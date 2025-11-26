Đồng hồ chính hãng giảm mạnh đến 40% – Cơ hội hiếm có tại Đăng Quang Watch

Đây được xem là đợt giảm giá mạnh nhất của thương hiệu trong năm, thu hút sự quan tâm lớn từ người yêu đồng hồ và các tín đồ thời trang.

Chương trình Black Friday năm nay áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm hot tại Đăng Quang Watch, từ đồng hồ nam – nữ cho đến kính mát thời trang. Nhiều mẫu bán chạy được Sale sâu, trong đó có những ‘deal hiếm’ chỉ xuất hiện duy nhất trong mùa Black Friday 2025, tạo sức hút lớn ngay từ những ngày đầu triển khai.

Với mức giảm lên đến 40%, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận những mẫu đồng hồ có giá trị cao, từ thiết kế thời thượng đến bộ máy bền bỉ và mức độ hoàn thiện tinh xảo – những yếu tố được xem là chuẩn mực trong ngành chế tác đồng hồ.

Đại diện Đăng Quang Watch cho biết chương trình năm nay được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mang đến mức giá tối ưu cho người tiêu dùng, đồng thời đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm. Bên cạnh ưu đãi giảm trực tiếp, khách hàng còn có thể nhận thêm quà tặng có giá trị như balo, kính mát, bút ký.... Tổng giá trị quà tặng có thể lên đến hàng triệu đồng tùy theo từng sản phẩm và thương hiệu, tạo thêm lợi ích thiết thực khi người dùng mua sắm trong giai đoạn này.

Đăng Quang Watch hiện sở hữu hơn 70 showroom trên toàn quốc, trở thành một trong những hệ thống đồng hồ – kính mắt có mạng lưới rộng khắp Việt Nam. Thương hiệu cam kết cung cấp sản phẩm 100% chính hãng, bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế và áp dụng tại tất cả showroom. Chính sách hậu mãi và chăm sóc khách hàng được chú trọng, giúp Đăng Quang Watch duy trì niềm tin và trở thành điểm đến quen thuộc mỗi mùa mua sắm.

Ngoài hệ thống cửa hàng, người tiêu dùng có thể đặt mua trực tiếp thông qua website chính thức và được hỗ trợ tư vấn qua hotline 1800 6005. Theo ghi nhận từ các mùa sale trước, những mẫu được quan tâm thường "cháy hàng" khá sớm khi lượng khách tăng mạnh vào dịp Black Friday. Do đó, đại diện thương hiệu khuyến nghị khách hàng nên sớm lựa chọn sản phẩm để không bỏ lỡ mức giá ưu đãi nhất trong năm.

Black Friday nhiều năm gần đây đã trở thành tâm điểm của thị trường bán lẻ Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Việc các thương hiệu lớn như Đăng Quang Watch triển khai ưu đãi sâu giúp người mua có thêm nhiều cơ hội tiếp cận sản phẩm chính hãng với mức giá hợp lý.

Với chương trình giảm đến 40%, Đăng Quang Watch kỳ vọng mang đến cho khách hàng một mùa Black Friday đáng nhớ, nơi mỗi người có thể sở hữu cho mình một "tác phẩm thời gian" chất lượng với mức giá cạnh tranh nhất. Đây cũng là dịp đặc biệt trong năm để những người yêu đồng hồ bổ sung vào bộ sưu tập của mình những mẫu thời thượng và phù hợp với phong cách cá nhân.