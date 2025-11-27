6 món đồ tốt đến mức Google cũng không đủ từ để khen

Nhiều món đồ nhỏ nhưng vô cùng hữu ích, vừa tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống, vừa hỗ trợ các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Từ phụ kiện trang trí nhà cửa đến vật dụng tiện lợi, dưới đây là 6 món đồ xứng đáng được nhiều người biết đến và trải nghiệm.

1. Ống bảo vệ trang trí cho điều hòa

Các ống dẫn điều hòa thường là chi tiết lộ ra ngoài, gây cảm giác lộn xộn cho không gian. Một giải pháp đơn giản là sử dụng bộ ống bảo vệ, vừa che đi phần ống vừa thêm yếu tố trang trí. Khi lắp đặt, chỉ cần quấn dây cố định quanh ống, buộc nút và thêm phụ kiện trang trí, góc nhà sẽ trở nên gọn gàng và đồng bộ hơn với tổng thể nội thất.

2. Tất ống

Tất ống đang là món phụ kiện phổ biến trong mùa thu đông và tiếp tục được nhiều người ưa chuộng năm nay. Một số thiết kế có phần luồn vào gót giày giúp cố định chắc chắn, vừa giữ ấm vừa dễ phối với nhiều kiểu giày khác nhau, mang lại vẻ ngoài năng động và tiện dụng.

3. Túi tote da lộn

Chiếc túi tote làm từ chất liệu da lộn mềm, nhẹ, kèm dây đeo linh hoạt, tiện mang theo nhiều vật dụng hàng ngày. Túi có dung tích lớn, đủ chỗ cho bình giữ nhiệt, ô, máy tính bảng mà vẫn gọn gàng. Màu sắc đa dạng từ đen, nâu, xanh bơ đến các tông sáng, dễ phối với nhiều set đồ mùa thu đông.

4. Tấm ốp tường SPC

Tấm ốp SPC được làm từ hỗn hợp bột đá và nhựa, nén dưới nhiệt độ cao, bề mặt giả vân gỗ hoặc đá, phủ lớp bảo vệ chống mài mòn. Sản phẩm chống nước, chống ẩm, thi công dễ dàng bằng keo dán, thích hợp cho các khu vực như bồn hoa, tường ẩm, và có thể thay thế gạch truyền thống.

5. Ghế tiện lợi cho người cao tuổi

Kiểu ghế này được thiết kế chắc chắn, chân chống trượt, có tựa lưng và chiều cao phù hợp với người lớn tuổi. Sản phẩm giúp giảm áp lực khi đứng hoặc ngồi lâu, thích hợp sử dụng trong nhà tắm hoặc các khu vực cần nghỉ ngơi.

6. Trang bị mùa đông khi đi xe

Bao tay và mũ trùm đầu được thiết kế để lộ ngón tay cái và trỏ, giúp thao tác điện thoại hoặc các thiết bị dễ dàng trong khi vẫn giữ ấm. Cổ tay kéo dài hạn chế gió lùa, mang lại sự thoải mái khi di chuyển ngoài trời lạnh.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Bao tay, mũ trùm đầu



