Minh Hằng: Lỡ cả đời không có bài hit thì sao…

Mới đây, một bài đăng của Minh Hằng trên Threads đang thu hút sự chú ý và lượng tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Bắt kịp trào lưu "Lỡ cả đời không..." đang thịnh hành, nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái với nội dung " Lỡ cả đời không có bài hit thì sao ". Ngay lập tức, bài viết nhận về hàng loạt lượt chia sẻ và bình luận. Hầu hết các bình luận đều bật cười và trêu đùa nữ nghệ sĩ, bởi lẽ thực tế sự nghiệp ca hát của cô chứng minh điều ngược lại hoàn. Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng là một trong những cái tên sở hữu gia tài bản hit đồ sộ của Vpop, đồng thời có sự nghiệp diễn xuất thành công rực rỡ.

Bài post gây chú ý của Minh Hằng (Ảnh cap màn hình)

Minh Hằng, tên đầy đủ là Lê Ngọc Minh Hằng, sinh năm 1987, được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ đa năng và hoạt động bền bỉ nhất showbiz Việt. Cô gặt hái thành công vang dội ở cả ba lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và người mẫu. Bắt đầu chạm ngõ nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò thành viên các nhóm nhạc như Pha Lê và sau đó là Tiamo, Minh Hằng ở giai đoạn đầu chưa tạo được nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, ngay khi chuyển hướng hoạt động solo, cô nhanh chóng vươn lên và sở hữu vô số bản hit mang tính "quốc dân".

Nhắc đến sự nghiệp âm nhạc của Minh Hằng, thì phải nhắc đến bản hit gắn liền với tên tuổi của cô cho đến hiện tại chính là ca khúc Một Vòng Trái Đất - song ca cùng nam ca sĩ Tim. Phát hành năm 2008 và nằm trong album đầu tay cùng tên, đây được xem là cú nổ lớn nhất đưa tên tuổi Minh Hằng vụt sáng thành hiện tượng giới trẻ. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, phần lời dễ thuộc đã "làm mưa làm gió" trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc thời đó. Một Vòng Trái Đất đạt độ phủ sóng dày đặc, vang lên ở mọi tiệm net, quán cafe thời bấy giờ. Đặc biệt, câu nói mở đầu mang tính thương hiệu "Đố các bạn trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất..." trở thành câu nói quen thuộc của giới trẻ thời ấy và gắn liền với tên tuổi của Minh Hằng cho đến sau này.

Minh Hằng sở hữu loạt các ca khúc hit quen thuộc vói thế hệ 8X-9X (Ảnh: FBNV)

Tiếp nối thành công, Minh Hằng tung ra Sắc Môi Em Hồng , một ca khúc mang giai điệu vui tươi, nhí nhảnh kết hợp cùng chiến dịch quảng cáo. Tác phẩm này tạo ra hiệu ứng viral mạnh mẽ đến mức giai điệu bài hát xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bên cạnh những ca khúc có tiết tấu sôi động, Minh Hằng cũng chứng minh khả năng truyền tải cảm xúc qua các bản Pop Ballad buồn như Người Vô Hình . Cùng với đó, loạt ca khúc như Cứ Bỏ Mặc Em, Chia Tay Cuối, Chia Đôi Một Trái Tim, Cánh Đồng Tuyết, Yêu Lầm Anh, Lỗi Lầm Cây Lá Và Gió cũng trở thành những ca khúc quen thuộc gắn liền với ký ức của thế hệ khán giả 8X-9X.

Song song với âm nhạc, diễn xuất chính là "mảnh đất vàng" đưa tên tuổi Minh Hằng chạm đến đỉnh cao. Khởi đầu từ những vai diễn nhỏ lẻ như màn chạm ngõ điện ảnh trong Gió Thiên Đường năm 2005, Minh Hằng đã có bước đệm vững chắc. Cú đổi đời thực sự đến với cô vào năm 2007 thông qua vai diễn Phụng trong phim truyền hình Gọi Giấc Mơ Về . Hình ảnh một cô nữ sinh mập mạp, ngốc nghếch nhưng đáng yêu đã chiếm trọn tình cảm của khán giả truyền hình.

Sự nghiệp diễn xuất của Minh Hằng cũng đạt nhiều thành công (Ảnh:FBNV)

Thừa thắng xông lên, cô trở thành cái tên bảo chứng phòng vé khi liên tục ghi dấu ấn qua các bộ phim ăn khách như Giải Cứu Thần Chết , Ngôi Nhà Hạnh Phúc , Vừa Đi Vừa Khóc và Sắc Đẹp Ngàn Cân . Hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng giúp cô vươn lên trở thành gương mặt đại diện không thể thay thế cho hàng loạt thương hiệu lớn, củng cố vững chắc danh xưng nữ hoàng quảng cáo. Đặc biệt, cô thử sức thành công với vai trò Nhà sản xuất kiêm diễn viên trong các dự án điện ảnh lớn như Bẫy ngọt ngào (2022) và Chị chị em em 2 (2023).

Từ sau khi chính thức lập gia đình và làm mẹ, Minh Hằng chủ động giảm bớt các hoạt động ca hát sôi nổi. Cô dành thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ, đồng thời tập trung chuyên môn cho vai trò nhà sản xuất phim điện ảnh. Năm 2024, Minh Hằng quyết định tái xuất truyền hình thực tế thông qua chương trình Chị Đẹp Đạp Gió và lập tức gây bão truyền thông. Không chỉ lọt vào đội hình ra mắt chung cuộc, cô còn xuất sắc giành giải thưởng Chị Đẹp Được Yêu Thích Nhất, chứng minh sức hút chưa từng hạ nhiệt sau nhiều năm vắng bóng.

MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng - Minh Hằng x Tóc Tiên

Vào tháng 11 năm 2025, Minh Hằng tung MV Director, chính thức đánh dấu sự trở lại đường đua Vpop sau 7 năm vắng bóng. Mới đây nhất, vào tháng 3 năm 2026 nhân dịp mùng 8 tháng 3, Minh Hằng có màn bắt tay chấn động với nữ ca sĩ Tóc Tiên qua ca khúc Hoa Hồng Ai Vun Trồng. Sự kết hợp đặc biệt này đã giúp ca khúc nhanh chóng leo thẳng lên vị trí Top 1 bảng xếp hạng Zing Chart.

Minh Hằng vẫn duy trì sức hút nhất đinh với công chúng sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật (Ảnh: FBNV)

Dù các sản phẩm âm nhạc mới không đặt mục tiêu tạo ra sự bùng nổ về mặt truyền thông quá lớn như thời kỳ đỉnh cao, nhưng chúng vẫn tạo được sức hút nhất định và thể hiện rõ nét sự đầu tư nghiêm túc của Minh Hằng trong các hoạt động nghệ thuật. Dù đã hoạt đồn nghệ thuật một thời gian dài, Minh Hằng vẫn luôn duy trì được sức hút của mình một cách nhất định trong lòng công chúng.