Troy (ra mắt năm 2004) được xem là một trong những bom tấn hoành tráng đến từ đạo diễn nổi tiếng Wolfgang Petersen dựa trên sử thi cổ đại Hy Lạp - Iliad. Với sự đầu tư công phu, quy tụ những ngôi sao đình đám thời điểm đó như Brad Pitt (vai Achilles), Eric Bana (vai Hector), Orlando Bloom (Paris) và Diane Kruger vào vai nàng Helen kiều diễm - người được xem như nguồn cơn thổi bùng lên cuộc chiến thành Troy. Thành công về mặt doanh thu (gần 500 triệu USD), được đánh giá cao về tạo hình, phục trang và có nhiều cảnh phim đậm chất sử thi hoành tráng, kịch tính nhưng Troy vẫn thường được nhắc tới như một bộ phim ồn ào, phô trương mà thiếu sự sâu sắc đồng thời không phát huy được hết giá trị của những ngôi sao mà phim sở hữu.

Phim Troy (ảnh Warner Bros.)

Theo Variety, mới đây Orlando Bloom đã có những chia sẻ không mấy tích cực về vai diễn Paris trong Troy. Nhân vật hoàng tử thành Troy được thể hiện như một chàng trai vì tình yêu ích kỷ mà để đất nước rơi vào chiến tranh, khiến anh trai phải bỏ mạng. Orlando Bloom cho biết, anh gần như đã xóa sạch các ký ức về phim Troy, không muốn đóng vai diễn hoàn toàn trái ngược với những gì mình cảm nhận. Chia sẻ còn cho thấy, nam diễn từng không có ý định đóng phim Troy nhưng cuối cùng vẫn nhận lời vì nghe theo tư vấn từ phía người đại diện. Một vai diễn dòng cổ trang thời điểm đó là rất phù hợp với Orlando Bloom để tiếp nối thành công vang dội cùng những bộ phim như Pirates of the Caribbean hay The Lord of the Rings.



Orlando Bloom (phải) không muốn nhớ gì về vai diễn trong phim Troy (ảnh: Warner Bros.)

Không chỉ có Orlando Bloom, Brad Pitt - ngôi sao lớn nhất của phim Troy - trong cuộc trò chuyện với New York Times năm 2019 đã thẳng thắn cho biết vai diễn Achilles khiến anh chán ngán. Brad Pitt rút khỏi một dự án khác và phải nhận Troy như động thái bù đắp cho hãng phim. Tài tử điện ảnh cảm thấy mắc sai lầm khi bước vào một bộ phim mà không có cùng tầm nhìn, không cùng chung suy nghĩ cũng không được thể hiện vai diễn như mong đợi.



Brad Pitt trong vai người hùng Achilles (ảnh: FB Troy)

Cho dù vai Achilles tôn vinh một cách hoàn hảo vẻ đẹp chiến binh của Brad Pitt nhưng cách thể hiện theo chủ nghĩa anh hùng, tập trung quá nhiều vào nhân vật khiến anh cảm thấy khó chịu.Troy được xem là dấu mốc để sau này Brad Pitt quyết định tập trung đầu tư hơn vào những vai diễn có chiều sâu, những bộ phim chất lượng nội dung tốt cho dù doanh thu khó, quy mô không sánh bằng Troy.



Diane Kruger - nữ diễn viên người Đức đóng vai nàng Helen trong phim Troy - cũng có những ấn tượng khó quên. Khi ấy Diane Kruger còn gần như vô danh vì thế việc đảm nhận vai mỹ nhân đẹp nhất thời cổ đại tạo cho cô quá nhiều sức ép với nhiều bình phẩm, yêu cầu khắt khe về hình thể. Với Troy, Diane Kruger bắt đầu nếm trải những cảm giác bị truyền thông theo đuổi, dựng chuyện dẫn đến rơi vào trạng thái bất an, buồn bã. Theo Diane Kruger, chính sự tử tế, quan tâm, động viên từ phía một ngôi sao lớn như Brad Pitt đã khiến cô cảm thấy tốt hơn.

Diane Kruger trong vai Helen (ảnh: Warner Bros.)

Sau phim Troy, đạo diễn Wolfgang Petersen còn tiếp tục thực hiện phim kinh phí "khủng" khác là Poseidon nhưng gặp thất bại nặng nề về doanh thu. Những năm gần đây, ông gần như không còn có các tác phẩm đáng chú ý.