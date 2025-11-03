Những người trên 70 tuổi hãy nhớ kỹ 19 điều này: Biết càng sớm càng tốt cho bản thân, hy vọng bạn là ai cũng đừng bỏ qua

Khi bước vào ngưỡng cửa 70 tuổi, cuộc sống không chỉ là sự tích lũy của những kỷ niệm đẹp đẽ mà còn là hành trình đòi hỏi sự chăm sóc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Ở độ tuổi 70, cơ thể chúng ta đã trải qua bao thăng trầm, chức năng các cơ quan dần suy giảm, và những thói quen hàng ngày có thể trở thành "người bạn đồng hành" hoặc "kẻ thù thầm lặng" ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Chính vì vậy, việc nắm bắt sớm những nguyên tắc sống lành mạnh không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ mà còn mang lại sự thoải mái, vui vẻ bên gia đình và người thân.

Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ 19 điều quan trọng mà bất kỳ ai trên 70 tuổi cũng nên ghi nhớ và áp dụng – từ chế độ ăn uống, tập luyện đến cách kiểm soát cảm xúc và tránh rủi ro. Hy vọng rằng, dù bạn là ai, cũng đừng bỏ qua những lời khuyên chân thành này, vì biết sớm một ngày là lợi ích cho bản thân thêm một phần. Hãy cùng khám phá để tuổi già trở thành giai đoạn vàng son, tràn đầy sức sống!

1. Người trên 70 tuổi nên ăn uống thanh đạm, tránh ăn nhiều dầu mỡ và đồ ngọt. Chế độ ăn nên hạn chế muối, dầu mỡ và chất béo. Khi tuổi cao, chức năng tiêu hóa suy giảm và quá trình trao đổi chất chậm lại. Ăn quá nhiều có thể dẫn đến khó tiêu, đầy hơi, tăng lipid máu và axit uric, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và mạch máu não.

2. Người trên 70 tuổi không nên thức khuya. Thức khuya cực kỳ có hại cho cơ thể. Hãy đi ngủ sớm và dậy sớm. Ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái vào ngày hôm sau.

3. Người trên 70 tuổi không nên tập thể dục quá lâu mỗi ngày. Đi bộ 7.500 bước là tốt, có thể chia làm hai lần, mỗi lần khoảng nửa tiếng. Tập thể dục quá lâu có thể gây tổn thương khớp và không đáng công sức.

4. Người trên 70 tuổi không nên ra khỏi giường ngay sau khi thức dậy, nên đợi một lúc để tránh bị chóng mặt.

5. Người trên 70 tuổi không nên quay đầu quá nhanh, vì khi lớn tuổi, mảng xơ vữa động mạch cảnh sẽ hình thành. Quay đầu quá đột ngột dễ gây chóng mặt, vỡ mảng xơ vữa động mạch cảnh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

6. Sau 70 tuổi, việc bảo vệ răng miệng là rất quan trọng. Tránh ăn đồ cứng và làm vỡ hạt hướng dương, vì điều này gây áp lực lên tủy răng và có thể làm hỏng răng. Khi còn trẻ, bạn ít bị hạn chế hơn, nhưng khi về già, bạn cần chú ý hơn và học cách bảo vệ răng miệng.

7. Tránh ngồi xổm sâu vì chúng tạo nhiều áp lực lên đầu gối; khi cúi xuống nhặt đồ, đừng cúi xuống quá đột ngột vì có thể gây căng cơ lưng. Suy cho cùng, khi lớn tuổi, bạn có thể bị loãng xương, vì vậy hãy tránh các hoạt động mạnh.

8. Tránh ngồi, đứng hoặc nằm quá lâu. Thỉnh thoảng đứng dậy và đi lại để thúc đẩy lưu thông máu.

9. Người trên 70 tuổi không bao giờ nên nâng vật nặng, ngay cả khi họ cảm thấy khỏe. Lý do là vì khi xương của bạn lão hóa, việc nâng vật nặng có thể dễ dàng gây chấn thương, và một khi đã bị tổn thương, việc phục hồi sẽ rất khó khăn.

Mẹ tôi 72 tuổi. Bà đến chợ đồ cũ mua đồ rồi tự mình mang nó lên tầng hai, khiến lưng bà bị căng cứng. Giờ bà bị đau một chân. Châm cứu, thuốc men, và mát-xa đều không hiệu quả. Bà không thể ngủ mỗi đêm vì đau. Bà không nói với chị gái thứ hai vì chị gái thứ hai không cho bà mang đồ. Bà đã lén lút mang nó một mình.

10. Người trên 70 tuổi không nên tắm quá thường xuyên. Tắm quá thường xuyên sẽ làm hao hụt dương khí.

11. Người trên 70 tuổi không nên uống nước trừ khi khát. Uống quá nhiều nước sẽ không giúp kéo dài tuổi thọ. Nhiều người sống đến trăm tuổi không thích uống nước. Đừng để các chuyên gia đánh lừa.

12. Những người trên 70 tuổi nên cẩn thận khi tắm nắng và tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời vì da và mắt của họ không thể chịu được mức độ tiếp xúc như vậy.

13. Người trên 70 tuổi không nên leo cầu thang quá nhiều vì leo trèo trên cao rất có hại cho chân.

14. Người trên 70 tuổi nên uống nước ấm và tránh ăn thức ăn vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, ngay cả vào mùa hè, vì dạ dày của họ không thể xử lý được và dễ gây ẩm ướt quá mức trong cơ thể, dẫn đến bệnh tật.

15. Những người trên 70 tuổi nên tránh sử dụng máy tính và điện thoại di động trong thời gian dài để bảo vệ thị lực và nên đi bộ ngoài trời thường xuyên.

16. Người trên 70 tuổi nên tránh so sánh bản thân với người khác, tránh tức giận hoặc lo lắng. Bằng cách học cách kiểm soát cảm xúc và duy trì tâm trạng vui vẻ, huyết áp của họ có thể ổn định.

17. Sau 70 tuổi, chúng ta cần chú ý hơn đến giày dép. Việc mang giày thể thao khi đi bộ là rất cần thiết. Chúng không chỉ nhẹ và thoải mái mà còn bảo vệ đầu gối, ngăn ngừa phồng rộp và chấn thương thể thao. Nên mua hai đôi giày thể thao chất lượng cao và mang luân phiên. Nhiều người cao tuổi thường đi giày da, điều này là bất cẩn và không nhận ra giày da gây hại và mỏi đầu gối như thế nào.

18. Người trên 70 tuổi nên tránh các hoạt động nguy hiểm như xà kép, leo núi, nhảy dù, leo núi đá, các hoạt động mạo hiểm, chơi bóng và chạy nước rút. Những môn thể thao này không phù hợp với người cao tuổi và có thể gây hại đáng kể cho cơ thể. Nếu ngã, họ sẽ đau đớn, trở thành gánh nặng cho gia đình và lãng phí tiền bạc.

19. Người trên 70 tuổi nên tránh đi du lịch xa. Nếu sức khỏe tốt, họ có thể đi du lịch vừa phải. Vì người cao tuổi có thể lực hạn chế, việc đi lại sẽ tiêu tốn năng lượng và có thể dẫn đến thói quen ăn uống, ngủ nghỉ không tốt. Tốt hơn hết là nên ở nhà cho thoải mái. Đi du lịch một hoặc hai lần một năm là đủ.