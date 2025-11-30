Mạo danh hỗ trợ bão lũ, chiêu lừa đảo mới nhắm thẳng vào sinh viên

Chiêu lừa giảm học phí do bão lũ

Trường ĐH Tài chính - Marketing (UFM) vừa phát đi cảnh báo khẩn về chiêu trò lừa đảo liên quan đến việc giảm học phí dành cho sinh viên vùng bão lũ.

Theo nhà trường, thời gian gần đây xuất hiện các đối tượng giả mạo cán bộ phòng Tài chính - Kế toán, tự xưng là nhân viên nhà trường và đề nghị chuyển tiền để được “hỗ trợ học phí do bão lũ”.

Tình nguyện viên TPHCM tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở miền Trung. Ảnh: CTV

Nhà trường yêu cầu sinh viên tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ người nào không có xác thực chính thức. Mọi vấn đề liên quan đến học phí, hỗ trợ tài chính chỉ thực hiện theo thông báo của trường trên các kênh chính thức.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, cho biết cảnh báo này được đưa ra sau khi ghi nhận nhiều hình thức giả mạo tinh vi. “Sinh viên cần cảnh giác với các lời mời hỗ trợ tài chính, đặc biệt là yêu cầu cung cấp tài khoản ngân hàng để chuyển khoản hỗ trợ bão lũ. Nếu mất cảnh giác, rất dễ rơi vào bẫy lừa đảo”, bà Phụng nhấn mạnh.

UFM đề nghị giảng viên cố vấn học tập thông tin rộng rãi đến sinh viên , tránh để các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh thiên tai để trục lợi.

Nhiều trường học giảm học phí cho sinh viên miền Trung

Trước tình hình bão lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Trung, nhiều trường đại học đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh viên , trong đó phổ biến nhất là chính sách giảm và gia hạn học phí cho người học thuộc khu vực chịu ảnh hưởng.

Tại Trường ĐH Tài chính - Marketing, nhà trường cho biết sinh viên có hộ khẩu tại ba địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa sẽ được giảm 10% học phí học kỳ 1 năm 2026. Tiền hỗ trợ sẽ được trừ vào học phí của sinh viên trên hệ thống của trường. Cùng với đó, nhà trường tự động gia hạn thời gian đóng học phí đến hết ngày 28/2/2026, nhằm tạo điều kiện cho người học ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Cũng với tinh thần hỗ trợ kịp thời, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã tiến hành thống kê những sinh viên có gia đình bị thiệt hại bởi bão lũ. Kể từ ngày 24/11, trường tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2025-2026. Bên cạnh đó, trường đang xem xét miễn toàn bộ học phí học kỳ 2 cho những sinh viên có hoàn cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM ( PC07) hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Phạm Nguyễn

Còn Học viện Hàng không Việt Nam triển khai gói hỗ trợ dự kiến khoảng 6 tỷ đồng dành cho đồng bào vùng lũ và sinh viên gặp khó khăn, trong đó khoảng 5 tỷ đồng dành riêng cho sinh viên. Học viện đã lập danh sách và tiến hành rà soát từng trường hợp tại các địa phương bị tác động mạnh để có phương án hỗ trợ sớm nhất, giúp người học tạm ổn định sinh hoạt.

Trước đó, ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) công bố bốn chính sách hỗ trợ dành cho sinh viên các tỉnh miền Trung và Nam Trung bộ chịu ảnh hưởng của ba cơn bão số 11, 12 và 13.

Theo thông báo, sinh viên hệ ĐH chính quy thuộc các khóa 48, 49, 50, 51 có hộ khẩu tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng được giảm 10% học phí học kỳ cuối năm 2025, số tiền này sẽ được cấn trừ vào học phí học kỳ đầu năm 2026.

Với sinh viên khóa 48 đã tốt nghiệp, khoản hỗ trợ sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản. UEH cũng kéo dài thời hạn đóng học phí học kỳ đầu năm 2026 đến ngày 25/1/2026 và trao tặng 100 suất học bổng, tổng trị giá hơn 1,35 tỉ đồng, dành cho sinh viên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.