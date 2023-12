My Demon: Chỉ nhan sắc của Kim Yoo Jung - Song Kang thì chưa đủ, ngắm mãi rồi cũng chán!

Không ngoa khi nói, My Demon (Chàng Quỷ Của Tôi) chính là tựa phim Hàn hot nhất thời điểm hiện tại. Tuy rating không cao như các đối thủ cạnh tranh khác nhưng nó lại bùng nổ trên nền tảng Netflix, được truyền thông, báo chí Hàn cũng như quốc tế vô cùng săn đón. Hiệu ứng truyền miệng trên các nền tảng mạng xã hội ở thời điểm hiện tại cũng tương tối tốt, khiến phim liên tục trụ vững ở những đầu bảng xếp hạng danh tiếng và mức độ phổ biến. Nổi tiếng là vậy nhưng khách quan mà nói, đây có phải một tác phẩm xuất sắc như hào quang rực rỡ mà nó đang nhận được? Cùng tìm ra câu trả lời!

Câu chuyện đậm chất giải trí, lồng ghép yếu tố tranh đấu tài phiệt

My Demon mở đầu với câu chuyện của Gu Won (Song Kang), một con quỷ đã tồn tại 200 năm và không hề có ký ức về thời điểm mình là con người. Gu Won duy trì cuộc sống bất tử của mình bằng cách dụ dỗ con người ký vào những khế ước, giúp họ có được mọi thứ họ muốn trong 10 năm, sau đó sẽ phải chết và linh hồn xuống địa ngục. Ở bối cảnh hiện tại, Gu Won vô cùng hài lòng với cuộc sống của mình, bất tử, trẻ đẹp, giàu có và có năng lực phi phàm.

Cuộc sống thay đổi khi Gu Won vô tình vướng phải Do Hee (Kim Yoo Jung), cô út của một tập đoàn giàu có nhưng thực chất chỉ là con nuôi. Trong một tai nạn tình cờ, hình xăm đại diện cho năng lực của quỷ trên cánh tay Gu Won bất ngờ chuyển sang tay Do Hee. Điều này khiến Gu Won mất hết siêu năng lực, trở lại làm người thường và đứng trước nguy cơ bị thiêu rụi. Vì vậy anh buộc phải đeo bám Do Hee, trở thành vệ sĩ cho cô, khi mà tính mạng của Do Hee bị đe dọa bởi cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế.

Ở những diễn biến mới của tập 3 - 4, sau khi mẹ nuôi qua đời mà kẻ tình nghi lại chính là những người con ruột của bà, Do Hee quyết định tức tốc kết hôn để nhận được quyền thừa kế, trở thành chủ tịch tập đoàn. Bởi đó là cách duy nhất giúp cô đủ quyền lực để tìm ra kẻ đã giết hại mẹ mình. Và người mà cô cầu hôn ngay tại đám tang của mẹ lại chính là Gu Won. Sau 4 tập phim khá dài thì thời điểm hiện tại, cuộc chiến của My Demon mới chính thức bắt đầu, khi cặp đôi chính dường như đã có sự rung động và tính mạng của Do Hee thì bị rất nhiều người đe dọa.

Khách quan mà nói thì phải dành một lời khen cho My Demon khi mang tới một câu chuyện rất giải trí, cài cắm nhiều tình huống, lời thoại gây cười, nhất là từ nam chính Song Kang. Thêm vào đó, ở những diễn biến mới nhất, chuyện lồng ghép yếu tố tranh quyền đoạt vị, đấu tranh giới tài phiệt và gợi mở không ít bí ẩn quá khứ của Gu Won cũng phần nào làm tăng độ hấp dẫn cho tác phẩm. Sự cài cắm đan xen giữa yếu tố hài hước và tình tiết kịch tính, thậm chí có màu trinh thám giúp My Demon không bị đi vào lối mòn của chuyện tình yêu đơn thuần.

Nhưng nội dung vẫn không đủ mới

Vẫn ghi nhận nỗ lực biến tấu kịch bản của biên kịch My Demon nhưng trên thực tế, câu chuyện của nó lại không mới. Từ thời Vì Sao Đưa Anh Tới tạo ra cơn sốt trên toàn châu Á, truyền hình Hàn rộ lên xu hướng làm phim về những chuyện tình giữa người và “không phải người”. Đỉnh cao phải kể đến bộ phim Yêu Tinh, một tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển của phim Hàn thập niên 2010, xoay quanh chuyện tình vượt thời gian giữa yêu tinh, thần Chết và người phàm. Hay chỉ trong năm 2023 cũng có không ít những tác phẩm như thế, gần đây nhất có thể kể đến Trăng Lên Ban Ngày.

Chuyện tình yêu vượt không gian, thời gian, rào cản thân phận cộng thêm câu chuyện về ẩn ức quá khứ hay mối quan hệ tiền kiếp đã là mô típ “xưa như trái Đất” khiến khán giả mất đi sự tò mò cần phải có về nội dung phim. Ở những diễn biến mới nhất, nam chính Gu Won còn ít nhiều có lại ký ức về khoảng thời gian làm người. Điều này báo hiệu cho việc phim rồi cũng sẽ đi vào lối mòn, về việc khám phá tiền kiếp của nhân vật và rất có thể tiền kiếp đó có sự kết nối mật thiết với nữ chính cùng một lời nguyền nào đó, biến anh ta thành quỷ.

