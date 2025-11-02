Michael Trương nhắn tin xin lỗi, TyhD: "Xin lỗi không phải vì mình sai mà vì mình sợ"

Vừa qua, drama trong đêm Halloween của Michael Trương và bạn gái cũ - TyhD Thùy Dương đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Theo đó, nhiều người bày tỏ ý kiến trái chiều trước hành động Michael Trương dắt tay bạn gái mới, hất thẳng vai tình cũ rồi đi luôn mà không hề ngoái lại.

Màn tương tác “chấn động” này khiến Michael Trương phải nhanh chóng lên tiếng giải thích. Anh cho rằng đó chỉ là vô tình, bản thân không hề để ý và cũng không nhận ra đó là bạn gái cũ. Bên cạnh đó, Michael Trương còn cho biết anh đã nhắn tin riêng để xin lỗi Tyhd Thùy Dương về sự việc này.

Cú hất vai khiến cả MXH "nháo nhào"

Michael Trương cho biết đã nhắn tin xin lỗi riêng bạn gái cũ

Anh chàng cũng khẳng định đây là sự việc không mong muốn, mọi chia sẻ của bản thân đều là thật lòng và không có ý biện minh. Do đó, Michael Trương mong muốn được nhìn nhận khách quan và khép lại mọi ồn ào.

Thế nhưng khi Michael Trương cố gắng để mọi chuyện lắng xuống thì ú òa… TyhD lại “vén màn” bằng một đoạn clip bàn về chuyện xin lỗi.

“Có những cái xin lỗi không phải vì mình sai mà vì mình sợ. Sợ bị im lặng, bị ghét, sợ cả nhà quay lưng vì dám cãi người lớn. Ai từng bị ép phải xin lỗi cho yên chuyện thì bình luận: Tôi tỉnh rồi”, TyhD bày tỏ.

Cụ thể hơn trong clip của mình, TyhD lấy bối cảnh câu chuyện các gia đình, người lớn thường nhắc nhở con nít phải xin lỗi dù đôi khi không sai. Nữ người mẫu cho rằng, các mẹ thường dặn cứ xin lỗi đi, im lặng để cho “xong chuyện”. Và với TyhD, điều này lâu dần sẽ khiến lời xin lỗi không có nghĩa là nhận lỗi mà chính là phản xạ để sinh tồn.

Đoạn clip bàn về chuyện xin lỗi của TyhD đang viral MXH

“Trong một gia đình ái kỷ, ai xin lỗi không quan trọng bằng việc ai có quyền không xin lỗi. Họ sai nhưng họ không bao giờ chịu trách nhiệm. Tất cả lỗi lầm đều do mấy đứa con nít. Và họ dạy rằng nếu muốn được yêu, được vui thì phải ngoan, phải nhận lỗi. Nhưng mà yêu mà phải im thì đó đâu phải là tình yêu. Các mẹ à, từ giờ có ai bắt các mẹ phải xin lỗi để cảm thấy là họ đúng thì cứ im lặng cũng được. Không phải im lặng để cam chịu mà để bảo vệ sự thật ở bên trong mình”, TyhD nói trong video.

Nhiều người cho rằng dù không nhắc đích danh ai nhưng TyhD dường như đang muốn mượn “bài học xin lỗi” này để ẩn ý nói về drama mới đây của mình và Michael Trương.

Cộng đồng mạng cho rằng, có thể cô đang nói đến tin nhắn xin lỗi của tình cũ. Cho rằng Michael Trương bị cộng đồng mạng “tấn công” nên mới phải xin lỗi chứ không nhận mình sai. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, TyhD đang tự nói chính mình khi cô cũng bị một số người cho rằng cô cũng cần phải lên tiếng xin lỗi vì đã có những lời nói không hay sau khi bị “hất vai”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Chắc là nói ‘anh trâu’ về cái lời xin lỗi hôm qua nhỉ. Bài đăng đầu tiên không hề thấy xin lỗi, sau đó mới post tiếp thông báo là nhắn riêng. Chắc là bị cộng đồng mạng ép nên mới vậy”. - “Đúng chuẩn, anh kia xin lỗi vì sợ khán giả ghét chứ có vẻ cũng không biết lỗi cụ thể là gì đâu”. - “Lên clip đúng lúc này không nhắc ai nhưng chắc là vụ hất vai rồi. Chị cứ như vậy cho em! Lời giải thích của ai kia chán quá”. - “Nhưng có khi nào TyhD đang nói đến việc cô cũng bị bắt xin lỗi không mọi người? Vì sau đó cô cũng bị lên án do cách ứng xử không phù hợp với người nổi tiếng mà”. - “Quá trời cái nết, cả hai đều không ai vừa cả”.

Trước đó, bên cạnh tranh cãi về hành động của Michael Trương thì thái độ của TyhD cũng được cho là không phù hợp. Trong thời điểm mà nghệ sĩ đang liên tục được chấn chỉnh về các sản phẩm, phát ngôn lệch chuẩn thì phản ứng của TyhD có phần gay gắt và nhạy cảm.

Là người nổi tiếng xuất hiện ở nơi đông người, TyhD được cho là cần có cách xử lý chuyên nghiệp và bình tĩnh hơn.

TyhD vốn được biết đến là người có cách cư xử khá thẳng thắn, không ngại "va chạm"

TyhD và Michael Trương từng là một cặp đôi được yêu thích trong làng thời trang. Cả hai đồng hành với nhau 3 năm trước khi thông báo "đường ai nấy đi" vào năm 2023. Thời điểm đó, TyhD chia sẻ: "Sau ba năm tìm hiểu và đồng hành cùng nhau, chúng mình đã đi đến quyết định là trở về mức làm bạn để giữ lại những kỉ niệm đẹp này. Chỉ là 2 đứa mình đã không còn nhìn thấy nhau trong tương lai của mỗi người nữa.

Hiện tại mình vẫn đang jet lag và không được ổn định cho lắm. Chỉ muốn thông báo một lần để mọi người biết và tránh những câu hỏi làm tổn thương anh sau này. Còn mình thì mọi người hỏi gì cũng được. Cảm ơn mọi người luôn dành tình cảm và luôn support cho chúng mình ở quá khứ".

Sau đó, cả hai cũng không còn xuất hiện chung hay nhắc đến tên nhau trên MXH. Cả hai đều tập trung cho sự nghiệp, công việc và cuộc sống riêng.