ViruSs lộ diện

Mới đây, trên mạng xã hội Threads lan truyền bức ảnh được “team qua đường” ghi lại khi bắt gặp ViruSs trong một quán ăn. Qua ảnh chụp, nhiều người nhận xét nam streamer trông gầy hơn trước, phải nhìn một lúc mới nhận ra. Song, hình ảnh này cũng nhận được rất nhiều lượt tương tác bởi một khoảng thời gian ngắn trước đây, ViruSs bỗng im hơi lặng tiếng trên MXH khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của anh.

Ngay sau khi bức ảnh được lan truyền, chính chủ ViruSs cũng cập nhật giao diện mới nhất của mình trên Instagram. Anh đăng tải một story, chèn nhạc “giật giật” và liên tục ngắm vuốt, khoe visual của mình. Đây là lần hiếm hoi trong khoảng 1 tháng trở lại đây, cộng đồng mạng thấy ViruSs cập nhật hình cá nhân trên mạng.

Trước đó vào khoảng tháng 3, ViruSs gây ồn ào với chuyện tình cảm của mình. Sau những phiên livestream đối chất, nam streamer cũng dần “ở ẩn” hơn. Anh vẫn làm công việc stream bình thường của mình, reaction các video âm nhạc và điều hành kinh doanh, nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm thêm từ MXH.

Cuộc sống của ViruSs từ đó cũng có ít nhiều những thay đổi. Anh tạm dừng đăng cập nhất mới trên Facebook cá nhân, xoá toàn bộ bài đăng cũ liên quan đến chuyện tình cảm. Bài đăng hiển thị gần nhất trên Facebook của ViruSs đã từ ngày 7/3.

Nền tảng mà ViruSs vẫn hoạt động đều đặn nhất là YouTube với các video reaction. Nam streamer vẫn đều đặn ra clip reaction các sản phẩm âm nhạc mới, chương trình gameshow hot,... Tuy nhiên, lượng người tương tác giảm hẳn so với trước đây, nam streamer đã không còn nhận được sự đón nhận từ cộng đồng mạng.

Ngoài ra, ViruSs thỉnh thoảng cập nhật cuộc sống trên trang Instagram của mình. Cách đây 1 tháng, anh đăng clip làm nhạc với tâm trạng uể oải, mệt mỏi. Diện mạo cũng gầy hơn trước. Có thể nói so với trước đây, ViruSs có phần kín tiếng hơn. Đặc biệt về cuộc sống đời tư, ViruSs lại càng giữ kín, không có bất kỳ động thái nào mới.

ViruSs (tên thật là Đặng Tiến Hoàng, SN 1988) là một trong Tứ hoàng streamer đình đám ở Việt Nam, bao gồm Độ Mixi, Xemesis và PewPew. Đây là nhóm bốn streamer có ảnh hưởng lớn nhất trong làng game Việt. Ngoài việc livestream, streamer đa nền tảng, nhà sản xuất xuất âm nhạc, ViruSs cũng tham gia vào việc kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, làm chủ nhiều doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng tỷ đồng.