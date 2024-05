Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới - Kỹ xảo ấn tượng không kém Avatar, đáng tiếc kịch bản còn nhiều lỗ hổng

Planet of the Apes (Hành Tinh Khỉ) là phim khoa học viễn tưởng đình đám của Hollywood với gần 60 năm tuổi đời, kiếm hơn 2 tỷ USD tại phòng vé (chưa tính yếu tố lạm phát). Đặc biệt, các phần phim của franchise này giữ một kỷ lục đáng nể khi chưa từng lỗ khi ra rạp. Thậm chí, nhiều tác phẩm còn đạt doanh thu gấp cả chục lần so với số vốn mà nhà sản xuất bỏ ra. Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu điện ảnh với ý tưởng về một thế giới bị loài khỉ thống trị đã trở lại với phần mới nhất Kingdom of the Planet of the Apes (tựa Việt: Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới) phát hành từ ngày 10/5.

Một chương mới cho vũ trụ Planet of the Apes

Kịch bản Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới lấy bối cảnh vài trăm năm sau những sự kiện của War for the Planet of the Apes (2017). Lúc này, Caesar đã qua đời từ lâu và loài khỉ dường như mất đi người lãnh đạo sáng suốt. Nhờ việc loại virus gây ảnh hưởng tới trí khôn của con người, chúng trở thành giống loài thống trị Trái Đất. Tuy nhiên, loài khỉ bị chia ra thành những bộ tộc nhỏ, sống thiếu đoàn kết với nhau.

Trong hoàn cảnh đó, một cá thể khỉ tự xưng là Proximus Caesar (Kevin Durand đóng) đã xuyên tạc những tư tưởng của Caesar với mơ ước xây dựng một vương quốc hùng mạnh cho loài khỉ. Hắn cho quân đi khắp nơi để bắt các bộ tộc khỉ khác về làm nô lê, cùng tìm cách khôi phục những công nghệ của con người với khát vọng giúp giống loài của mình tiến hóa nhanh hơn.

Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới lấy bối cảnh thế giới khi loài khỉ thống trị.

Cũng vì kế hoạch đó, quân của Proximus Caesar đã giết chết cha của Noah (Owen Teague) - một cá thể khỉ thuộc bộ tộc Đại Bàng. Cậu quyết định lên đường trả thù và giải cứu mẹ cũng như những thành viên khác trong làng đang bị bắt làm nô lệ. Trên hành trình đó, cậu tình cờ gặp ông đười ươi Raka (Peter Macon) – thành viên cuối cùng của Hội đoàn Caesar và một cô gái bí ẩn tên Mae (Freya Allen).



Noah được Raka kể những câu chuyện về Caesar và dần hiểu ra cách Proximus Caesar đã xuyên tạc những tư tưởng của ông để thâu tóm quyền lực. Trong khi đó, Mae âm thầm bám theo 2 chú khỉ với một âm mưu đặc biệt, nhằm khôi phục lại vị thế của con người trên hành tinh.

Bối cảnh phản địa đàng ấn tượng, nhiều nhân vật mới thú vị

Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới sử dụng ý tưởng về một thế giới phản địa đàng quen thuộc, khi con người mất quyền kiểm soát và mọi thứ trở nên mất ổn định. Triều đại của loài khỉ mang đầy tính độc tài và bạo lực, đẩy nền văn minh đi ngược trở lại với thời kỳ nô lệ tăm tối. Đạo diễn Wes Ball (tác giả của bộ ba Maze Runner) dành nhiều thời lượng cho những phân cảnh mô tả thế giới đổ nát nhưng vẫn đầy tươi đẹp này.

Bộ phim có nhiều đại cảnh hùng vĩ, ấn tượng.

Đoàn phim cũng kỳ công xây dựng những bộ tộc khỉ với nền văn hóa, phong tục tập quán riêng. Trong đó cũng tồn tại sự phân công lao động, giai cấp giữa các cá thể. Bộ tộc của Noah là những chú khỉ với biệt tài giao tiếp và ra lệnh cho đại bàng. Đặc điểm này cũng giúp nhân vật chính nổi bật trong một thế giới đầy những loài động vật có ngoại hình tương đối giống nhau. Những yếu tố này cũng giúp Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới mang màu sắc một tác phẩm thuộc thể loại sử thi, gợi nhớ những cột mốc quan trọng của sự phát triển văn minh nhân loại.



