Mẹo khử mùi tanh khi nấu canh cá: Biết làm thì có thành phẩm đậm đà, ngon như "đặc sản"

Cá là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Việt, nhưng không phải ai cũng biết cách nấu cá thơm ngon mà không còn mùi tanh đặc trưng. Thực ra, bí quyết để món canh cá hấp dẫn nằm ngay từ khâu chọn cá và một số mẹo nấu ăn đơn giản mà hiệu quả.

Chọn cá tươi

Trước hết, để có món cá ngon, bạn cần chọn cá thật tươi. Cách nhận biết cá tươi: Nhìn bề ngoài con cá có nhớt bóng, mắt cá trong suốt, vảy cá không rời ra, mang cá còn hồng, bỏ cá vào nước còn chìm. Nếu bề ngoài cá màu nhợt nhạt, mắt không trong, vảy cá dễ rơi ra là cá không còn tươi.

Canh cá.

Lưu ý: Nên làm cá chết nhanh chóng bằng cách đập đầu thay vì để cá chết từ từ, tránh cá bị ươn và có mùi tanh. Sau đó, rửa sạch phần máu và nhớt trên thân cá bằng cách dùng muối xát nhẹ.

Mẹo khử mùi tanh khi nấu canh cá

Khi nấu canh cá, để tránh mùi tanh, hãy cho gia vị vào nước sôi trước, rồi mới cho cá vào nấu. Một thìa canh sữa bò cũng là mẹo hay giúp làm mất mùi tanh, đồng thời khiến thịt cá mềm và thơm hơn. Ngoài ra, một vài hạt táo tàu hoặc vài lát gừng tươi đập dập cho vào nồi canh cũng giúp khử mùi tanh và tăng hương vị đặc trưng của món cá.

Một số mẹo dân gian khác bạn có thể áp dụng để món cá thơm ngon:

- Trong quá trình nấu, cho một chút rượu nấu ăn hoặc rượu trắng sẽ giúp cá bớt tanh, đồng thời tăng mùi thơm tự nhiên.

- Với cá chép, nên rút sạch gân trắng hai bên lưng – đây chính là bộ phận gây mùi tanh. Khi loại bỏ gân, cá sẽ thơm hơn đáng kể.

- Dao dùng làm cá nếu sát qua gừng trước khi thái cũng giúp giảm mùi tanh.

- Sau khi mổ cá, ướp cá một lúc với rượu, mùi thơm của rượu sẽ át đi mùi tanh khó chịu.

- Khi tay bị ám mùi tanh sau khi mổ cá, chỉ cần dùng một chút kem đánh răng, rượu trắng hoặc nước trà đặc để rửa sạch, mùi tanh sẽ biến mất hoàn toàn.

Những mẹo nhỏ này tưởng chừng đơn giản nhưng lại là “bí quyết” giúp người nội trợ Việt nấu cá ngon mà không còn lo mùi tanh, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của cá và tăng hương vị hấp dẫn cho bữa cơm gia đình. Chỉ với vài thao tác đơn giản, món canh cá của bạn sẽ mềm thơm, đậm đà, trở thành “đặc sản” ngay tại mâm cơm gia đình.