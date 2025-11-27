Năm nay không còn mốt áo phao to sụ: Cả phố đang mặc "áo bông bà ngoại", càng mặc càng trẻ, nhìn vừa xinh vừa gọn

Mỗi năm đến mùa lạnh, câu hỏi quen thuộc lại quay về: “Mặc gì cho ấm mà vẫn đỡ thô người?”. Trước đây, đa số chúng ta gần như chỉ có một lựa chọn là áo phao thật dày, trùm người cho khỏi rét. Nhưng càng về sau, nhiều chị em bắt đầu thấy áo phao to sụ vừa khó phối đồ, vừa dễ “dìm” dáng, nhất là với người nhỏ con hoặc hơi đầy đặn.

Mùa đông năm nay, nếu để ý một chút bạn sẽ thấy xu hướng ngoài đường đã đổi khác. Áo phao cồng kềnh bớt xuất hiện, thay vào đó là những chiếc áo bông chần ô, dáng cổ điển, nhìn rất giống chiếc áo mà bà hay mẹ từng mặc ngày xưa. Trên mạng Trung gọi vui “áo bông bà ngoại”. Nghe thì tưởng cũ, nhưng cách thiết kế bây giờ lại rất hiện đại, trẻ trung, vừa giữ ấm tốt vừa khiến thân hình gọn gàng, nhẹ nhõm hơn nhiều.

1. Vì sao áo phao to sụ bỗng “mất điểm” mùa đông này?

Thực ra không phải áo phao hết thời, mà là càng ngày chúng ta càng ưu tiên đồ bền, dễ mặc, không quá “ngốn” dáng.

Thứ nhất, áo phao quá dày dễ làm mình trông như tăng 3 - 5kg.

Nhiều kiểu áo phao, đặc biệt là dạng parka có mũ lông to, phom rộng, vai đổ xuống, phần thân phồng khiến cả cơ thể như “lọt thỏm” trong áo. Với người nhỏ con, chiều cao khiêm tốn hoặc hơi tròn một chút thì kiểu áo này cực kỳ “phản chủ”, nhìn vừa thấp vừa nặng nề. Nếu chọn nhầm mũ lông chất xấu, lông bị rối, bị vón cục thì tổng thể lại càng dễ bị chê là “quê, sến”.

Thứ hai, áo phao khó chọn, hoặc rất đắt, hoặc rẻ nhưng nhanh xuống dáng.

Áo phao xịn, lông tốt, nhẹ và ấm thì giá thường khá cao. Còn áo giá mềm hơn thì hay gặp vấn đề: Mặc vài lần là phồng chỗ này, xẹp chỗ kia, lông vón cục, bề mặt nhăn nhúm, giữ nhiệt cũng chẳng tốt mấy. Thành ra nhiều người ngại đầu tư, ngại thử, cứ mặc lại áo cũ cho xong.

Thứ ba, chị em bắt đầu tìm kiếm một lựa chọn… dễ thở hơn.

Đó là lúc áo bông chần kiểu “bà ngoại” lên ngôi nhẹ hơn, vừa đủ ấm, phom không quá phồng, nhìn gần gũi, mộc mạc mà phối khéo vẫn rất trendy.

2. “Áo bông bà ngoại” là gì mà lại hot đến thế?

Gọi vui là áo bông bà ngoại vì dáng áo, đường chần ô, cổ áo, khuy cài… khiến mình liên tưởng đến những chiếc áo bông ngày xưa bà hay mặc. Nhưng phiên bản năm nay được “trẻ hóa” khá nhiều phom gọn, đường cắt sắc nét, chất liệu và màu sắc đều cải tiến.

Chất liệu: Ngoài vải dù, vải cotton chần bông quen thuộc, nhiều mẫu còn dùng chất liệu hơi bóng nhẹ, lên hình rất “ăn ảnh”. Nếu thích nổi bật, bạn có thể thử loại vải hơi ánh bóng, đi dưới ánh đèn buổi tối nhìn rất xinh mà không hề phô. Còn nếu thích an toàn, cứ chọn vải mờ, hơi nhám, nhìn ấm áp và dễ phối.

