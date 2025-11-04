“Hội Tóc Bạc Lấp Lánh” slay nhất Thủ đô: Chúng tôi không phải phú bà

Người trẻ thì muốn tẩy tóc cho thật trắng để trông slay, hội “có tuổi” thì lại miệt mài “đốt tiền” vào việc nhuộm tóc đen, tóc nâu để che đi những sợi tóc bạc già nua. Nghịch lý này khiến một số chị em tuổi trung niên đã quyết định “trả tự do” cho mái tóc bạc tự nhiên, không cố gắng che giấu thêm.

Nổi bật nhất là Hội Tóc Bạc Lấp Lánh - quy tụ các “đồng bạc” ở Hà Nội đang “phủ sóng” cõi mạng những ngày vừa qua. Hình cảnh các “chị đẹp” tuổi trung niên đứng chung trong một khung hình khiến dân tình rần rần thả tim. Bởi hiếm ai nghĩ, để tóc bạc cũng trông xịn xò, thời thượng đến vậy!

Bỏ qua những lời bàn tán cho rằng “để tóc bạc già lắm”, các “chị đẹp” độ tuổi U60, U50 vẫn cực slay với mái tóc trắng muốt, ăn diện sành điệu, toát ra khí chất sang chảnh. Đều đặn cứ 3 tháng, các “đồng bạc” ở Hà Nội sẽ gặp nhau, tụ họp để chia sẻ về chuyện chăm sóc tóc bạc, khoe thành quả dưỡng tóc tự nhiên,...

Hội Tóc Bạc Lấp Lánh đang viral khắp MXH

Tóc bạc vẫn slay, ai nói già thì vô đây

Chị Thoa Nguyễn (50 tuổi, Hà Nội) là một thành viên trong cộng đồng “Tóc bạc đẹp tự nhiên - Lấp lánh hội” có hơn 81.000 thành viên trên Facebook. Chị cũng chính là người kết nối hội chị em tóc bạc ở Hà Nội - gọi tắt là Hội Tóc Bạc Lấp Lánh và là chủ kênh TikTok thường chia sẻ khoảnh khắc của nhóm mỗi khi offline khiến dân tình chú ý.

Theo đó, chị Thoa Nguyễn cho biết việc nuôi tóc bạc đã được ấp ủ từ lâu, sau nhiều năm mệt mỏi và lo lắng khi thấy tóc khô xơ, rụng nhiều, da đầu yếu, thậm chí có dấu hiệu hói. Trước khi có mái tóc bạc đẹp như hiện tại, chị Thoa cũng đã nhiều lần thất bại vì cứ vài tháng lại không chịu được sự “lem nhem” nên quyết định đi chấm chân, phủ bạc.

“Đến một ngày không chịu được nữa, tôi tìm giải pháp phù hợp hơn cho việc nuôi tóc để đỡ vất vả hơn. Thế là tôi bắt đầu giữ mái tóc bạc đầu năm 2024, đến nay đã gần 2 năm. Mỗi tháng, tôi đi cắt từng centimet tóc mọc ra để loại bỏ dần tóc cũ - mái tóc đã bao năm dính hóa chất. Điều này khiến tôi thấy vui như trút bỏ được phiền muộn.

Được 5 - 6 tháng, tôi cắt tóc tém và gần như đã loại bỏ hết phần tóc tẩy, nhuộm màu. Khoảng 10 tháng là tóc tôi hoàn chỉnh, dù khi đó khá ngắn nhưng nhẹ nhõm và cảm giác rất thích thú. Ra phố với giao diện là mái tóc bạc thực sự cũng có chút bỡ ngỡ và háo hức nghe góp ý xung quanh”, chị Thoa bày tỏ.

Với chị Minh Loan (SN 1963, Hà Nội), tóc đã bắt đầu bị bạc từ lúc ngoài 30 tuổi. Thời điểm đó, cứ sợi nào xuất hiện chị sẽ lựa chọn nhổ đi. Tuy nhiên cho đến một năm do bị ốm, nằm trong nhà 2 tháng, chị Minh Loan giật mình nhận ra tóc mình đã trắng quá nhiều và không thể nhổ xuể nữa.

“Ban đầu tôi thử với các loại thuốc nhuộm của nhiều hãng khác nhau nhưng không hợp, chải thuốc rất rát da đầu. Mãi sau nhiều lần thử, tôi mới tìm được loại thuốc đỡ kích ứng hơn, cứ vậy tôi “tra tấn” da đầu của mình. Cho đến đầu năm nay, tôi mới nghĩ lại về cái đẹp “giả tạo” của mái tóc mình. Thế là tôi quyết định không nhuộm nữa và nuôi bạc”, chị Loan bày tỏ.

Cảm giác của những người nuôi tóc bạc tự nhiên sau khi dừng sử dụng hóa chất đó là thấy tóc con mọc nhiều hơn, tóc mềm và mượt hơn trước. Đó cũng là lý do mà phần nào họ có thể bỏ ngoài tai những lời nhận xét như: “Để như này trông già lắm”, “Trông cứ như các cụ 80 tuổi rồi ấy”, “Không đẹp gì cả, nhìn già nua lắm”,....

Bên cạnh đó, để phù hợp hơn với diện mạo mới, hội “chị đẹp” Tóc Bạc Lấp Lánh còn thay đổi lớn trong gu ăn mặc.

