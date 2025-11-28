Phát hiện hiệu phó và giáo viên tổ chức dạy thêm trái phép vào buổi tối tại trường

Theo quy định tại Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT về quản lý dạy thêm, học thêm, giáo viên không được dạy thêm đối với học sinh đang theo học chính khóa tại trường, đặc biệt không được tự ý tổ chức dạy thêm trong khuôn viên trường.

Hình ảnh người dân cung cấp.

Tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh, nhóm giáo viên tại Trường THCS Ninh Thành, phường Hoa Lư đã tổ chức lớp học thêm từ 19h đến 21h mỗi tối, dạy hai môn Tiếng Anh và Ngữ văn.

Liên quan đến sự việc này, ngày 27/11, bà Hoàng Thị Thanh Hoa, Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Thành, xác nhận có tình trạng giáo viên tự ý tổ chức dạy thêm tại trường vào ban đêm, không báo cáo và không được sự đồng ý của Ban giám hiệu. Khi sự việc bị phát hiện ngày 24/11, nhà trường đã yêu cầu dừng ngay hoạt động dạy thêm, đồng thời yêu cầu các giáo viên liên quan viết bản tường trình và kiểm điểm.

Qua xác minh, hai người trực tiếp dạy thêm là cô Vũ Thị Lan Anh (giáo viên Tiếng Anh) và cô Nguyễn Thị Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường (giáo viên Ngữ văn). Cả hai đều thuộc biên chế của trường và có đăng ký dạy thêm tại các trung tâm bên ngoài, song đã tự ý đưa học sinh vào trường để dạy thêm trái quy định.

“Việc giáo viên và lãnh đạo nhà trường tự ý tổ chức dạy thêm trong trường là vi phạm. Nhà trường đã tổ chức họp kiểm điểm và sẽ xử lý nghiêm theo quy định,” bà Hoa cho biết.

Cũng theo bà Hoa, cuộc họp kiểm điểm chiều 26/11, hai giáo viên đã nhận thức được sai phạm. Nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ, báo cáo lãnh đạo phường để xem xét hình thức kỷ luật. Mức kỷ luật dự kiến đưa ra lấy ý kiến là "cảnh cáo".

Sự việc tiếp tục thu hút sự quan tâm của phụ huynh khi thời điểm hiện nay, yêu cầu siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm được đặt ra tại nhiều địa phương, trong đó có trách nhiệm của UBND xã, phường trong công tác giám sát hoạt động dạy thêm.