Màu sắc: Thay vì chỉ đen, nâu, xám như áo phao truyền thống, áo bông bà ngoại rất hợp với những tông sáng kem, be, sữa, hồng phấn, xanh nhạt. Những màu này vừa giúp gương mặt sáng hơn, vừa “gọt tuổi” khá tốt. Chị em ngoài 30, 40 tuổi mặc vẫn hợp, không bị “cưa sừng làm nghé” mà chỉ trông mềm mại, tươi hơn.

Độ dài:

- Người thấp bé, nên chọn áo ngang hông hoặc qua hông một chút, để lộ phần đùi, phối cùng quần dài hoặc jeans sẽ giúp cơ thể trông cao ráo.

- Người cao trên 1m6, có thể chơi dáng áo dài gần tới gối, rất ấm mà vẫn sang. Dáng này kết hợp với boots cao cổ, chân váy hoặc quần ôm là auto chân dài.

3. Gợi ý mix đồ với áo bông bà ngoại: Ấm mà vẫn gọn, nhìn là muốn bắt chước

Áo bông + quần ống suông/jeans đứng

Quần ống suông, quần jeans đứng form gần như là “bạn thân” của mọi kiểu áo khoác. Đường quần thẳng từ hông xuống tạo cảm giác chân dài hơn, che được nhược điểm chân không thon. Khi đi cùng áo bông chần, bộ đôi này vừa dễ mặc đi làm, vừa hợp đi cà phê, đi chợ, đưa đón con…

Bạn chỉ cần một chiếc áo len cổ tròn hoặc cổ lọ đơn giản bên trong, khoác áo bông bên ngoài, đi thêm đôi giày thể thao hoặc ankle boots là đủ chỉn chu. Không cần cầu kỳ, nhưng nhìn lên hình vẫn rất “ra gì”.

Áo bông + chân váy chữ A

Những ngày muốn nữ tính hơn, hãy thử phối áo bông với chân váy chữ A dài qua gối. Dáng váy này che được bụng, che được phần đùi to, lại tạo chuyển động nhẹ nhàng khi bước đi.

Áo bông nên chọn dáng gọn, dài ngang hông hoặc trên gối một chút để tổng thể vẫn thoáng. Mặc thêm tất da hoặc legging mỏng bên trong, đi boots là đủ ấm. Set đồ này rất hợp đi làm văn phòng, đi hẹn hò, đi ăn tối cùng bạn bè mà không bị “dừ”.

Áo bông + quần ôm/legging dày

Ai mê phong cách thể thao sẽ thích kiểu này. Quần legging dày, quần bó co giãn (kiểu “shark pants” đang hot) vừa ôm chân, giữ ấm tốt, vừa giúp đôi chân nhìn thon hơn. Khi phía trên là chiếc áo bông hơi rộng, phía dưới là quần ôm, tỉ lệ cơ thể sẽ được kéo dài, tránh cảm giác tròn trịa.

Chỉ cần thêm đôi sneaker, mũ len hoặc mũ lưỡi trai, là bạn đã có một outfit vừa trẻ trung, vừa thoải mái để di chuyển cả ngày.

4. Một vài “mẹo nhỏ” để áo bông bà ngoại luôn đẹp trên người mình

- Giữ nguyên quy tắc “trên rộng dưới gọn” : Áo bông đã có độ phồng nhất định, nên phần dưới cứ chọn quần/váy ôm vừa phải, dáng thẳng, tránh phom quá rộng nếu bạn không đủ cao.

- Tận dụng phụ kiện: Một chiếc mũ len, khăn quàng, găng tay xinh xắn sẽ giúp set áo bông trông có “câu chuyện” hơn, nhìn vào là thấy người mặc có gu.

- Đầu tư 1 - 2 chiếc cơ bản, dễ mặc lâu dài: Màu be, kem, đen, xanh navy là những màu an toàn, dễ kết hợp nhiều năm không chán. Đừng mua quá nhiều, hãy chọn 1 chiếc thực sự hợp dáng người và phong cách sống của mình.

Cuối cùng, “áo bông bà ngoại” hot không chỉ vì trend, mà còn vì nó đúng tinh thần sống của rất nhiều phụ nữ bây giờ: Thực tế, ấm áp, đủ đẹp để mình thích soi gương, nhưng không cần gồng mình chạy theo mốt.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: MadelenByLEN

Nơi mua: Rayin Clothing



