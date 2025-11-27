Mua cải thảo, nên chọn "loại xanh" hay "loại vàng"? Người bán rau nói thẳng đáp án

Vào mùa đông, cải thảo là loại rau phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày. Giá rẻ, dễ chế biến và thích hợp với nhiều món ăn như lẩu, canh, xào hay làm nhân bánh, cải thảo gần như không thể thiếu. Không chỉ ngon, cải thảo còn giàu vitamin C, chất xơ và nhiều khoáng chất, đặc biệt hữu ích trong thời tiết hanh khô, giúp cơ thể cân bằng độ ẩm và bổ sung dinh dưỡng.

Tuy nhiên, khi đi chợ, bạn sẽ thấy cải thảo có hai loại phổ biến: cải thảo xanh và cải thảo vàng. Nhiều người chưa phân biệt rõ, thường chọn theo sở thích hoặc giá cả mà không biết sự khác biệt về mùa vụ, độ ngọt, độ nước, cách bảo quản và chế biến. Hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn mua đúng loại phù hợp cho từng món ăn.

1. Cải thảo xanh: chín muộn, cứng và dễ bảo quản

Cải thảo xanh thường thu hoạch muộn, khoảng tháng 11 trở đi. Lá của cải thảo xanh tương đối cứng, sợi nhiều, chứa ít nước hơn so với cải thảo vàng, vì vậy khi ăn sẽ hơi dai nhưng rất thích hợp cho các món nấu lâu như canh kho, hầm, muối dưa... dùng cải thảo xanh sẽ giữ được độ giòn vừa phải và vị ngọt tự nhiên của rau.

Một ưu điểm nổi bật nữa là cải thảo xanh có thể bảo quản lâu. Do hàm lượng nước thấp, nếu để nơi thoáng mát hoặc trong tủ lạnh, cải thảo xanh có thể giữ được vài tuần mà không bị hỏng, rất tiện cho những gia đình muốn mua nhiều một lần để dùng dần.

2. Cải thảo vàng: chín sớm, ngọt, mềm và ăn ngay

Ngược lại, cải thảo vàng thường thu hoạch sớm, khoảng tháng 9. Loại này có lá mềm, nhiều nước, sợi lá mảnh và vị ngọt tự nhiên hơn. Cải thảo vàng thích hợp cho các món xào, hấp, trộn salad hoặc ăn kèm lẩu, vì giữ được độ giòn, màu sắc đẹp và hương vị ngọt thanh. Nhược điểm của cải thảo vàng là không thích hợp để bảo quản lâu. Do nhiều nước, nếu để quá vài ngày sẽ nhanh bị hỏng, vì vậy chỉ nên mua vừa đủ dùng, tránh dư thừa.

3. Mẹo chọn cải thảo ngon

Dù chọn cải thảo xanh hay vàng, bạn nên lưu ý những điểm sau để mua được rau tươi ngon:

- Không mua cải thảo có mùi lạ. Mùi hắc hoặc hóa chất chứng tỏ cải thảo có thể đã được phun thuốc bảo quản hoặc không còn tươi.

- Tránh mua cải thảo có nhiều đốm đen trên lá. Lá nhiều đốm thường là dấu hiệu sâu bệnh hoặc cải để lâu, chất lượng giảm.

- Không mua cải thảo quá nhỏ. Cây càng lớn càng trưởng thành, chứa nhiều chất dinh dưỡng, vị ngọt và giòn hơn.

Ngoài ra, khi chọn cải thảo xanh, kiểm tra cuống chắc tay, lá săn, không mềm nhũn. Với cải thảo vàng, chọn lá ngoài còn tươi, không héo, không thâm đen.

Hiểu rõ sự khác biệt giữa cải thảo xanh và vàng sẽ giúp bạn lựa chọn đúng loại cho từng món ăn, bữa ăn thêm ngon, không lãng phí, đồng thời đảm bảo bảo quản hiệu quả. Lần tới đi chợ, hãy quan sát màu sắc, độ cứng, lá ngoài và cuống cải thảo, áp dụng các mẹo trên, chắc chắn bạn sẽ không mua nhầm nữa.