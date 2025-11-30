Mẹ đá ngã con 1 tuổi để tạo dáng chữ V quay clip "đu trend"

Mới đây, một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi một phụ nữ được cho là mẹ của hai đứa trẻ, đã sử dụng chân để đẩy ngã một đứa trẻ khoảng 1 tuổi. Hành động này được thực hiện nhằm mục đích tạo ra dáng chữ "V" bằng chân của đứa trẻ trong việc tạo hình từ "LOVE".

Ngày 18, trên một diễn đàn trực tuyến, một video đã được đăng tải với chú thích "nếu con trai cử động, ta sẽ phải quay lại từ đầu". Trong video, người phụ nữ, được cho là mẹ của các em nhỏ, đã cố gắng sắp xếp hai đứa nhỏ của mình để tạo thành chữ "LOVE", trong đó chữ "O" và "E" được vẽ thêm vào màn hình, còn chữ "L" và "V" được tạo hình từ cơ thể của hai đứa trẻ.

Người mẹ đá ngã con để tạo dáng quay clip

Dù video này có thể được tạo ra với ý định vui vẻ, nhưng nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ và lo ngại về sự an toàn của đứa trẻ nhỏ. Họ lên tiếng chỉ trích: "Đây có vui đùa gì không?", "Làm video mà phải đá con, thật là buồn cười theo một cách khác", "Dùng chân đá con để tạo từ LOVE, thật là kỳ quái", và "Thật đau lòng khi họ không nhận ra đây là hành vi lạm dụng trẻ em" .

Tuy nhiên, một số ý kiến trái chiều cũng xuất hiện khi có người cho rằng video này khá hài hước và cho rằng đứa trẻ cũng đang cười trong lúc nằm trên sàn, thậm chí đưa ra quan điểm rằng khi lớn lên, đứa trẻ sẽ cảm thấy thú vị khi xem lại khoảnh khắc này.

Một sự việc như vậy đã làm dấy lên những lo ngại về việc sử dụng trẻ em trong các video trên mạng xã hội mà không cân nhắc đến tác động tâm lý hay sức khỏe của trẻ. Câu hỏi đặt ra là đâu là ranh giới giữa việc tạo ra nội dung giải trí và việc đảm bảo sự an toàn và phúc lợi cho trẻ em.

Nguồn: Naver