Đừng mua 4 kiểu quần áo này: Diện lên không ai khen, dễ bị xếp vào hội mặc xấu

Tủ đồ mùa đông vốn đa dạng mẫu mã và thiết kế, bên cạnh đó cũng có không ít món nhìn tưởng hợp xu hướng nhưng thực tế lại nhanh lỗi mốt, khó mặc và dễ phá dáng. Để tránh rơi vào tình trạng mua rồi bỏ xó, dưới đây là 4 kiểu trang phục chị em nên cân nhắc thật kỹ trước khi xuống tiền.

1. Áo cổ lọ khoét vai

Áo cổ lọ sinh ra để giữ ấm phần cổ, giúp tổng thể trông gọn gàng và sang hơn. Nhưng phiên bản khoét vai lại đi ngược hoàn toàn mục đích đó. Về thẩm mỹ, phần vai bị khoét tạo cảm giác khập khiễng, không ăn nhập với phần cổ cao vốn mang tính kín đáo. Trong thời tiết lạnh, nhất là khi trang phục mùa đông vốn thiên về chất liệu dày, kiểu khoét vai làm lộ phần da thịt dễ khiến bộ đồ trở nên lạc quẻ.

Thay vì chọn kiểu áo này, bạn nên ưu tiên áo cổ lọ dáng ôm hoặc dáng rộng vừa phải, chất len mịn hoặc len gân. Những thiết kế tinh giản không chỉ giữ ấm tốt mà còn tạo hiệu ứng thanh lịch, hợp với nhiều kiểu áo khoác dày.

2. Quần jeans thêu hoa

Jeans là món đồ cơ bản nhất trong tủ quần áo, nhưng không phải kiểu jeans nào cũng đáng mua. Quần jeans thêu hoa đã từng được ưa chuộng ở thập niên trước, nhưng hiện tại lại bị xem là sến và lỗi thời vì chi tiết thêu dễ làm tổng thể nặng nề và kém sang. Mùa đông vốn ưu tiên những tông màu trầm, chất liệu dày và phom dáng tối giản để dễ phối với áo len hoặc áo khoác. Các họa tiết thêu hoa nhiều màu thường không hòa hợp với tinh thần này. Chúng khiến chiếc quần trông rối mắt, phá vỡ sự hiện đại và làm giảm độ thanh lịch của bộ trang phục.

Nếu muốn quần jeans có chút điểm nhấn, tốt nhất nên chọn các mẫu có đường wash nhẹ hoặc điểm xuyết đính đá tinh tế.

3. Chân váy dài ba tầng

Chân váy ba tầng tưởng như nữ tính nhưng lại là kiểu trang phục chia nhỏ cơ thể theo chiều dọc, khiến dáng người dễ bị lùn và to hơn thực tế. Kết cấu nhiều lớp cũng tạo hiệu ứng phồng, đặc biệt bất lợi với thời trang mùa đông vốn đã nhiều lớp và nhiều chất liệu. Khi phần thân dưới đã quá rườm rà, việc phối cùng áo len, áo khoác hay giày dép đều trở nên khó khăn. Tổng thể dễ rơi vào cảm giác nặng nề, thiếu tinh gọn.

Thay vào đó, nên chọn chân váy dạ dáng A hoặc chân váy midi trơn màu. Những phom dáng này tạo đường thẳng gọn, kéo dài đôi chân và phối được với mọi loại áo khoác, từ dáng ngắn đến dáng dài.

4. Sơ mi họa tiết cầu kỳ

Những chiếc sơ mi với họa tiết cầu kỳ, phối màu đối chọi hoặc chi tiết hoa quá dày đặc dễ khiến người mặc trông già hơn tuổi. Vào mùa đông, sơ mi thường được phối bên trong áo len, blazer hoặc áo khoác dạ. Nếu lớp bên trong đã quá rối, tổng thể sẽ trở nên nặng nề và thiếu tinh tế. Hơn nữa, họa tiết sặc sỡ khi kết hợp với bảng màu trầm của mùa đông cũng dễ bị lệch tông và lạc điệu.

Lựa chọn an toàn và thông minh nhất vẫn là sơ mi trơn, họa tiết nhẹ hoặc kẻ nhỏ. Những thiết kế này dễ phối đồ, sành điệu và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Tổng hợp