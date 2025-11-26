Góc bếp 50 triệu khiến chị em trầm trồ: Riêng bộ bát đĩa nhìn là hiểu ngay vì sao

Dường như niềm mơ ước thầm kín của bất kỳ bà mẹ nào cũng là được nhìn thấy một chiếc máy rửa bát hiện đại nằm ngay ngắn trong căn bếp, sáng bóng như một "trợ thủ" thầm lặng. Bên cạnh đó là bộ bát đĩa, nồi niêu xịn xò, đều tăm tắp như bước ra từ một gian bếp trong mơ.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh bếp gọn gàng, mọi thứ sạch bong sau mỗi bữa ăn mà không phải động tay đã đủ làm trái tim của biết bao người phụ nữ rung rinh rồi. Và để chạm tay vào giấc mơ giản dị nhưng đầy hạnh phúc ấy, cái giá của nó vào khoảng 50 triệu đồng - một khoản đầu tư cho sự tiện nghi, cho niềm vui và cho cả những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi của mẹ.

Máy rửa bát Bosch SMS88UI36E: Trị giá 32 triệu

Chiếc máy rửa bát Bosch SMS88UI36E chính là trợ thủ "giải phóng đôi tay" của rất nhiều bà mẹ. Nhìn thì nhỏ gọn, đặt vừa vặn trong góc bếp, nhưng bên có thể chứa đến 13 bộ bát đĩa.

Máy có thể hỗ trợ rửa sạch từ bát đĩa đến nồi niêu dầu mỡ, và sấy khô luôn nên có thẻ mang ra là dùng ngay. Công nghệ thông minh, tiết kiệm nước mà vẫn sạch bong. Ở mức giá khoảng 32 triệu, đây là kiểu món quà mà các mẹ cũng muốn tự thưởng cho mình vừa tiện nghi, vừa giúp việc bếp núc nhẹ nhàng hơn hẳn mỗi ngày.

Bộ bát đũa, cốc chén Le Creuset: Tổng trị giá 11,7 triệu

Bộ đồ bếp của Le Creuset cũng là một lựa chọn không hề bình dân nhưng mỗi đồng bỏ ra đều xứng đáng. Ví dụ như bộ 6 bát ăn cơm nằm trong tầm giá khoảng 1,4 triệu đồng, với từng chiếc chắc chắn, men đẹp và kiểu dáng sang. Hay bộ 5 đôi đũa đủ sắc màu cũng đã lên tới 1,2 triệu đồng, nhìn thì đơn giản nhưng thực chất là sản phẩm cao cấp, được chăm chút từ chất liệu đến hoàn thiện, dùng lâu mà vẫn như mới.

Đặc điểm của những món đồ bát đĩa Le Creuset đều trơn, không hoa văn, có màu sắc sặc sỡ nổi bật, tạo hiệu ứng bắt mắt và không kém phần sang trọng cho không gian bếp của gia đình.

Bộ nồi chảo và thớt của WNF: Tổng trị giá 4,3 triệu

WMF là một thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng ở Đức nên đương nhiên mức giá không hề rẻ chút nào. Được chế tạo từ thép không gỉ chất lượng cao, bề mặt sáng bóng, tay cầm chắc chắn và khả năng truyền nhiệt đều, bộ nồi của WMF đem lại trải nghiệm nấu nướng thật sự.

Nơi mua: WMF Việt Nam

Kèm theo đó là chiếc thớt nhựa từ thương hiệu WMF, bền bỉ, dễ vệ sinh và đẹp mắt. Với tổng trị giá lên tới 4,6 triệu gồm bộ nồi chảo và thớt, là một sự đầu tư cho căn bếp và cho những bữa ăn gia đình ấm cúng hơn. Đây cũng là bộ nồi mà nhiều bà nội trợ yêu thích và mong muốn được sở hữu trong căn bếp nhỏ của gia đình.

(Nguồn: @satosvn)