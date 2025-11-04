Michael Trương và bạn gái mới "phốt chồng phốt": Người trong cuộc lên tiếng nóng

Rachel Phan (tên thật Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh, SN 2003) được nhiều người biết đến là bạn gái của Michael Trương. Cặp đôi chênh lệch 14 tuổi này bắt đầu công khai mối quan hệ từ khoảng tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên thời gian đầu, Michael Trương chỉ đăng hình bạn gái từ góc nghiêng hoặc bóng lưng, không để lộ rõ diện mạo.

Song thời gian gần đây, cả hai có phần thoải mái hơn trong việc đăng tải hình ảnh cùng nhau. Đặc biệt hơn trong tiệc Halloween vừa qua, Michael Trương và bạn gái còn nắm tay nhau xuất hiện, thu hút nhiều sự chú ý tại bữa tiệc.

Thế nhưng đây cũng được coi là bữa tiệc "muốn quên" của Michael Trương và bạn gái. Bởi trong lúc ra về, Michael Trương dắt tay Rachel Phan, hất vai TyhD Thuỳ Dương - tình cũ của anh chàng nhưng không có động thái quay lại xin lỗi. Điều này khiến cả hai nhận về nhiều tranh cãi, ý kiến trái chiều trên MXH.

Michael Trương và bạn gái kém 14 tuổi vướng nhiều tin đồn tiêu cực thời gian gần đây

Cũng từ đây, cộng đồng mạng bắt đầu "soi xét" nhiều hơn về bạn gái của Michael Trương. Không những vậy, cô còn bị Yuna Vũ - một người tham gia chung show Đảo Thiên Đường với Michael Trương đăng bài "bóng gió". Theo đó, Yuna Vũ tung tin nhắn được cho là của bạn trai cũ Rachel Phan. Người này nói cả hai đã có mối quan hệ 7 năm nhưng sau đó cô "cắm sừng" anh chàng này để yêu Michael Trương.

MXH lan truyền nhiều thông tin về việc Yuna Vũ "bóc phốt" người yêu của Michael Trương

Trước những thông tin tiêu cực về mình, bạn gái Michael Trương hoàn toàn giữ im lặng. Cô vẫn đăng story đi ăn, đi chơi nhưng tuyệt nhiên không hề lên tiếng phản hồi bất cứ điều gì.

Cho đến mới đây, Rachel đăng tải hình ảnh một chiếc bánh kem có dòng chữ: "Crowns don't fall. Just be of bad days" (tạm dịch: Vương miện không rơi xuống, chỉ là do có những ngày tệ thôi).

Bên cạnh đó, Rachel Phan bày tỏ thêm: "Grateful for the real ones who know me and my story. Thank you to everyone who's stood by mẹ. Not worth my energy on strangers or lies and know that things will fall into place". (Tạm dịch: Biết ơn những người thật sự hiểu tôi và câu chuyện của tôi. Cảm ơn tất cả những ai đã luôn ở bên tôi. Tôi sẽ không phí năng lượng cho những người lạ hay những lời dối trá. Và tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở về đúng chỗ của nó).

Bạn gái Michael Trương ngầm lên tiếng về ồn ào quanh mình

Động thái này của bạn gái Michael Trương khiến netizen đoán rằng cô đang ngầm lên tiếng về những tin đồn gần đây xoay quanh các mối quan hệ của mình. Ngoài ra, Rachel cũng đăng tải thêm các story thể hiện việc bản thân được yêu thương, động viên sau những ngày ồn ào vừa qua.

Về phía Michael Trương, sau khi đăng tải lời giải thích về hành động "hất vai" tình cũ hay gửi tin nhắn xin lỗi riêng tới TyhD, anh không có thêm chia sẻ nào trên MXH. Mặc dù cộng đồng mạng cũng liên tục nhắc đến Michael Trương trong các bình luận "tố" anh hành xử tệ bạc của Yuna Vũ, xong anh hoàn toàn im lặng, không phản hồi.

Cho những ai chưa biết, bạn gái của Michael Trương chính là cô chủ shop Kikiwaka Slime - một "đế chế" cũng từng làm mưa làm gió giới slime trước đây. Rachel đã được nhiều người biết đến từ năm 2017, tự kinh doanh từ thời điểm đó. Ngoài ra, cô cũng theo đuổi một số đam mê nghệ thuật, như là ca hát.

Hiện tại, Rachel Phan đang làm việc tại một công ty truyền thông và định hướng phát triển với vai trò ca sĩ.