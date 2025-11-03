“Đấng sinh thành” Tiệm Phở Của Anh Hai vừa phải lên tiếng đính chính: Đây không phải đồ án tốt nghiệp!

Những ngày qua, hai từ khóa “Phở anh Hai” và “Số 10 Đan Phượng” đang gây sốt khắp các mạng xã hội, khi nhiều người tò mò tìm kiếm quán phở bí ẩn vốn chỉ tồn tại trong game “Brother Hai’s Pho Restaurant”.

Những khái niệm mới lạ này tới từ một tựa game indie (game độc lập với quy mô nhỏ, trái với những sản phẩm “bom tấn” từ các công ty, tập đoàn lớn) do một sinh viên Bách khoa Hà Nội phát triển. Brother Hai's Pho Restaurant, hay Tiệm Phở Của Anh Hai nhanh chóng nổi tiếng nhờ yếu tố giật gân, bối cảnh Việt Nam thân thuộc và sự lan tỏa ngẫu nhiên của các nền tảng mạng xã hội.

Ngay từ khi hiện tượng mạng này xuất hiện khắp nơi, nhiều nguồn tin khẳng định tựa game là đồ án tốt nghiệp của bạn sinh viên trẻ. Tuy nhiên, trên kênh YouTube và trên X, marisa0704 - nhà phát triển tựa game viral - đã lên tiếng đính chính: Tiệm Phở Của Anh Hai không phải một đồ án tốt nghiệp.

“Brother Hai's Pho Restaurant (Tiệm Phở Của Anh Hai) KHÔNG phải đồ án thường hay đồ án tốt nghiệp (ĐATN) của mình vì mình chưa đủ điều kiện tốt nghiệp (mặc dù đã đủ tuổi)”, tài khoản marisa0704 khẳng định. Cũng trong bài đăng này, “đấng sinh thành” tựa game nói đùa: “Với cả mình mà đem con game này lên thì sợ không được bảo vệ mất”.

Bài đính chính của người tạo ra tựa game Tiệm Phở Của Anh Hai - Ảnh chụp màn hình.

marisa0704 nhận định rằng tuy thông tin được đăng tải nhiều nơi không chính xác, nhưng tin giả đã không ảnh hưởng tới bản thân mình. Nhân vật này cũng nói thêm: “bản thân mình cũng mong nó có thể thành sự thật”, ý rằng marisa0704 cũng muốn biến Tiệm Phở Của Anh Hai thành đồ án tốt nghiệp của chính mình.