Khâu xây dựng nhân vật cũng được đoàn phim thực hiện khá tốt. Nhân vật chính Noah là một chú khỉ trẻ tài giỏi, chính trực và đầy dũng cảm. Đười ươi Raka gợi nhớ nhân vật Maurice của loạt phim trước, một nhân vật thông thái và điềm tĩnh trợ giúp đắc lực cho Ceasar. Đặc biệt, Proximus là một phản diện khá thú vị khi sở hữu tài ăn nói vượt trội so với loài khỉ và một khát khao chinh phục những nấc cao mới trong lịch sử nền văn minh.

Proximus Ceasar gây ấn tượng nhưng đáng tiếc không có quá nhiều đất diễn.

Hình ảnh và kỹ xảo đẹp mặt, kịch bản còn nhiều lỗ hổng

Một điểm sáng lớn nhất của Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới là khâu hình ảnh. Đoàn phim sử dụng motion-capture, với các diễn viên trực tiếp mô phỏng các hành động của loài khỉ để đem đến hiệu ứng chân thật và linh hoạt. Biểu cảm gương mặt cũng được cải thiện đáng kể so với các phần phim trước, khi các cá thể khỉ thể hiện cảm xúc một cách rõ ràng và chi tiết hơn. Xem phim, nhiều khán giả sẽ liên tưởng đến khâu kỹ xảo của bom tấn đình đám Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron về mức độ kỳ công.

Ở các phần phim trước, ekip thường ưu tiên sử dụng ống kính có tiêu cự hẹp để khoe sự chân thực của các nhân vật khỉ. Trong khi đó, đạo diễn Wes Ball chủ động tăng số lượng các cú máy góc rộng để miêu tả hết vẻ đẹp của hành tinh dưới sự thống trị của một loài linh trưởng mới. Đồng thời, ekip cũng ưu tiên các phân đoạn ngoại cảnh để tăng tính chân thực của tác phẩm.

Kịch bản của Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới còn tương đối nhiều lỗ hổng.

Điều khá đáng tiếc là Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới không có quá nhiều phân đoạn hành động ấn tượng như những phần trước. Phần lớn các cảnh phim mang tính chất tự sự và miêu tả bối cảnh nhiều hơn, phần nào khiến mạch phim vì thế cũng diễn ra khá chậm trong 2 hồi đầu tiên. Trong khi đó, hồi cuối lại diễn ra quá nhanh dẫn đến việc không ít người xem cảm thấy hụt hẫng vì cái kết có phần chóng vánh.



Bên cạnh đó, kịch bản Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới cũng được xây dựng khá an toàn và không có quá nhiều cao trào ấn tượng. Nhiều tình tiết trong phim còn diễn ra khá sơ sài, đóng và mở chưa hợp lý. Việc thiếu hụt tuyến nhân vật người phần nào cũng khiến mạch kể Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc diễn ra khá lê thê, mất nhiều thời gian để vào câu chuyện chính. Tác phẩm còn rất nhiều lỗ hổng về mặt logic, đặc biệt xoay quanh những hành động của nhân vật người - Mae. Tuy nhiên, ekip có vẻ muốn úp mở đề kích thích sự tò mò của khán giả theo dõi tiếp câu chuyện ở những phần sau.

Chấm điểm: 3/5

Tổng thể, Hành Tinh Khỉ: Vương Quốc Mới là một bản hậu truyện tương đối tròn vai, hứa hẹn mở ra những chương mới hấp dẫn cho thương hiệu Planet of the Apes. Khâu hình ảnh và kỹ xảo ấn tượng nhưng đạo diễn Wes Ball phần nào vẫn tỏ ra khá non tay trong khâu kể chuyện và xây dựng cao trào như người tiền nhiệm Matt Reeves, đặc biệt trong khâu lồng ghép những thông điệp phê phán xã hội - một yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của loạt phim này.