Nữ chính phim Hàn này khiến netizen ức chế lắm rồi: Đã giật chồng bạn thân còn muốn "dằn mặt" bà cả

The Third Marriage - bộ phim truyền hình dài tập mới của đài MBC - đã lên sóng được 4 tập đầu tiên và trở thành một chủ đề khá hot tại Hàn Quốc, khi khai thác nội dung quá drama. Rating phim duy trì ở mức khá ổn định, giao động trong khoảng từ 3,8% - 4,3%.

Dù là bộ phim có độ dài lên tới 120 tập nhưng mới 4 tập đầu, The Third Marriage đã ngập tràn drama, bởi cách hành xử gây ức chế của nữ chính Se Ran (Oh Se Young). Ở hai tập đầu, Se Ran nhăm nhe cướp chồng bạn thân khi nghĩ rằng, bố của Da Jung (Oh Seung Ah) là người hại bố mình. Sang đến tập 3 - 4, kế hoạch giật chồng của Se Ran đã thành công khi Sang Cheol (Moon Ji Ho) đã rơi vào bẫy.

Se Ran thành công chinh phục chồng bạn thân

Trong hai tập phim của tuần này, khán giả sôi máu khi thấy Se Ran và Sang Cheol lén lút qua lại với nhau, bất chấp việc Da Jung đã mang thai. Trong khi đó, Da Jung vẫn ngây thơ hết lòng tin tưởng Se Ran, cô tâm sự với Se Ran chuyện mình mang bầu và Sang Cheol đã hạnh phúc ra sao khi được làm bố. Thậm chí Da Jung còn nhiệt tình khuyên Se Ran mau chóng kết hôn, sinh con mà không hề biết rằng người yêu của Se Ran chính là chồng mình.

Da Jung vẫn lạc quan, vui vẻ và nghĩ tốt cho Se Ran

Lén lút qua lại với Sang Cheol thôi chưa đủ, Se Ran còn muốn công khai dằn mặt Da Jung. Khi biết Da Jung bị động thai, Se Ran đã lên kế hoạch để Da Jung biết bộ mặt thật của chồng. Cô hẹn Sang Cheol đi gặp "một người đặc biệt" mà nhất định không chịu nói ra rằng người đó là Da Jung. Kế hoạch của cô là để Da Jung tận mắt thấy cảnh tượng chồng và bạn thân tình tứ bên nhau, muốn công khai mối quan hệ đầy sai trái của mình và trắng trợn cướp lấy người mà Da Jung yêu thương nhất.

Se Ran muốn công khai mối quan hệ của mình với Da Jung

Cách hành xử của Se Ran đẩy sự phẫn nộ của khán giả lên tới đỉnh điểm. Đặc biệt, Se Ran còn là một trong ba nữ chính của phim, điều này càng khiến người xem càng cảm thấy khó chịu, khi mà phải tiếp tục theo dõi câu chuyện của nhân vật này.

Bình luận của khán giả: - Người bạn thân nhất giúp cô ta trả tiền thuê nhà, chăm sóc cô ta bằng mọi cách để nhận được điều gì đây? Sự phản bội, ngoại tình và trả thù không đúng chỗ. Se Ran khiến tôi sôi máu mất thôi. - Cặp đôi không biết xấu hổ, Da Jung mau chóng kết thúc mọi chuyện đi. - Những phim như Eve hay Red Ballon, tiểu tam còn đáng thương, tới phim này thì không thương nổi. Đã thế cô ta còn là nữ chính. - Biên kịch nghĩ gì mà viết ra được nhân vật tam quan lệch lạc này vậy???

Nguồn ảnh: MBC