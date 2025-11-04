Quá khứ của bạn gái Michael Trương

Thời gian gần đây, Michael Trương trở thành cái tên thu hút sự chú ý khi xảy ra drama với bạn gái cũ - TyhD Thùy Dương. Theo đó, trong buổi tiệc Halloween, Michael Trương nắm tay bạn gái mới, đi qua và hất vai TyhD rồi đi thẳng, không quay lại xin lỗi. Điều này khiến anh liên tục nhận những chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Mặc dù đã lên tiếng đó chỉ là hành động vô ý, gửi lời xin lỗi đến TyhD nhưng Michael Trương và bạn gái vẫn trở thành tâm điểm bàn luận. Cũng từ đây, nhiều người mới tìm hiểu thêm về bạn gái hiện tại của anh chàng và bất ngờ với quá khứ “đình đám”.

Michael Trương và bạn gái mới gây chú ý sau "va chạm" với Tyhd Thùy Dương

Cặp đôi này bắt đầu công khai chuyện tình cảm từ khoảng tháng 8 năm nay

Được biết, bạn gái của Michael Trương là Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh (sinh năm 2003), còn được gọi là Rachel Phan. Cô nàng sở hữu Instagram hơn 103 nghìn người theo dõi, nhận nhiều lượt tương tác mỗi khi chia sẻ về cuộc sống của mình.

Song nhiều người cũng nhận ra Rachel Phan chính là cô chủ shop Kikiwaka Slime - một “đế chế” cũng từng làm mưa làm gió giới slime trước đây. Cô lập kênh Kikiwaka Slime từ năm 2017 và bắt đầu kinh doanh món đồ chơi này. Rachel Phan chọn YouTube là kênh truyền thông chính của thương hiệu với các video hướng dẫn công thức và giới thiệu sản phẩm.

Rachel Phan (Phan Nguyễn Ngọc Trâm Anh, sinh năm 2003)

Cô nàng từng nổi đình đám khi làm chủ shop bán slime từ năm 2017

Năm 2021, kênh YouTube Kikiwaka Slime dừng đăng clip cho đến nay. Trên các nền tảng MXH khác của thương hiệu, cô bạn vẫn xuất hiện và cập nhật đến tháng 2/2025 nhưng không đều đặn.

Bên cạnh việc kinh doanh, kiếm tiền từ sớm, Rachel Phan cũng theo đuổi nghệ thuật ngay từ lúc còn nhỏ tuổi. Cô bạn từng thi The Voice Kids 2015 và về team Dương Khắc Linh nhưng dừng lại ở top 25. Lớn hơn, Rachel tham gia nhiều cuộc thi liên quan đến sắc đẹp và phát triển năng khiếu ca hát.

Cuối năm 2023, cô bạn góp mặt tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 (cuộc thi có Nguyễn Ngọc Kiều Duy đăng quang Hoa hậu) song phải dừng bước khá sớm. Hiện tại, Rachel Phan đang làm việc tại một công ty truyền thông và định hướng phát triển với vai trò ca sĩ.

Tuy nhiên, so với trước đây, Rachel khá kín tiếng và độ phủ của tên tuổi không rộng. Cô vẫn được nhận xét là sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng bởi sự thay đổi nhan sắc mà không phải ai cũng nhận ra Rachel Phan từng nổi tiếng thế nào trong quá khứ.

Rachel Phan hiện sở hữu visual xinh đẹp, quyến rũ

Vào khoảng tháng 8 năm nay, Rachel Phan và Michael Trương công khai hẹn hò. Thời gian đầu, Michael Trương đăng tải lên mạng xã hội đều không lộ rõ mặt, hầu hết là góc nghiêng, bóng lưng của bạn gái. Gần đây, cặp đôi dần thoải mái và công khai nhiều hơn về mối quan hệ.

Dù chênh lệch đến 14 tuổi nhưng cả hai vẫn được nhận xét có ngoại hình hợp nhau, tương xứng từ visual đến vóc dáng. Trên Instagram của mình, Rachel Phan cũng không đăng tải quá nhiều về chuyện tình yêu, cô chỉ thường tập trung vào bản thân, đăng ảnh check-in tại các địa điểm du lịch sang chảnh, tận hưởng cuộc sống.