“Tôi gần như detox cả tủ đồ cũ, chọn phong cách tối giản, màu rõ nét. Màu bạc khiến tôi chọn nhiều đồ trắng, jeans, be hoặc nude ánh đồng, đen và các tone tự nhiên. Tôi bắt đầu thấy tủ đồ của mình nhiều đồ thêu và linen hơn trước. Tôi ít trang điểm, chỉ hay dùng son đỏ, chăm sóc làn da nhiều hơn để không bị trông già nua khi để tóc trắng”, chị Thoa chia sẻ.

Giống như vậy, chị Thanh Hải (Hà Nội) cũng phải F5 lại tủ quần áo của mình từ khi để tóc bạc: “Khi lựa chọn mái tóc lấp lánh của thời gian thì mình cũng đã có chút thay đổi về phong cách thời trang, trẻ trung, năng động, sắc màu hơn để phù hợp với màu tóc của mình. Ngoài ra mình cũng trang điểm nhẹ nhàng để trông thật tươi tắn, tự tin”.

"Nuôi tóc lấp lánh" kỳ công hơn chăm da, đáp trả tin phú bà mới chịu chơi cỡ đó!

Với những chị em trung niên, việc có một hội nhóm chung sở thích, thói quen, lối sống là điều vô cùng tuyệt vời. Bởi họ có thể cùng nhau chia sẻ, học bí quyết và áp dụng trong cuộc sống của mình. Niềm vui của họ là được chia sẻ về thành quả, có những người hiểu mình và đồng cảm trong mọi việc.

Hội Tóc Bạc Lấp Lánh chính là như vậy!

Họ gặp nhau khi là thành viên trong group về tóc bạc trên Facebook. Cộng đồng online này hiện tại đã có hơn 81.000 thành viên. Lâu dần từ các bài đăng chia sẻ qua màn hình, hội “chị đẹp” Hà Nội rủ nhau gặp gỡ ngoài đời. Ban đầu 10 người rồi tăng dần lên 12 - 15 người. Cứ 3 tháng hoặc có dịp đặc biệt nào, họ sẽ lại rủ nhau offline bên ngoài, cùng đi cafe, dạo phố và chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm.

“Không khí trong hội rất náo nhiệt khi chị em gặp nhau trao đổi kinh nghiệm để tóc phù hợp và khỏe đẹp. Cùng nhau tâm sự những khúc mắc khi chuẩn bị để tóc bạc và đang để tóc bạc với nhau, để tìm thấy sự đồng cảm. Sau mỗi lần gặp gỡ và trò chuyện với những người trong hội tôi rất phấn khởi và hạnh phúc vì tôi đã truyền được cảm hứng tự tin năng lượng tích cực đến với mọi người”, chị Bích Thủy chia sẻ.

Với chị Thanh Hải cho biết thêm: “Hội lấp lánh được hình thành tự nhiên như là nhu cầu được chia sẻ, lan tỏa và có thêm động lực. Chúng mình gặp nhau hàng quý, ngày càng thân thiết hơn. Nhờ có mọi người, mình chưa bao giờ thấy đơn độc trong hành trình này, mỗi lần gặp nhau lại thấy tóc của bạn mình đẹp hơn trước.

Và mình cũng bật mí rằng các anh nam giới cũng rất ủng hộ vợ nuôi mái tóc lấp lánh nhé. Bằng chứng là trong hội có một số anh tháp tùng vợ đến họp hội và còn là nhiếp ảnh gia cho chị em nữa”.

Các thành viên của Hội Tóc Bạc Lấp Lánh cũng cho rằng phải nuôi tóc bạc, gặp gỡ những “đồng bạc” mới biết chăm sóc mái tóc này kỳ công thế nào.

Chị Thoa Nguyễn cho biết: “Với tôi tóc bạc đẹp là tóc khỏe, sợi bạc trắng và tinh khiết và tất nhiên phải phù hợp với khuôn mặt, trang phục nữa. Ngoài việc giữ tóc khỏe hãy giữ tóc luôn sạch, giữ tóc bạc như giữ chiếc áo trắng hàng hiệu, không để tóc bẩn, bết, ám màu hoặc ngả vàng. Tôi có dùng thêm dầu gội tím khử vàng trong quá trình giữ màu tóc bạc được trong và đẹp.

Tôi chăm tóc như chăm da, bằng thực phẩm sạch khoa học, nước đủ uống và năng lượng sống. Tôi ăn ít đường, mỗi tháng detox 1 lần bằng nước sinh tố rau củ quả trái cây, luyện thói quen ngủ 11h và tinh thần luôn tích cực, lac quan. Tôi lựa chọn dầu gội kỹ hơn, không dùng nước quá nóng, không sấy tóc quá nóng, tránh dầu gội có sulfate, và đặc biệt có chải tóc bằng lược sừng”.

Trước câu hỏi phải có nhiều tiền lắm mới làm được như vậy, chị Minh Loan nói: “Có nhiều người nghĩ chúng tôi phải tốn rất nhiều tiền cho mái tóc của mình. Hay cũng có người bình luận là toàn nhà giàu, phú bà mới đẹp và khí chất như thế. Thú thực đọc vậy tôi cười ngất vì chúng tôi cũng là những người bình thường thôi. Có người là nhân viên văn phòng, người là cô giáo, người là luật sư, bác sĩ, kinh doanh tự do,... chứ không phải phú bà gì đâu”.

Cuối cùng, các thành viên trong nhóm bày tỏ rằng nếu ai còn đang phân vân về mái tóc thì cứ tự tin là chính mình. Tóc bạc không có nghĩa là già nên cứ thoải mái tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Ảnh: NVCC