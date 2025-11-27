4 thứ tuyệt đối KHÔNG đựng trong bình giữ nhiệt, ai vẫn làm sẽ phải hối hận

Bình giữ nhiệt là vật dụng quen thuộc với hầu hết mọi gia đình từ học sinh sinh viên cho đến dân văn phòng. Nhờ khả năng giữ nóng giữ lạnh nhiều giờ liền mà nó trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trên bàn làm việc trong balo khi đi học hay mỗi chuyến đi xa. Tuy nhiên không phải thứ gì cũng có thể bỏ vào bình giữ nhiệt một cách tùy tiện. Một số loại đồ uống hoặc thực phẩm khi đựng trong bình kín nhiều giờ có thể biến chất nhanh hơn bạn tưởng tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi hoặc phản ứng với lớp kim loại bên trong bình. Điều này không chỉ làm hỏng đồ uống mà còn khiến bình nhanh xuống cấp và nghiêm trọng hơn là có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy việc nắm rõ những thứ tuyệt đối không được đựng trong bình là điều cực kỳ quan trọng dù bạn sử dụng bình mỗi ngày hay chỉ thỉnh thoảng mới dùng.

Thứ nhất là sữa và các chế phẩm từ sữa

Sữa tươi sữa hạt sữa chua uống đều rất nhạy cảm với nhiệt độ. Sữa vốn là môi trường giàu dinh dưỡng nên vi khuẩn có thể phát triển cực nhanh nếu đặt trong điều kiện ấm và kín. Chỉ cần để trong bình giữ nhiệt khoảng vài giờ là sữa có thể chua lại tách nước hoặc nổi bọt nhẹ do lên men. Nhiều người mang sữa đi làm rồi để quên đến trưa mở ra thấy mùi lạ mà không hiểu vì sao. Nguy hiểm hơn là khi sữa lên men sinh khí có thể làm tăng áp suất trong bình khiến nắp bật mạnh khi mở. Nếu muốn mang sữa theo bạn nên dùng chai chuyên dụng và cố gắng uống trong thời gian ngắn sau khi rót để đảm bảo an toàn.

Thứ hai là nước trái cây tươi

Các loại nước ép như cam dứa táo cần tây hoặc các loại sinh tố đều chứa lượng đường tự nhiên khá cao và giàu vitamin C. Khi đựng trong bình kim loại kín chúng dễ bị oxy hóa và lên men nhẹ chỉ sau vài giờ. Điều này khiến nước bị đổi màu tách nước và có vị chua nồng không còn tươi ngon như lúc mới ép. Một số loại nước ép còn có khả năng tạo cặn hoặc bám màu vào thành bình rất khó vệ sinh. Nếu muốn mang nước ép đi bạn nên đựng trong chai thủy tinh hoặc uống ngay trong buổi sáng để giữ trọn hương vị.

Thứ ba là nước có ga

Soda nước ngọt hoặc các loại đồ uống tạo bọt đều chứa khí CO2. Khi cho vào bình kín áp suất bên trong sẽ tăng lên nhanh chóng đặc biệt nếu bình bị lắc trong lúc di chuyển. Khi mở nắp bình dòng khí bị nén sẽ phun trào mạnh có thể khiến nước bắn tung tóe gây bỏng lạnh hoặc làm bẩn quần áo tài liệu xung quanh. Chính vì thế nước có ga nên được giữ nguyên trong bao bì thiết kế sẵn như lon hoặc chai nhựa vốn đã được làm để chịu áp lực tốt hơn.

Thứ tư là đồ ăn nóng chứa nhiều dầu mỡ

Các loại canh hầm súp xương hoặc món chiên xào nhiều dầu khi để trong bình giữ nhiệt quá lâu sẽ bị biến mùi rất nhanh. Dầu mỡ gặp nhiệt độ cao và không được thoát hơi sẽ khiến thức ăn bị ôi tạo mùi hắc rất khó chịu. Không những vậy lớp dầu khi bám vào thành bình kim loại có thể gây ám mùi bền lâu khiến bình luôn có mùi lạ dù bạn đã rửa nhiều lần. Những món này tốt nhất là đựng trong hộp chuyên dụng có lỗ thoát hơi hoặc hộp thủy tinh chịu nhiệt để đảm bảo hương vị và độ an toàn.