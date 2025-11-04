Thông báo khẩn từ chủ quán nướng Hà Nội có chú chó giống hệt “cậu Vàng” trong game Phở Anh Hai

Mới đây, cả cõi mạng “phát sốt” với tựa game Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai). Đây là một sản phẩm được phát triển bởi một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ra mắt miễn phí trên nền tảng itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh và đang viral trong cộng đồng mê game cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh đồ hoạ hay cốt truyện được bàn tán nhiều thì hình ảnh quán Phở Anh Hai và Mr.Gold - “cậu Vàng” - chú chó trong game cũng đang trở thành trend trên MXH. Không những thế, “cậu Vàng” lại càng hot hơn khi netizen bất ngờ tìm ra một chú chó có diện mạo y hệt trong game bên ngoài đời thật.

Mr.Gold trong game Tiệm phở của Anh Hai

Chú chó ngoài đợt thật ở phường Đống Đa, Hà Nội (Ảnh: Beo Nướng)

Theo đó, chú chó này bỗng dưng trở thành nhân vật nổi tiếng vì có mặt giống hệt “cậu Vàng” tại quán Phở Anh Hai. Ngoài đời, chú chó này được đặt tên là Tam, thuộc giống Bull Terrier (chó sục bò). Đặc điểm của giống chó này sẽ có phần đầu hình quả trứng, mũi đen, lông ngắn. Mức giá để sở hữu một chú chó Bull Terrier sẽ trong khoảng từ 15 - 17 triệu đồng/con.

Không chỉ trông giống “cậu Vàng” mà chủ của chú chó Tam này cũng đang kinh doanh đồ ăn tại Hà Nội. Được biết, đây là một quán về đồ nướng vỉa hè, nằm trên phố Sơn Tây, phường Đống Đa (Hà Nội).

Cận cảnh chú chó có tên Tam, giống hệt Mr.Gold trong game (Ảnh: Beo Nướng)

Theo đó trên fanpage của quán lẫn chủ quán đều có những bài đăng liên quan đến việc chú chó nhà nuôi bất ngờ nổi tiếng. Ngoài ra, phía quán cũng cho biết cửa hàng vốn đã đông khách nay còn có phần quá tải, giờ cao điểm phải xếp hàng vì nhiều người tìm đến, mong muốn được nhìn thấy “cậu Vàng” ngoài đời.

“Vì lượng khách quá đông và không có nhân viên nên quán không nhận đặt bàn trước. Khách đến quán thì sẽ sắp xếp bàn nhanh nhất có thể. Mong quý khách thông cảm”, phía fanpage thông báo.

Ngoài ra, phía quán còn phải liên tục đăng tải bài đăng thông báo đang tuyển nhân viên để kịp phục vụ cho số lượng khách đến quán.

Quán thông báo quá đông khách nên không nhận đặt bàn trước

Chủ của chú chó còn hài hước nói sẽ thu tiền chụp ảnh vì bỗng dưng cún cưng quá hot

Tam vốn dĩ đã là chú chó cực hot khi 1 năm trước đây các khách đến quán ngoài review đồ ăn còn dành lời khen cho chú chó này

Trước đây trên phần đánh giá của Google, quán nướng này đã nhận nhiều bình luận khen ngợi về đồ ăn và cũng có nhiều người chụp hình chú chó Tam này. Những người từng đến quán trải nghiệm đều cho rằng chú chó Tam này rất hiền, ngoan và có gương mặt “xấu nhưng hài” khiến ai cũng bị thu hút.

Trên MXH, không ít người “lập team”, tag bạn bè vào rủ nhau đến quán nướng để nhìn ngắm và chụp ảnh với chú chó này. Điều này khiến chủ quán nướng hài hước bày tỏ: “Đến ăn nướng chụp ảnh Tam giá 50k/ tấm có ok không nhỉ. À giờ nổi tiếng toàn cầu rồi chắc phải lên giá 100k/ tấm thôi”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Sao lại có thể giống hệt Mr.Gold như vậy được”.

- “Mr.Gold đời thực đây sao. Trông nó xấu mà nó mắc cười quá chừng”.

- “Cười khùng luôn, khéo phải lập team ra quán này ăn để trải nghiệm mới được”.

- “Chú chó nổi tiếng nhất Việt Nam. Nhìn nó buồn cười thật chứ”.

- “Thế này chủ quán phải trông ‘cậu Vàng’ này kỹ vào không là như trong game mất thôi”.

- “Copy - paste đúng nghĩa luôn. Cái mặt y chang, cứ nhìn là tự động bật cười”.