Một điểm có thể cho là khác biệt, là My Demon khai thác câu chuyện về một ác quỷ nhưng lại không phải theo hướng phản diện. Thay vào đó, thậm chí phim còn “tô hồng” nhân vật này, khiến Gu Won trở nên… đáng yêu, trẻ con, có nhiều lời thoại, hành động hài hước, chứ không phải đại diện cho những điều xấu xa, u tối. Điều này, cộng thêm chủ đề đấu tranh giới tài phiệt, ít nhiều khiến phim bớt nhàm chán. Tuy nhiên “trend” làm phim về đấu tranh giới tài phiệt đã hết hot được khoảng… hai năm tại Hàn Quốc. Hai yếu tố không mới kết hợp với nhau ra một sản phẩm ít nhiều gì thì cũng có sức hút nhưng vẫn không thực sự có đủ chiều sâu về kịch bản.

Cặp đôi chính đẹp xuất sắc nhưng chưa đủ

Dù kịch bản không xuất sắc nhưng My Demon vẫn gây sốt tại nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt nổi tiếng trên nền tảng OTT. Lý do dĩ nhiên đến từ sức hút không tưởng của cặp đôi chính Song Kang - Kim Yoo Jung. Vốn nổi tiếng bởi diện mạo nổi bật, lần này với My Demon, hai diễn viên còn được xuất hiện với những tạo hình thực sự xuất sắc, đúng chất “toát ra mùi tiền” với trang phục toàn hàng hiệu. Chính nhờ vậy, cả hai đều đẹp hơn bao giờ hết, khí chất sang chảnh, thần thái ngút ngàn kết hợp với góc quay xuất sắc của ekip khiến họ cứ xuất hiện là biến bộ phim thành… sàn catwalk.

Chính bởi diện mạo xuất sắc này, cộng thêm việc bối cảnh, thời trang đẹp mắt, mọi thứ đều khiến cho phần nhìn của My Demon thực sự hoàn hảo. Nhờ vậy, khán dễ cũng trở nên dễ tính, dễ chịu hơn. Ngoại trừ việc phim thỉnh thoảng lạm dụng góc quay cận và slowmotion hơi nhiều với mục đích khoe ra nét đẹp của nhân vật, cảnh phim nhưng đôi khi phản tác dụng, khiến tác phẩm trở nên… hơi sến.

Diện mạo hoàn hảo khiến hai diễn viên chỉ cần đứng cạnh nhau thôi là khán giả đã có “cảm giác cặp đôi” bùng nổ. Thế nhưng diễn xuất lại chưa thực sự thuyết phục. Kim Yoo Jung dù đã nỗ lực lột xác để trông trưởng thành hơn, phù hợp với hình ảnh một tiểu thư tài phiệt chinh chiến nhiều năm trên thương trường nhưng nhìn cô vẫn rất trẻ con. Khán giả khó lòng thoát khỏi những suy nghĩ, về hình ảnh Kim Yoo Jung đóng vai học sinh đáng yêu trong quá khứ. Dù vẫn vậy phải ghi nhận việc cô diễn những cảnh cảm xúc ở hai tập phim mới nhất rất tốt, đủ để khán giả có thể khóc cười cùng nhân vật. Thế nhưng để nói vai diễn này có giúp Kim Yoo Jung thực sự trưởng thành và thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân hay không thì có lẽ câu trả lời là không.

Về phần Song Kang, không có gì lạ lùng khi anh tiếp tục gây ra một số ý kiến trái chiều về diễn xuất của mình. Thế nhưng vẫn phải khẳng định, nam diễn viên đã có một số tiến bộ trong việc điều khiển cảm xúc, biểu cảm gương mặt. Anh làm tốt hơn trong những cảnh gây cười, đài từ cũng khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Tuy vậy, để so với Kim Yoo Jung hay dàn diễn viên phụ thì Song Kang vẫn phải tiếp tục nỗ lực nhiều, nhất là khi ở giai đoạn sau của phim, anh hứa hẹn sẽ có những cảnh tình cảm, đấu đá, đổ máu và cả bí ẩn về thân phận của nam chính. Sự xuất hiện của Song Kang sẽ không dừng lại ở việc gây cười nữa, chính bởi vậy, người xem vô cùng tò mò về màn thể hiện tiếp theo của nam diễn viên nổi tiếng “đẹp mà đơ” này.

Chấm điểm: 3/5

Cho đến thời điểm hiện tại, My Demon vẫn có thể coi là một bộ phim giải trí rất tốt. Nó dễ xem, dễ cảm nhận nhưng sẽ khó để khán giả có thể ấn tượng sâu và nhớ lâu. Điểm sáng nhất của phim, như đã nói ở trên, vẫn là phần nhìn hoàn hảo, điều khiến cho khán giả có thể trở nên dễ tính hơn khi xem phim. Nhưng nếu ở giai đoạn sau, kịch bản không có sự thay đổi, sáng tạo và mới mẻ hơn, thì có lẽ My Demon sẽ gặp ít nhiều khó khăn trong việc giữ chân khán của mình. Bởi diễn viên đẹp thì gần như bộ phim Hàn nào cũng có, nhất là khi tháng cuối năm là thời điểm các nhà đài xứ Hàn lựa chọn để phát hành những tác phẩm “đinh” của mình.

Nguồn ảnh: SBS