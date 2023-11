Phim Hàn mới lên sóng liền nhận "cơn mưa" lời khen, nam nữ chính gây sốt bởi visual "trời sinh một cặp"

My Demon (Chàng Ác Ma Của Tôi) là bộ phim mới lên sóng khung giờ vàng cuối tuần của SBS. Đây là dự án mà ông lớn SBS đặt rất nhiều kỳ vọng, rằng nó có thể giúp nhà đài này gỡ gạc lại danh tiếng sau cú ngã ngựa đau đớn mang tên Cuộc Chiến Sinh Tồn. Hiện phim mới lên sóng tập 1, rating không cao nhưng cũng đáng để kỳ vọng, ghi nhận con số 4,5% khi phải đối đầu với đài MBC, nhà đài vốn đang tạo được thiện cảm tốt đẹp cho khán giả sau bom tấn cổ trang Người Yêu Dấu.

Tập mở đầu của My Demon chủ yếu mang mục đích giới thiệu tuyến nhân vật chính là Do Do Hee (Kim Yoo Jung) và Jung Koo Won (Song Kang). Do Hee là tiểu thư tập đoàn tài phiệt khét tiếng, rất xinh đẹp, cao ngạo, tài giỏi, không thích bàn đến chuyện yêu đương. Thực tế cô chỉ là con nuôi trong tập đoàn, bị các anh chị ghét bỏ, đố kị khi lại là người được mẹ tín nhiệm nhất. Dù vậy không một ai thể hiện thái độ, cả tập đoàn nhà họ Jung luôn đối xử với nhau bằng nụ cười giả tạo, che giấu đi mâu thuẫn nội bộ và chuyện tranh đoạt quyền thừa kế.

Jung Koo Won là một ác quỷ đã sống hàng trăm năm. Anh ta duy trì sự sống cùng diện mạo trẻ đẹp bằng cách thực hiện những thỏa thuận với loài người, cho họ thỏa mãn với mọi thứ mà họ muốn trong 10 năm, sau đó linh hồn sẽ phải đi tới địa ngục. Trong một lần bao trọn nhà hàng để nghỉ ngơi và ăn món tráng miệng yêu thích, Koo Won đã vô tình gặp Do Hee. Thực chất Do Hee đang đi xem mắt theo yêu cầu của mẹ nuôi, vô tình đến nhầm địa chỉ và khiến Koo Won chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vốn là người cao ngạo, nói không với chuyện yêu đương nhưng Do Hee lại bị sự lạnh lùng, điển trai và lập dị của Koo Won thu hút ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.

Hiện tại, sau khi tập 1 lên sóng, khán giả ít nhiều hình dung được câu chuyện trong phim: tình yêu giữa người và quỷ, mâu thuẫn gia tộc và hành trình tìm lại cha mẹ ruột của nữ chính là những vấn đề sẽ xảy ra trong những diễn biến tiếp theo. Sự mở đầu nhanh gọn, những tình huống vừa hài hước vừa kịch tính xảy ra liên tiếp ở tập 1 khiến người xem tương đối hài lòng về tác phẩm.

Trên mạng xã hội, khán giả để lại không ít bình luận khen ngợi sự mở màn của My Demon và đặc biệt là chemistry khá ấn tượng giữa Kim Yoo Jung - Song Kang. Nhiều bình luận cho rằng chỉ riêng diện mạo "bùng nổ visual", quá đẹp đôi của hai người đã là một điểm cộng lớn của My Demon.

Bình luận của khán giả: - Trời ơi hay xỉu. Đẹp, nội dung cuốn, mới tập 1 đã nhanh vậy rồi mong 15 tập còn lại biên kịch chắc tay làm tốt vậy. SBS chắc đổ cả đống tiền vào sản xuất, thêm nữa là Song Kang quá đẹp, có nhan sắc, chiều cao, thời trang còn xịn nữa. - Song Kang diễn tốt hơn mong đợi. Visual cả 2 đều đỉnh. Trang phục, góc quay, nhạc nền gì cũng tốt. Mới tập 1 nên cũng giới thiệu sơ qua nhân vật thôi nhưng cũng cuốn phết nhen. Đáng xem tiếp. - Hai em này nhìn đẹp thật. Mới vào phim nhìn đã thích rồi còn nội dung thì tính sau. - Rất đẹp nha. Nhưng mà nói chung là cũng đáng xem, thấy 2 diễn viên diễn đạt lắm luôn. - Cảnh phim và góc máy nào cũng chỉnh chu và hoàn hảo thật sự. Vô cùng đáng để kỳ vọng.

Nguồn ảnh: SBS