Ngày 31/5, Sohu đưa tin tạp chí GQ đã tổ chức sự kiện Thịnh Điển GQ 2024 mời rất nhiều ngôi sao đình đám trong giới giải trí Hoa ngữ tới tham dự. Tại đây, khán giả chứng kiến màn tái hợp của một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Trung Quốc năm 2023 là Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi. Cả hai từng cùng hợp tác trong dự án phim truyền hình Điền Canh Kỷ.

Cặp đôi cùng tuổi Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi thân thiết sau khi đóng chung trong phim Điền Canh Kỷ.

Điền Hi Vi đang là mỹ nhân lứa 95 nổi bật bậc nhất nhờ ngoại hình đẹp tựa búp bê.

Tăng Thuấn Hy xuất thân trong gia đình giàu có, diễn xuất vì yêu nghề diễn, cuộc sống không có scandal.

Trong phim, Tăng Thuấn Hy vào vai một vị quan lớn tên Thẩm Nặc đóng giả dân thường để điều tra kẻ địch. Còn Điền Hi Vi đảm nhận vai nữ chính Thẩm Mạn Ni vì nhà nghèo nên gặp nhiều khó khăn. Nàng luôn nghĩ cách kiếm tiền phụ giúp gia đình. Đây là tác phẩm thuộc thể loạn làm ruộng, kiếm tiền làm giàu với nội dung nhẹ nhàng, giải trí.

Điểm thu hút nhất của phim là chemistry bùng nổ của Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi. Cả hai có ngoại hình nhiều điểm tương đồng, nên được gọi là "cặp đôi mắt to". Dù họ là cặp đôi oan gia, thường xuyên cãi vã, khán giả xem phim cảm thấy thoải mái với sự thân thiết và tương tác đáng yêu của hai diễn viên.

Do đó, khi thấy Điền Hi vi và Tăng Thuấn Hy tái hợp trong sự kiện của tạp chí GQ, khán giả mong chờ cặp đôi sẽ tiếp tục hợp tác trong một dự án khác. Bên cạnh đó, ban biên tập của tạp chí cũng không phụ lòng người xem khi sắp xếp để cả hai ngồi cạnh nhau và chụp ảnh chung với dòng nhắn: "Tăng Thuấn Hy và Điền Hi Vi lại cãi nhau rồi".

Khán giả bình luận về cặp đôi Điền Hi Vi và Tăng Thuấn Hy: - Ôi nhớ cặp đôi mắt to quá, nhìn thấy họ lại phải cày lại Điền Canh Kỷ. - Cả hai tương tác thoải mái ghê. Thích nhìn các diễn viên trẻ làm bạn với nhau hơn là xa cách và lo lắng vì fandom tranh cãi. - Điền Hi Vi là bạn diễn đẹp đôi nhất với Tăng Thuấn Hy. - Mong họ sẽ sớm hợp tác thêm lần nữa, nguyện cày đi cày lại hàng nghìn lần. - Điền Hi Vi tươi trẻ hay cười, Tăng Thuấn Hy sáng sủa sạch sẽ, khí chất của cả hai rất hợp nhau.

https://kenh14.vn/cap-doi-chi-dung-canh-nhau-cung-bung-no-chemistry-visual-qua-xuat-sac-khien-netizen-doi-tai-hop-2024060112444958.chn