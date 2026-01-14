Ngay từ những ngày đầu năm 2026, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đã sớm xuất hiện một cái tên khiến khán giả không khỏi bất ngờ. To My Beloved Thief (tựa Việt: Tên Trộm Dấu Yêu) - bộ phim cổ trang phát sóng cuối tuần trên KBS 2TV nhanh chóng tạo nên cơn sốt khi vươn lên vị trí số 1 Netflix Hàn Quốc chỉ sau 4 tập, đồng thời được nhiều người xem ưu ái gọi là “phim cổ trang hay nhất năm”.

Không cần dàn cast quá ồn ào hay chiến dịch quảng bá rầm rộ, To My Beloved Thief ghi điểm nhờ câu chuyện vừa lãng mạn, vừa kịch tính, kết hợp yếu tố hoán đổi linh hồn đang được khán giả yêu thích. Phim xoay quanh Hong Eun Jo (Nam Ji Hyun) - một cô gái vô tình trở thành nữ đạo chích khét tiếng, và hoàng tử Lee Yeol (Moon Sang Min) - người luôn truy đuổi cô. Biến cố xảy ra khi linh hồn của cả hai bị hoán đổi, kéo theo hàng loạt tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười nhưng cũng đầy cảm xúc.

Ngay từ những tập đầu, phim đã cho thấy sức hút rõ rệt khi rating tăng đều qua từng tập và chính thức vượt mốc 6% ở tập 4. Đặc biệt, tập phim này được xem là bước ngoặt lớn khi tuyến tình cảm trung tâm bùng nổ, đồng thời mở ra trọn vẹn mạch truyện hoán đổi linh hồn - yếu tố khiến người xem “dính” không rời.

Trên mạng xã hội, To My Beloved Thief nhanh chóng nhận về loạt phản hồi tích cực. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước chất lượng của bộ phim: "Không kỳ vọng nhiều mà xem cuốn không tưởng, xem hết 4 tập mà chưa thấy tập nào thừa", "Lâu lắm rồi mới thấy một phim cổ trang Hàn vừa dễ xem, vừa có chiều sâu như vậy", "Coi vì tò mò thôi ai ngờ giờ tới cuối tuần là phải canh giờ mở TV".

Nam Ji Hyun cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Trở lại phim cổ trang sau gần 8 năm, nữ diễn viên gây thiện cảm với hình ảnh dịu dàng, mong manh nhưng không hề mờ nhạt. Nhiều ý kiến cho rằng cô không thuộc nhóm diễn viên “hot trend” hiện tại, nhưng chính sự quen mặt, diễn xuất ổn định và khí chất cổ trang tự nhiên lại trở thành điểm cộng lớn. "Nữ chính xinh kiểu nhìn là thấy yên tâm, không cần quá sắc nhưng rất hợp vai" - một khán giả nhận xét.

Trong khi đó, Moon Sang Min tiếp tục ghi điểm với vai hoàng tử Lee Yeol nhiều tầng cảm xúc. Sự đối lập giữa ban ngày là vị hoàng tử điềm tĩnh, ban đêm lại là người truy đuổi đạo chích tạo nên sức hấp dẫn riêng cho nhân vật, đồng thời giúp mạch phim luôn giữ được nhịp nhanh và kịch tính.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm, phim còn khéo léo cài cắm mâu thuẫn gia tộc, xung đột quyền lực trong hoàng cung và các tuyến nhân vật phụ đủ đất diễn, khiến tổng thể tác phẩm trở nên dày dặn hơn so với nhiều phim cổ trang cùng thời điểm.

Với khởi đầu thuận lợi cả về rating lẫn độ phủ sóng trên nền tảng trực tuyến, To My Beloved Thief đang được kỳ vọng sẽ trở thành "át chủ bài" của KBS trong khung giờ cuối tuần, đồng thời giữ vững danh xưng "phim cổ trang hay nhất 2026" nếu tiếp tục duy trì phong độ ở những tập tiếp theo.