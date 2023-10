Lâu rồi mới có phim Hàn để "tiểu tam" lên làm nữ chính, netizen bất bình "không ngấm nổi kiểu kịch bản này"

The Third Marriage (Cuộc Hôn Nhân Thứ Ba) là bộ phim truyền hình dài tập mới ra mắt trên kênh MBC của Hàn Quốc. Dù mới chỉ chiếu đến tuần thứ 2, trong khi phim có tới 120 tập, nhưng The Third Marriage đã bắt đầu có những drama nằm ngoài sự tưởng tượng của khán giả. Đáng nói nhất là sự trơ tráo của nữ chính Kang Se Ran (Oh Se Young), người đang tiếp cận chồng của chính bạn thân mình.



Trong những hình ảnh hé lộ nội dung tập 4, khán giả được thấy hình ảnh Se Ran tiếp cận chồng của Da Jung, Baek Sang Cheol (do Moon Ji Hoo thủ vai). Hai người dường như đang cố gắng trốn sau bức tường để tránh ai đó. Sau đó, là khoảnh khắc họ đối mặt với nhau và ánh mắt say đắm khi nhìn đối phương. Khoảng cách của họ cực gần và Se Ran thì tranh thủ thời cơ tiến tới, muốn hôn Sang Cheol trong khi Sang Cheol không hề từ chối.

Như đã nói ở trên, Sang Cheol là chồng của Da Jung (Oh Seung Ah) mà Da Jung lại là người bạn thân thiết với Se Ran. Trong những diễn biến gần đây, Da Jung đã tìm lại được cha, ông Deok Su, cha con hạnh phúc trong ngày đoàn tụ. Tuy nhiên chính cuộc hội ngộ này đã trở thành mầm mống cho những tai họa trong tương lai khi mà Se Ran luôn tin rằng Deok Su là nguyên nhân khiến cha mình chết. Để trả thù cho cha, Se Ran đã nhắm tới Da Jung, cô muốn cuộc đời của người bạn thân phải rơi vào vũng bùn tăm tối. Trong khi đó Da Jung vẫn ngây thơ coi Se Ran là người bạn, người chị em tốt nhất của mình.

Da Jung vẫn tin tưởng chồng và bạn thân một cách tuyệt đối

Kang Se Ran nghĩ rằng bố của Da Jung là kẻ thù hại chết cha mình

Khán giả vô cùng hoang mang trước kịch bản rối não này, nhất là khi phim có tới 120 tập và Kang Se Ran còn là một trong ba nhân vật nữ chính. Người xem không thể hình dung những nội dung tiếp theo sẽ diễn ra theo chiều hướng tiêu cực nào, khán giả sẽ phải rối não ra sao với những chiêu trò của Se Ran. Nếu theo miêu tả về kịch bản thì trong tương lai gần, Da Jung sẽ tan cửa nát nhà, thậm chí là quyết định "hắc hóa" để tranh đấu, giành giật những gì mình đáng được có.

Bình luận của khán giả: - Mới tuần thứ 2 mà đã căng như này thì sao xem nổi 120 tập. - Se Ran xinh thực sự nhưng không thể ngấm nổi cái nết này. - Cứu, lỡ bấm vào xem xong không nuốt nổi kịch bản nhưng cũng không muốn dừng. - Tôi nhớ tới Red Ballon nhưng cá là phim này sẽ còn ức chế hơn. Mong ngày Da Jung ác quá.

