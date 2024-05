Bộ phim đề tài sinh tồn The 8 Show đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng phim hot của Netflix các nước. Trong đó, nữ chính với biệt danh Tầng 8 do Chun Woo Hee thủ vai khiến khán giả vừa ghét vừa yêu. Nhân vật do ngôi sao sinh năm 1987 thể hiện làm dậy sóng mạng xã hội không chỉ bởi diễn xuất cuốn hút mà còn nhờ nhan sắc và những bộ trang phục lộng lẫy, gợi cảm trong phim.

Chun Woo Hee xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm, quyến rũ.

Trong khi những người khác lo lắng vì cuộc thi, Tầng 8 là nhân vật tận hưởng nhất.

Tầng 8 dùng tiền chung của mọi người để mua trang phục cho mình.

Chun Woo Hee khiến khán giả không thể rời mắt.

Bộ phim như show trình diễn thời trang của nữ chính.

Nữ chính luôn xuất hiện nổi bật, khác biệt đó là điểm nhấn giữa cô và các thành viên còn lại.

Nữ chính vốn là một nghệ sĩ trình diễn tên Song Se Ra đang rơi vào khủng hoảng khi sự nghiệp và danh tiếng lao dốc trầm trọng. Vì vậy, khi bước vào trò chơi, khác với những người chơi khác cố gắng kiếm tiền để làm lại cuộc đời, nữ chính Song Se Ra tận hưởng trò chơi hết mức và chỉ muốn được giải trí, trốn thoát khỏi hiện thực.

Do đó, tính cách quái gở, điên loạn của cô được thể hiện xuyên suốt 8 tập phim. Nữ chính càng có lợi thế hơn khi cô chọn được phòng số 8, là tầng cao nhất, kiếm được nhiều tiền nhất và nắm trong tay nhiều đặc quyền. Cô được gọi với biệt danh Tầng 8.

Khi mới xuất hiện, Tầng 8 mặc một bộ váy trắng lộng lẫy gợi cảm. Quy định của trò chơi là mọi người phải gửi hết đồ cá nhân và mặc đồng phục giống nhau, là những bộ quần áo giả, chỉ có Tầng 8 mặc trang phục theo phong cách gợi cảm khác biệt.

Đồng thời, khi mọi người cố gắng hạn chế chi tiêu, tiết kiệm từng đồng thì Tầng 8 ngay lập tức dùng số tiền ban đầu mình có được mua đồ để hưởng thụ. Thậm chí, vì có quy định không được mang đồ ra khỏi phòng, nên Tầng 8 đã dùng điểm chung của mọi người để mua những món đồ hiệu khiến những người chơi khác tức tối.

Tầng 8 là người duy nhất mong muốn trò chơi kéo dài mãi mãi vì cô muốn trốn tránh hiện thực.

Nhân vật phản diện trong The 8 Show vừa ác vừa điên nhưng khiến khán giả mê mẩn.

Tầng 8 thực ra là một nghệ sĩ biểu diễn đang thất thế.

Hành động này thể hiện sự ích kỷ, vô trách nhiệm của nhân vật. Nhưng cũng chính vì vậy, nhân vật Tầng 8 luôn xuất hiện sang chảnh, quyến rũ trong mọi khung hình. Trang phục của Tầng 8 cũng phần nào thể hiện tâm trạng của cô khi từ những bộ cánh gợi cảm với màu sắc rực rỡ, ở những tập cuối cô thường mặc màu đen.

Nữ diễn viên Chun Woo Hee tiết lộ để trở nên gợi cảm hơn trên màn ảnh, cô đã phải cố gắng giảm cân trước khi đóng phim. Quả thật, vẻ đẹp nóng bỏng của Tầng 8 giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn.

https://kenh14.vn/my-nhan-mac-dep-nhat-man-anh-han-hien-tai-sang-chanh-moi-khung-hinh-bien-phim-thanh-san-catwalk-20240521002228999.chn