Sau khi đóng máy bộ phim cổ trang huyền huyễn Thủy Long Ngâm, nam diễn viên La Vân Hi sẽ thực hiện concert cá nhân. Trong thời gian này, khán giả luôn mong chờ đoàn phim Thủy Long Ngâm sẽ tung thêm các tạo hình của La Vân Hi trong phim.

Trong Thủy Long Ngâm, La Vân Hi sẽ đảm nhiệm vai nam chính Đường Lệ Từ, có thể xuyên qua nhiều thời không và địa điểm mang đặc trưng văn hóa khác nhau như thời Ân Thương, thời nhà Minh, thời nhà Hán hoặc Tống. Do đó, trang phục của nhân vật Đường Lệ Từ có số lượng lớn, được thiết kế rất cầu kỳ. Nhân vật này còn mang trong mình dòng máu rồng vì vậy còn có thêm cả yếu tố thần thoại, huyễn tưởng.

Sau thành công của Trường Nguyệt Tẫn Minh, La Vân Hi thủ vai Đường Lệ Từ trong dự án tiên hiệp Thủy Long Ngâm.

Tạo hình của nam chính được thiết kế đẹp mắt.

Bộ phim cũng lấy cảm hứng từ mỹ học phương Đông.

Khi hậu trường của Thủy Long Ngâm được chia sẻ, khán giả luôn bất ngờ, cảm thán trước sự xa hoa lộng lẫy trong tạo hình của La Vân Hi. Đồng thời, nhà thiết kế trang phục Hoàng Vi đã tìm các cách khác nhau để tôn lên khí chất thần tiên hiếm có của La Vân Hi.

Theo Sohu, dù có thân hình gầy nhỏ hơn so với đồng nghiệp nhưng La Vân Hi lại có gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc cùng khí chất riêng biệt thanh đạm cao lãnh, phù hợp với cảm nhận về thiên tiên của khán giả Hoa ngữ. Do đó, La Vân Hi được khen ngợi có "tiên khí" và anh cũng thường xuyên tham gia các dự án tiên hiệp.

Trong một số video hậu trường của Thủy Long Ngâm được đoàn phim chia sẻ, tạo hình trong dự án mới khiến La Vân Hi trông giống như nhân vật anime hay AI không có thực. Thậm chí, khán giả còn cảm thấy màu hồng rất phù hợp với anh. Do đó, người xem càng chờ đón Thủy Long Ngâm ra mắt.

Ngoài ra, trong bộ phim này, không chỉ có tạo hình của nam chính được thiết kế cầu kỳ, kỹ lưỡng mà tạo hình của các vai phụ khác cũng được đánh giá cao. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ có thành tích bùng nổ khi tập hợp dàn trai xinh gái đẹp gồm Lâm Duẫn, Tiêu Thuận Nghiêu, Từ Chính Khê, Ngao Tử Dật, Bao Thượng Ân, Trần Dao.

Đường Lệ Từ ngao du trong thế giới giang hồ, gặp gỡ và giao chiến với các môn phái khắp Thần Châu, giữa những môn phái này sẽ có sự khác biệt về phong cách, địa vực và văn hóa.

Tạo hình của La Vân Hi được ví như nhân vật trong thế giới hoạt hình.

La Vân Hi có thể cân luôn màu hồng sến súa.

La Vân Hi sinh năm 1988 nổi tiếng với các bộ phim như Bên Nhau Trọn Đời, Hương Mật Tựa Khói Sương, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Lương Ngôn Tả Ý, Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương,... Anh còn có dự án cổ trang Nhan Tâm Ký đang chuẩn bị lên sóng.



Khán giả mê mẩn tạo hình cổ trang của La Vân Hi trong Thủy Long Ngâm: - Tạo hình của Đường Lệ Từ rất đẹp nhẹ nhàng bay bổng. - Ưng tạo hình của phim quá. - Nhất mái tóc Đường Lệ Từ và trang phục quá tuyệt vời. - Đẹp thật mà, tôi không phải fan nhưng công nhận mới nhìn hình thế này thôi là thấy đẹp và ma mị hút mắt rồi. - Anh đẹp hơn tạc tượng luôn. - Ai cũng có thể mặc màu hường nhưng có thể slay với nó thì rất ít. - Ông đẹp như tranh bước ra vậy, như thần tiên hạ phàm. - Mỗi người mỗi nhận định khác nhau về cái đẹp riêng mình thấy đẹp và đúng mùi giàu sang của Quốc cữu. - Càng màu mè tôi càng thích. Có người nói xem các bộ phim cổ trang bây giờ không màu sắc lộng lẫy như hồi xưa, rất nhàm chán. Bây giờ các tạo hình sư đã tiếp thu ý kiến làm trang phục trở nên rực rỡ hơn thì lại nói là loè loẹt. Theo tôi thì ai cân được mấy bộ đồ khó nhằn như này thì người đó thật xuất sắc và tuyệt vời. - Phim này tạo hình đẹp như Trường Nguyệt Tẫn Minh. Anh của em đóng phim nào tạo hình cũng đẹp xuất sắc hết. Xem phim mà toàn lo ngắm đồ thôi. Đẹp quá! - Một phần vì La Vân Hi còn là dân múa nữa nên cơ thể chuyển động rất linh hoạt uyển chuyển, hợp với cổ trang lắm. - Đẹp thì khen đẹp thôi, ai không công nhận thì cũng chịu đi chứ làm được gì.

