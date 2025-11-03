Bên trong Phở anh Hai, số 10 Đan Phượng Hà Nội: Địa điểm không có thật nhưng đang rất hot

Những ngày gần đây, từ khóa “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” bất ngờ lọt top xu hướng tìm kiếm trên Google Trend. Dù ở ngoài đời không có quán phở nào ở địa chỉ này và cửa hàng nào có tên tương tự.

Bởi, trên thực tế đây là tên và địa chỉ trong một tựa game do một sinh viên của Việt Nam phát triển - có tên Brother Hai’s Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai) - được phát triển bởi một sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, ra mắt miễn phí trên nền tảng itch.io, hỗ trợ cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Bối cảnh bên ngoài của Tiệm Phở của Anh Hai.

Tựa game này hot ở cả trong lẫn ngoài nước, vượt ra ngoài cộng đồng game thủ. Trên mạng xã hội nhiều người đã tìm kiếm địa chỉ tiệm phở này, cứ ngỡ có thật ngoài đời, song tất cả chỉ là hưu cấu. Ở đây, mỗi người chơi sẽ được hóa thân thành “Anh Hai”, chủ quán phở ở vùng ngoại ô Đan Phượng, Hà Nội để trực tiếp phục vụ các vị khách cực kỳ riêng biệt. Game có 4 kết thúc khác nhau, tùy theo lựa chọn của từng người chơi - khoảng 40-60 phút.

Điểm cộng và chắc hẳn là yếu tố khiến nhiều người mê đắm tựa game này chính là bối cạnh ở cả bên trong lẫn bên ngoài tiệm phở, có nhiều yếu tố văn hóa Việt Nam, bắt trend cực kỳ hài hước, pha chút kỳ bí,...

Dưới đây là không gian bên trong Tiệm phở của Anh Hai ở số 10 Đan Phượng, Hà Nội:

Cận cảnh quán Phở Anh Hai.

Tiến lại sát hơn, có thể nhìn thấy bối cảnh bên trong na ná một tiệm phở ở quê, chi tiết Cậu Vàng cũng gây chú ý không kém - khiến nhiều người liên tưởng đến Cậu Vàng trong Lão Hạc.

Còn đây là cận cảnh Cậu Vàng.

Tiếp theo sẽ là cận cảnh quầy phở - nơi các người chơi sẽ trực tiếp hóa thân làm chủ tiệm, tự tay nấu, phục vụ các khách hàng.

Chi tiết cỡ này cơ mà.

Menu quán phở.

Tiếp đến là phần bối cảnh cụ thể khi khách hàng đến dùng món ăn, một vài chi tiết trên tường khiến người chơi không thể bất ngờ, ngỡ ngàng hơn. Qúa là bắt trend rồi:

Mở mờ trên tường kia chính là chiếc trend viral gắn với Sơn Tùng M-TP thời gian gần đây: "Flop quá thì ghi tên anh vào". Ai ngờ giờ nổi cả thế giới như này.

Các vị khách đến ăn phở, có cả những gương mặt thân thuộc như trưởng làng, anh grab,....

