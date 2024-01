Miền Bắc đón đợt rét đậm: Cần lưu ý 2 việc không nên làm sau 9h tối vì rất dễ xảy ra đột quỵ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày và đêm nay (22/1), miền Bắc bước vào đợt rét hại diện rộng. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-10 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo đợt rét hại diện rộng ở miền Bắc khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1. Rét hại có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Thời tiết rét đậm, rét hại này được đánh giá là thời điểm dễ gây chấn thương, đột quỵ... Ban đêm là khoảng thời gian nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày, do đó để đảm bảo sức khỏe, mỗi người nên lưu ý những việc sau đây không nên làm sau 9h tối.



2 việc không nên làm sau 9h tối vì rất dễ xảy ra đột quỵ

1. Ra ngoài tập thể dục sau 9h tối

Những ngày trời rét đậm, rét hại việc ra ngoài khi không cần thiết sau 9h tối là điều không được khuyến khích. Nhất là khi bạn ra ngoài để đi bộ, tập aerobic hay chạy bộ... Tập thể dục vào lúc này sẽ khiến cơ thể bị nhiễm lạnh, những ai có sẵn yếu tố nguy cơ (như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường…) dễ bị huyết áp tăng vọt, dẫn đến đột quỵ.

Hơn nữa, vận động sau 21h cũng sẽ khiến cho não bộ sẽ ở trạng thái hưng phấn, khó đi vào giấc ngủ hơn.

2. Tắm hoặc gội đầu



Sau 9h tối là lúc nhiệt độ thường hạ thấp nhất trong ngày. Bạn tốt nhất nên tránh gội đầu, tắm rửa sau khoảng thời gian này... bởi đã có nhiều trường hợp bị liệt dây thần kinh số 7, đột quỵ vì tắm gội quá khuya.

Thời tiết lạnh khiến cơ thể phải tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch, mạch máu bị co lại đột ngột sẽ dễ dẫn đến đột quỵ do nhồi máu não, nhồi máu cơ tim cấp. Đặc biệt, nhóm người có tiền sử bệnh xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu... rất nên thận trọng.

Ngoài ra, gội đầu vào ban đêm cũng dễ khiến chúng ta gặp phải gió độc, dễ dẫn đến liệt mặt, méo miệng, đột quỵ hơn...



Vào những ngày trời lạnh, bạn không nhất thiết phải tắm gội đều đặn mỗi ngày mà có thể thay bằng phương pháp lau người. Luân phiên đi tắm, gội đầu 2-3 ngày/lần. Buổi chiều là thời điểm thích hợp nhất cho việc tắm gội.

Điều nên làm nhất sau 21h là gì?

Ngâm chân với nước ấm có lẽ là thói quen lành mạnh nhất mà bạn nên thực hiện trước khi chìm vào giấc ngủ. Ngâm chân trong nước ấm 15 phút trước khi đi ngủ sẽ làm giãn nở các mạch máu ở bàn chân, thúc đẩy tuần hoàn máu, thư giãn toàn bộ cơ thể.

Sau khi ngâm chân, tốt nhất nên massage toàn bộ lòng bàn chân mỗi bên 50 cái có tác dụng điều hòa kinh mạch thận, dưỡng can thận khí, đỡ mỏi chân tay, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Sau đó, tốt nhất bạn nên đi ngủ vào khoảng 22h30.