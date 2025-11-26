5 loại cây là "vũ khí" đuổi chuột cực mạnh: Trồng có chiến lược thì chẳng lo chúng cắn phá

Trong khu vườn xinh đẹp của bạn, nơi hoa nở rộ và không khí mát lành, một “kẻ xâm nhập” có thể tấn công và phá vỡ sự hài hòa – loài chuột khét tiếng.

Loài gặm nhấm khó chịu này không chỉ đe dọa sự nguyên vẹn của sân vườn mà còn mang theo các bệnh như leptospirosis, salmonella và hantavirus.

Thế nhưng, rất may là bạn có thể tận dụng sức mạnh của thiên nhiên để bảo vệ không gian ngoài trời của mình.

Trong bài viết này, chúng ta đi sâu vào thế giới của các loài cây vừa tô điểm cho khu vườn của bạn, vừa đóng vai trò là những đồng minh mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại chuột.

Theo công ty kiểm soát dịch hại Buzz Boss (Canada), bạn có thể tạo ra một hàng rào chống chuột tự nhiên bằng cách kết hợp có chiến lược những “vệ binh xanh” này vào sân vườn. Từ các loại thảo mộc thơm đến những bụi cây bền bỉ, hãy cùng khám phá “kho vũ khí” thực vật có thể giúp ngăn chuột, đảm bảo khu vườn của bạn vẫn là nơi yên bình và xinh đẹp.

Những loài cây đuổi chuột hiệu quả

Dưới đây là những loài cây bạn có thể trồng trong sân để đuổi chuột.

1. Hoa cúc

Cúc là những bông hoa xinh đẹp với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Chúng cũng có khả năng đuổi chuột hiệu quả nhờ hàm lượng pyrethrin cao – một loại “thuốc trừ sâu” tự nhiên ảnh hưởng đến hệ thần kinh của chuột và các loài gây hại khác. Pyrethrin được tìm thấy ở phần nhụy vàng của hoa, vì vậy hãy chọn những giống cúc có phần tâm hoa nổi bật.

Cúc rất dễ trồng, cần nhiều ánh nắng và đất thoát nước tốt. Chúng nở từ cuối hè đến mùa thu và có thể trồng ở đất vườn hoặc chậu đều được. Bạn cũng có thể cắt hoa để cắm tươi hoặc phơi khô. Để giữ cho cây khỏe mạnh, hãy tưới nước thường xuyên, bón phân mỗi tháng một lần và cắt tỉa sau khi nở.

2. Hành tây

Ai mà nghĩ được loại gia vị quen thuộc này lại là kẻ thù của chuột? Hành tây là cây đuổi chuột mạnh mẽ nhờ mùi và vị hăng. Nó chứa các hợp chất lưu huỳnh gây kích ứng mắt và mũi (cả với chuột), và allicin – có thể gây thiếu máu và thiếu oxy ở chuột nếu ăn phải.

Hành tây là cây trồng mùa lạnh, có thể gieo từ hạt, củ giống hoặc cây con. Cây thích ánh nắng đầy đủ và đất giàu dinh dưỡng, ẩm. Có thể thu hoạch khi củ đã hình thành đầy đủ và phần lá bắt đầu ngả vàng, đổ xuống. Bạn có thể bảo quản củ ở nơi khô, mát và tối trong vài tháng.

3. Oải hương

Oải hương là loại thảo mộc thơm nổi tiếng với đặc tính thư giãn. Nó cũng là cây đuổi chuột tuyệt vời nhờ mùi hương mạnh mà chuột không thích. Oải hương chứa tinh dầu có khả năng xua đuổi tự nhiên đối với chuột và các loài gây hại khác như muỗi, ruồi và bướm đêm.

Loại cây lâu năm này có thể cao tới 60 cm, với lá xanh xám và hoa tím xanh nở từ cuối xuân đến đầu hè. Cây có thể trồng trong chậu hoặc dùng làm hàng rào hay cây phủ đất.

4. Tiêu đen

Loại gia vị này có khả năng đuổi chuột mạnh. Tiêu đen chứa piperine – hợp chất kích thích các thụ thể đau ở chuột và động vật có vú khác, khiến chúng hắt hơi, ho và chạy đi.

Tiêu đen là cây dây leo nhiệt đới, dài đến 4 mét. Cây có lá xanh bóng và hoa trắng nhỏ, tạo quả xanh chuyển đỏ khi chín. Những quả này được phơi khô và xay thành tiêu đen.

Cây cần môi trường ấm áp, ẩm, bóng râm một phần và đất giàu dinh dưỡng. Có thể trồng cây trong chậu, giàn hoặc nhà kính và thu hoạch khi quả phát triển đầy đủ.

5. Xương rồng bát tiên

Xương rồng bát tiên là loài mọng nước có hình dáng đặc trưng: thân dày đầy gai và hoa nhỏ rực rỡ tương phản với lá xanh đậm. Nó cũng là cây đuổi chuột tốt nhờ thân gai khiến chuột tránh xa. Cây còn tiết nhựa trắng độc và gây kích ứng cho chuột và động vật khác.

Nếu bạn nuôi thú cưng, có lẽ nên bỏ qua loài cây này. Nó cũng có thể gây kích ứng cho người, nên hãy rửa tay sau khi chạm vào. Cây có thể trồng trong chậu, thùng, đất vườn và cao khoảng 1 mét.

Làm thế nào để sử dụng cây đuổi chuột hiệu quả?

Để dùng cây cối đuổi chuột, bạn nên:

Chọn những loài cây mà chuột thấy khó chịu hoặc độc hại, như những loài kể trên. Trồng chúng một cách chiến lược quanh sân, đặc biệt gần các điểm chuột có thể xâm nhập, nguồn thức ăn hoặc nơi chúng có thể làm tổ. Chăm sóc cây thường xuyên: tưới nước, cắt tỉa và bón phân khi cần. Kết hợp cây cối với các phương pháp kiểm soát chuột khác như bẫy, mồi.