nữ" Yeon Jin

Trước đó, Dương Di vốn dĩ được TVB sắp xếp tham gia Nữ Hoàng Tin Tức cùng Xa Thi Mạn, nhưng về sau bản thân cô đã từ chối cơ hội này. TVB sau đó chọn Lý Thi Hoa thay thế, song vẫn giữ liên lạc thiện chí với Dương Di. Theo QQ, The Glory bản Hoa ngữ sẽ khởi quay vào tháng 12 năm nay.