Bộ phim bị gỡ gấp vì chỉ có 8 người xem, nam nữ chính đều là "tiểu tam" khiến ai nấy chết lặng

Vừa chỉ mới vài ngày của năm mới nhưng màn ảnh rộng Hoa ngữ đã có những cuộc chạy đua doanh thu hấp dẫn. Bên cạnh những siêu phẩm "trăm triệu" như Ngôi Sao Lấp Lánh hay Ngón Tay Vàng, vẫn có không ít dự án phim bị tụt lại phía sau, gặp thất bại đáng tiếc ngày đầu năm.

Theo QQ, bộ phim Tình Yêu 3 Giờ Rưỡi có doanh thu thấp nhất trong số các phim ra mắt trong tuần đầu tiên của năm 2024. Trong 3 ngày chiếu đầu tiên, phim ghi nhận chỉ có 8 người xem với doanh thu hơn 150 NDT (hơn 500 nghìn đồng). QQ mỉa mai doanh thu phim không đủ để mua pháo hoa mừng năm mới, chứ đừng nói đến hòa vốn hay sinh lời cho phim.

Hiện tại, Tình Yêu 3 Giờ Rưỡi đã rời rạp vì quá ít người xem, trở thành dự án đầu tiên trong năm dừng chiếu đột ngột do lỗ nặng.

Nội dung của Tình Yêu 3 Giờ Rưỡi xoay quanh nam chính Lâm An, một nhân viên mỹ thuật làm tại công ty quảng cáo. Một ngày nọ, Lâm An tình cờ gặp nữ chính Tô Thuận, mộ nữ sinh xinh đẹp đang theo học khoa âm nhạc. Cả hai đáng lý ra đã có chuyện tình đẹp, ngọt ngào dịp đầu năm và cùng nhau vươn đến tương lai tươi sáng, thế nhưng Tình Yêu 3 Giờ Rưỡi không lý tưởng như vậy.

Nam chính Lâm An

Nữ chính Tô Thuận

Nhiều khán giả vô cùng bất ngờ khi bộ phim bỗng dưng "lái" sang chiều hướng drama với hàng loạt tình huống "cẩu huyết". Về sau, Lâm An phát hiện ra Tô Thuận thực chất đã đính hôn với nam phụ Ninh Hạ giàu có, vô tình biến Lâm An thành "tiểu tam" trong cuộc tình này. Thế nhưng câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ngay cả Tô Thuận cũng trở thành "kẻ thứ 3" khi thực chất Ninh Hạ đã có hôn ước với một cô gái khác. Cả hai đi đến hôn nhân vì lý do môn đăng hộ đối chứ không vì tình yêu.

Sự xuất hiện của nam phụ khiến nam nữ chính bỗng dưng thành "tiểu tam", "tiểu tứ"

Câu chuyện "tình tay 4" tréo ngoe này khiến người xem không khỏi chết lặng, để lại những bình luận không mấy vui vẻ và tích cực trên Douban. Dân tình cho biết họ không có nhu cầu xem một bộ phim tình cảm lâm li bi đát như "ngôn tình 3 xu" thế này dịp đầu năm. Chưa kể, chất lượng phim cũng rất kém khi ekip có kỹ thuật nghiệp dư, còn dàn diễn viên lại toàn những cái tên xa lạ, "vô danh" có diễn xuất hạn chế. Thậm chí có khán giả còn hoang mang rằng không biết rốt cuộc tình yêu 3 giờ rưỡi là gì, liên quan thế nào đến nội dung phim rối rắm như thế.