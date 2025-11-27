Ra chợ gặp 5 loại cá này thì mua ngay kẻo hết, toàn cá tự nhiên không thể nuôi nhân tạo, nhiều thịt, ít xương

Cá là một trong những thực phẩm bổ dưỡng được nhiều người yêu thích. Hiện nay trên thị trường, một số loại cá chỉ có thể đánh bắt ngoài tự nhiên sẽ có chất lượng thịt thơm ngon hơn cá nuôi. Việc nhận diện đúng những loại cá này này giúp người tiêu dùng chọn được nguồn thực phẩm chất lượng, tránh nhầm lẫn với cá nuôi.

Dưới đây là một số loại cá chỉ có thể đánh bắt ngoài tự nhiên mà những bà nội trợ nên lựa chọn.

Cá thu vạch

Loại cá này có hình dáng thuôn dài, màu xanh sáng bạc và xanh đen, phía lưng sẫm hơn dưới bụng. Da mỏng, trơn và không vảy, có phân bố một số vạch thẳng đứng màu xanh đen. Cá thu vạch có hai vi cứng ở lưng và bụng. Đuôi cá to, xẻ như mũi tên.

Chúng sinh sản theo mùa, sống tập trung ở các vùng biển ấm, quanh các rạn san hô hay đá ngầm. Khi còn nhỏ, sống theo bầy đàn cùng loài, nhưng khi trưởng thành chúng có xu hướng sống lẫn vào các loài cá khác cùng họ.

Cá thu vạch là loài cá có nhiều thịt, ít xương, cơ thịt trắng, thơm, vị ngọt, có thể chế biến ra nhiều món ăn ngon như kho, chiên, nấu canh hoặc làm chả cá. Loài cá này không thể nuôi nhân tạo quy mô lớn nên chủ yếu được khai thác tự nhiên.

Cá hồng

Đây là loại cá thường sống ở vùng nước sâu và không thể nuôi nhân tạo. Thân cá có màu đỏ đặc trưng, thớ thịt săn, chắc và có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, chiên, om, nấu canh, lăn bột chiên giòn hoặc phơi khô rồi hấp đều rất ngon.

Bên cạnh đó, cá hồng là một trong những loài có giá trị dinh dưỡng dao. Chính vì thế giá thành của nó cũng cao hơn.

Cá ruy băng

Loại cá này sống ở độ sâu 60–100 m, khó thích nghi với điều kiện nuôi nên gần như chỉ có thể đánh bắt. Vậy nên mọi con cá ruy băng trên bàn ăn đều là thành quả đánh bắt từ biển khơi.

Thông thường tháng 10 là thời điểm loại cá này tích trữ mỡ, thịt đạt độ béo, ngon thơm nhất năm. Thịt cá nhiều axit béo không bão hòa, giàu protein, DHA và các khoáng chất như canxi, sắt, kẽm. Loại cá này có một đặt điểm là chỉ chỉ có một xương chính, tiện lợi khi chế biến. Cá ruy băng thường được kho chua ngọt, chiên giòn hoặc hấp.

Cá đù vàng nhỏ

Mùa xuân là thời điểm cá đù vàng bước vào giai đoạn tích trữ dinh dưỡng trước kỳ sinh sản. Vì vậy thịt cá mềm, mọng và giàu mỡ.

Trên thị trường, cá đù vàng được phân thành loại lớn và loại nhỏ. Cá cỡ lớn có giá cao phù hợp cho nuôi trồng. Ngược lại, cá đù vàng cỡ nhỏ khó nuôi do chi phí cao, nên nguồn cung chủ yếu đến từ đánh bắt tự nhiên.

Khi chọn mua, người tiêu dùng nên ưu tiên cá cỡ nhỏ vì thường là cá do đánh bắt. Với cá cá đù vàng, bạn nên chiên chảo cho lớp da giòn và phần thịt mềm, giúp giữ trọn hương vị đặc trưng.

Cá trích

Đây là loài cá thường sống bầy đàn và hay xuất hiện ở các vùng biển ôn đới và nhiệt đới. Sở dĩ loại cá này khó có thể nuôi vì chúng có tập tính di cư đường dài. Bên cạnh đó, loại cá này cũng nhạy cảm với sự thay đổi của môi trường nên ngư dân khó có thể nuôi thả.

Thêm nữa, đây cũng là loại cá giàu dinh dưỡng nên được nhiều bà nội trợ yêu thích. Thông thường trong 100g cá trích có tới 20g protein, cao hơn cả thịt bò, cùng lượng Omega-3 gấp đôi cá hồi, rất tốt cho tim mạch và não bộ.

Đinh Anh (Theo Sohu)