Michael Trương lên tiếng về lý do hất vai bạn gái cũ TyhD Thùy Dương, tỉnh bơ ra về cùng tình mới

Như mọi năm, Halloween luôn là dịp để nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng trổ tài hóa trang và “quậy tới bến” với các bữa tiệc thời trang. Tuy nhiên mới đây, màn đụng độ “định mệnh “ trong đêm Halloween giữa Michael Trương và TyhD trở thành tâm điểm được bàn tán hơn cả. Bởi hai người đã “đường ai nấy đi” lâu nay nhưng lại gặp nhau theo cách rất “cảm lạnh”.

Theo đó, Michael Trương xuất hiện tại bữa tiệc cùng bạn gái mới kém 14 tuổi. Khi rời tiệc, không biết vô tình hay cố ý, Michael Trương không né tránh mà hất thẳng vai TyhD dù nữ người mẫu đã đứng ở đó từ trước. Đáng chú ý, biểu cảm của Michael Trương lạnh lùng, không quay lại kiểm tra dù có va chạm với người khác.

Màn đụng mặt của Michael Trương và TyhD gây tranh cãi trên MXH (Clip: Đi soi sao đi)

Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền trên MXH, Michael Trương nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người cho rằng, hành động hất vai người yêu cũ dù đang nắm tay người yêu mới của Michael Trương xứng đáng EQ âm điểm. Không những vậy, nhiều người còn đặt câu hỏi rằng: “Tại sao phải làm như vậy?”.

Trước loạt tranh cãi từ netizen, Michael Trương đã chính thức lên tiếng.

Anh giải thích khi đó đang cùng bạn gái nhanh chóng ra về, không hề biết rằng đã va trúng TyhD. Ngoài ra, Michael Trương cho hay do là tiệc Halloween mọi người đều hóa trang nên rất khó để có thể nhận ra tất cả mọi người.

“Trong video đó là hình ảnh khi mình và Rachel đi về, và lúc đó xe đến điểm đón rồi nên tụi mình cũng nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Cả hai chúng mình đều không hề biết là lúc đi ra va trúng phải bạn ấy, vì đã uống khá nhiều và đều say rồi, và đây cũng là tiệc Halloween, tất cả mọi người đều hóa trang thì khó có thể nhận ra được tất cả mọi người.

Thật ra cũng dễ hiểu khi mọi người cảm thấy như vậy khi xem video, Michael xem lại Michael cũng bất ngờ vì trông như là mình cố tình làm vậy, mình không rõ vì sao video lại quay đúng vào ngay lúc đó gây nên hiểu lầm. Và ở phía mình, Michael không có bất kì lí do gì mà lại hành xử như vậy với bạn ấy cả”, anh chàng bày tỏ.

Michael Trương đính chính về hành động của mình

Về phía TyhD, nữ người mẫu chưa lên tiếng thêm về câu chuyện này.

Michael Trương và TyhD từng có khoảng thời gian 3 năm hẹn hò trước khi thông báo “đường ai nấy đi” vào năm 2023. Thời điểm đó, cả hai cho biết dừng lại mối quan hệ tình cảm, trở về làm bạn để giữ kỷ niệm đẹp. Sau khi chia tay, họ hiếm khi nhắc đến nhau.

Michael Trương và TyhD từng có 3 năm hẹn hò

Hiện Michael Trương đã có mối quan hệ mới, bạn gái kém anh 14 tuổi

Gần đây, Michael Trương công khai bạn gái mới qua loạt ảnh tình tứ của cả hai trong chuyến du lịch. Bạn gái của Michael Trương là Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh (sinh năm 2003). Cô nàng này một thời từng làm mưa làm gió giới slime (chất nhờn ma quái). Trâm Anh hiện đang làm việc tại một công ty truyền thông và định hướng phát triển với vai trò ca sĩ.

Mặc dù chênh lệch nhau 14 tuổi xong Michael Trương và Trâm Anh thường khoe những khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc bên nhau. Cặp đôi cũng được nhận xét có phần tương xứng về ngoại hình, visual ấn tượng.