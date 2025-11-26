5 sản phẩm oanh tạc doanh số IKEA, khách xếp hàng dài chỉ chờ gom sạch kệ

IKEA luôn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trang bị nhà cửa vừa tiện dụng vừa hiện đại. Với thiết kế tối giản, tinh tế, các sản phẩm của IKEA không chỉ đẹp mắt mà còn được đánh giá cao về chất lượng, độ bền và giá cả hợp lý. Dưới đây là 5 món đồ có doanh thu tốt nhất tại IKEA Trung Quốc đồng thời cũng lọt top bán chạy nhất chuỗi IKEA toàn cầu. Mỗi món đều mang đến sự tiện lợi, thoải mái và giúp nâng tầm trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày của bạn.

1. Bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt của IKEA nổi bật với thiết kế tối giản nhưng hiện đại, kèm nhiều lựa chọn màu sắc phù hợp với mọi đối tượng từ nhân viên văn phòng, người lớn tuổi đến trẻ nhỏ. Điểm mạnh không chỉ ở vẻ ngoài, mà còn ở khả năng giữ nhiệt và lạnh vượt trội. Mùa đông, bạn có thể đựng nước nóng hoặc trà, cả ngày vẫn thưởng thức đồ uống ấm áp; mùa hè, nước lạnh vẫn mát lạnh lâu, mang lại cảm giác sảng khoái và dễ chịu bất cứ lúc nào.

2. Xe đẩy đa năng

Xe đẩy kết hợp khung kim loại chắc chắn với hộp nhựa bền, thiết kế hiện đại và nhiều màu sắc, dễ dàng phối hợp với nội thất gia đình. Điểm nổi bật là thiết kế nhiều tầng cùng khả năng di chuyển linh hoạt, mang lại sự tiện lợi bất cứ nơi đâu. Trong bếp, xe đẩy giúp sắp xếp gia vị và dụng cụ nấu ăn gọn gàng, tiện lấy khi nấu; ở phòng khách, nó trở thành nơi lưu trữ sách, đồ vật linh tinh, giữ không gian luôn ngăn nắp; trong phòng ngủ, có thể dùng để đựng quần áo hoặc phụ kiện một cách khoa học. So với tủ lưu trữ đặt làm riêng, xe đẩy có giá hợp lý hơn nhiều và dễ dàng di chuyển theo nhu cầu. Một số người còn sáng tạo biến nó thành kệ trồng cây trên ban công, vừa đẹp mắt vừa hữu dụng.

3. Chăn mát

Chiếc chăn này sử dụng chất liệu mềm mại, thoáng khí, mang lại cảm giác dễ chịu ngay khi chạm vào. Nhờ độ mềm vừa phải và khả năng thông thoáng, chăn có thể dùng quanh năm: mùa đông giữ ấm hiệu quả, mùa hè vẫn thoáng mát, không gây bí bách, giúp giấc ngủ sâu và thoải mái hơn. Nhiều người dùng nhận xét rằng sau khi sử dụng chiếc chăn này, chất lượng giấc ngủ được cải thiện rõ rệt, vừa êm ái vừa dễ chịu.

4. Thùng rác

Thùng rác của IKEA sở hữu thiết kế tối giản, nhiều kích cỡ để lựa chọn, dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách nội thất. Nắp thùng giúp ngăn mùi hiệu quả, giữ không gian trong nhà luôn thoáng đãng. Cơ chế mở bằng chân rất tiện lợi và vệ sinh, hạn chế tiếp xúc tay, đồng thời giảm nguy cơ lây lan vi khuẩn. Vỏ ngoài dễ vệ sinh, chỉ cần lau bằng khăn ẩm là sạch, giúp giảm đáng kể gánh nặng công việc nhà.

5. Nến thơm

Nến thơm cũng là món đồ đáng mua tại IKEA. Sản phẩm sở hữu nhiều hương sắc đặc trưng: hương lavender giúp cơ thể và tinh thần thư giãn, hỗ trợ giấc ngủ sâu; hương chanh tươi mát, nhẹ nhàng giúp tỉnh táo và tập trung; hương hoa hồng ngọt ngào, lãng mạn tạo không gian ấm áp và dễ chịu. Khi thắp nến, căn phòng tràn ngập hương thơm dịu nhẹ, giúp xua tan căng thẳng, mang lại cảm giác thư thái và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Theo Toutiao